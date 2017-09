Beleadtak apait-anyait a németek az új Porsche Cayenne nemzetközi bemutatójára. Kipakolták a múzeum földszintjén lévő veteránműhelyt, fellépett a Prágai Szimfonikus Zenekar, táncos élő show-t szerveztek, de a lényeg persze maga a SUV volt. Nem véletlenül: már a Maserati, a Jaguar és a Bentley is elit terepjárót gyárt (a Lamborghini pedig dolgozik rajta), a mérce magasra került.

Annak ellenére óriási volt a sajtó és a szakma érdeklődése, hogy egy brit lap már a bemutató előtti napokban véletlenül közölte a szupertitkos képeket a modellről. Általában ilyenért súlyos pénzbüntetés jár az embargót megszegő újságok kiadóira, de mint azt a Cayenne-premieren Varga Pétertől, a Porsche külső dizájnjáért felelős igazgatótól megtudtam, a vállalat vezetése úgy döntött, eltekint a bírságtól.

Pedig a sajtó hónapokig csámcsogott a VW-konszernhez tartozó vállalat aktualitásain, amiből van most bőven, valljuk be. Főleg a német és az amerikai újságírók egyre csak hozták elő az ügyeket: ott van ugye a régi Cayenne-t érintő dízelbotrány, az Audi-motorok átvétele, a belső égésű motorok jövője, német választási harc, ügyészségi vizsgálatok, vezércserék az Audinál (Rupert Stadler utódlása) satöbbi.

A Porsche vezetői azonban állták a sarat. A vállalat első embere, Oliver Blume még éjfél körül is interjúkat adott, volt ott CNN, RTL, Carrera TV, Spiegel, BBC, de még a legkisebb stuttgarti videobloggernek is készségesen válaszolt a kérdéseire. És így tett az est magyar sztárja is, Varga Péter.

Kívül magyar, belül holland tervezte

Szerencsére sikerült vele párszor szóba elegyednünk, így a lényeget első kézből tudtam meg. Sztár volt, mert a bemutatón Oliver Blume elnök-vezérigazgató és Michael Mauer tervezésért felelős igazgatósági tag után ő és a belső arculatot jegyző holland Ivo van Hulten tartott izgalmas, élő prezentációt. A Cayenne echte német autó, de egy magyar és egy holland tervező vezetésével állt elő a végleges formája, Pozsonyban gyártják egy régi osztrák család legnagyobb megelégedésére.

Hogy a győri Audi szállít-e hozzá dízelmotort, az az elkövetkező hetekben, hónapokban fog kiderülni. Háttérbeszélgetések tapasztalataiból azonban azt valószínűsítem, hogy nem fog. Az élő legenda, Wolfgang Porsche is azt hangoztatta vacsora közben az asztalnál, hogy a Porschénak saját lábra kell állnia minden tekintetben. Hogy ezt az jelenti-e, hogy maradnak a benzines, a hibrid és a jövőben a villanyos Porschék? Talán igen, bár Európában veszélyes taktika lenne.

Herr Porsche és a terepjáró-dilemma

A mindig jó kedélyű és kedves Wolfgang Porsche bácsi egy pohár német fehér burgundi mellett elmesélte, hogy annak idején egyáltalán nem volt könnyű döntés zöld utat adni a Cayenne szabadidő-autónak. Hosszas gondolkodás, sok alapos vizsgálat előzte meg a sportterepjáró 2002-es bevezetését.Kezdetben maga sem hitt benne, aztán Wendelin Wiedeking akkori Porsche-vezér azzal győzte meg a Porsche és Piech családot, hogy a márka tradicionális vásárlói idősödnek, gyerekeik, unokáik lesznek.

Milyen autót vesznek a 911 mellé, vagy netán helyett? Egy valami egészen mást, mondjuk egy szabadidő-autót. Bejött a csel, a vállalat új lendületet kapott, a Cayenne-nel dőlt a pénz, aztán a Macannal még inkább.

A bemutatón többször idézték apja, Ferry Porsche gondolatait, aki azt mondta, hogy ha ugyanazzal a szenvedéllyel, precizitással és mérnöki tudással építenek meg egy autót, mint a 911-est, legyen az bármilyen, akár egy terepjáró is, a Porsche logóval az orrán sikeres lesz. Hogy mennyire sikeres, arról az elmúlt két generációból 15 év alatt eladott 760 ezer példány tulajdonosai tudnának mesélni.

"Nem akartunk monstrumot alkotni"

Varga Péter a fejlesztés idején dízel Cayenne-nel járt, most mégis az új Panamera 4S-ről áradozott. De hagyjuk most azt, itt a Cayenne. Az újdonság óhatatlanul panamerás és minden tekintetben a 911-esre hasonlít. Amikor ezt a szemére vetem, mosolyog, hisz ez volt a terv: a Panamera formanyelvét, és a 911 forráskódját kellett beleoltani. Elmondta, hogy eddig ezt tartja a legnehezebb munkájának, mert most először vezetőként és döntéshozóként kellett részt vennie a dizájn kialakításában.

Elsősorban az volt a feladata, hogy szériaéretté csiszolja a tanulmányautó formáját. Ha valakinek bejön az új Porschék farán végig szaladó fénycsík (911, Panamera, Panamera Sport Turismo és az új Cayenne), akkor Pétert dicsérje, az ő eredeti ötlete volt.

Ahogy az is, hogy az új SUV legyen arányosabb (nincs olyan nézet, ahonnan valami ne stimmelne), legyen laposabb a tetőív és kapjon nagyobb kerekeket. Közelről az autó egyáltalán nem monstrum, hanem sokkal inkább egy kifinomult sportautó kinézetét kelti. Elegáns, a gömbölyded vonalaiban van egy kis feszesség - ezt kifejezetten hangsúlyozta a tervező - a korábbi bombázó helyett inkább vadászgép.

340 lóerőről indul a licit

Az biztos, hogy nagyon megy, ezt már az Porsche első embere mesélte, aki vezette mind a Cayenne, mind a Cayenne S verziót. Előbbit turbós háromliteres V6-os hajtja 340 lóerővel, utóbbit biturbó, 2,9 literes V6-os 440 lóerővel. Belegondolni is rossz, mit hoz majd a Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S és GTS.

Mert ezek jönnek majd, mint ahogy egy plug-in hibrid is érkezik, várhatóan a Panamera 4 E-Hybrid műszakiságával és mintegy 50 kilométeres elektromos hatótávjával. Oliver Blume megnyugtatta a kétkedőket és a németeket: legalább még 10-15 évig lesz belső égésű motor a Porschékben. Benzines, dízel és hibrid. A Cayenne két benzinessel indul, a dízelmotorok bevezetése még döntés tárgya - mondta hivatalosan.

Ezt kell még tudni az új Cayenne-ről

A tiszta alu karosszériás harmadik generációs Porsche Cayenne elődjénél hat centivel hosszabb (4918 milliméter), egy centivel szélesebb (1983 milliméter), 65 kilóval könnyebb (S változat), tengelytávja változatlanul 2895 milliméter, magassága egy centit csökkent (1696 milliméter).

A gyengébb motorral és nyolcfokozatú Tiptronic S automatikus váltóval 6,2 másodperc alatt (sport chrono csomaggal 5,9 másodperc alatt) jut el 100 km/h-s sebességre, az erősebb 5,2, illetve 4,9 másodperc alatt ugrik százra. Előbbi 1985 kilós és végsebessége 245 kilométer/óra, az utóbbi 265 kilométer/óráig hajszolható és 2020 kilogramm az üres tömege.

A 911-eshez hasonlóan hátsókerék-kormányzással is felszerelik, gumijai pedig váltott méretűek (a legkisebb felni 19 colos). A kiállított S modell elöl 285/40 R21, hátul 315/35 R21-es Pirelli papucsokat viselt. Futóműve háromkamrás légrugókon siklik, 48 voltos rendszer támogatja a megnövekedett elektromos igényeket (a hidraulikus dőlésszabályozást elektronikusra cserélték).

Velünk utaznak az őrangyalok

Újdonság, hogy a kerámia fékek mellett (csak 20 és 21-es kerekekkel kérhető) wolfram-karbid bevonatú acélöntvény féktárcsákkal is kapható. Csomagtartója 770 liter alapból, az ülések ledöntésével 1710 literrel gazdálkodhatunk.

Belseje a Panamerához hasonló, vezetősegédek garmadát kínálja automatikus sebességhatár-betartástól, a részben önvezetésen át egészen az éjszakai is látó hőkamerás rendszerekig. Külön említést érdemel a gyalogosok mozgását figyelő asszisztens és a 84 diódából álló intelligens mátrix-LED-es fényszóró.

Az új Cayenne gyártása teljes egészében Pozsonyba került, mert a lipcsei gyár (ahol korábban a fényezés és a végszerelés történt) kapacitásgondokkal küzd a sok Panamera- és főleg Macan-megrendelés miatt. Dízelbotrány ide vagy oda, ezt a helyzetet azért sok más autógyár megirigyelné.