Itthon sok önkéntes tűzoltó-egyesület dolgozik Nyugatról ajándékba kapott, jó állapotú és megkímélt veterán szerkocsikkal. Kipróbáltunk egy csőrös, 4 x 4-hajtású Magirus Deutz tűzoltóautót, amely ötven éven túl is bevetésre kész.

A német Magirus már 1866-ban gyártott tűzoltó járműveket, kezdetben még lóvontatásúakat, 1910-től azonban már motorosakat. 1936-ban fuzionált a cég a Humboldt-Deutz motorgyárral, a duóhoz pedig 1938-ban csatlakozott a Klöckner Werke fémipari cég. Így már volt jármű, motor és anyag is, megindulhatott a teherkocsik nagy sorozatú termelése.

A guruló alvázakra a Waggonfabrik Graaff/Elze vasútikocsigyár konstruált speciális tűzoltó felépítményeket, céltól és feladattól függően többféle kivitelben. A kipróbált kocsira az LF 16 (Löschgruppenfahrzeug) szabálynak megfelelőt szerelték, ez röviden a következőt jelenti: tartály nélküli, műszaki mentésre is alkalmas, 8 + 1 embert szállító, max. 12 tonna össztömegű autó.

A híres V-elrendezésű dízelmotor-családot, amely főszereplőnket is viszi, a gyár 1959-ben mutatta be, és egészen 1972-ig használta, nagyon sokféle konfigurációban, a 105 lóerős hathengerestől egészen a 19 literes, 350 lóerős V12-esig. Fontos közös vonásuk a léghűtés, ehhez a keleti blokkban is sok teherautó-márkánál (Tatra, Praga, Robur) ragaszkodtak.

Harminc év alatt szinte csak bejáratták

Nagyvasunk az F6L714 jelű, 9,5 literes, 125 lóerős V6-ossal vonul. A Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1995-ben Németországból kapta, eléggé fitten, addig mindössze 48 ezer kilométert futott. Semmit sem kellett javítani rajta, s azóta is nagyjából olyan állapotban van, mint amikor megérkezett.

A műszaki mentéshez szükséges eszközöket kivették belőle a német kollégák, víztankja pedig eleve nem is volt, viszont a tömlőket, sugárcsöveket és kézi szerszámokat meghagyták. Csakhogy falun és a környező tanyavilágban nem tud külső vízforrásra csatlakozni, ezért utólag itthon építettek bele egy 2,5 köbméteres víztartályt.

Saját, csigaházas szivattyújával fecskendez, amit a motor hajt, így menet közben is tud pumpálni. Ez különösen fontos az erdő-, tarló- és avartüzeknél, ezek oltására használják a leggyakrabban. Ha homokos a környék, jól jön a kapcsolható összkerékhajtás és a felező is. Szerencsére itthon sem kell sokat futnia, 2000 volt az eddigi legtartalmasabb éve, akkor 110-szer vonult, általában erdőtüzekhez.

Megfontolt tempóban a világból kimegy

Két lépcsőn kell felmászni a kabinba és felkészülni a küzdelemre - nemcsak a lángokkal, a technikával is. Irgalmatlanul dörög a hatalmas szívódízel, erősen rázkódik a fülke. A nagy kormány tekeréséhez rásegítő híján jó nagy muszklik kellenek, ötfokozatú szinkronizálatlan váltóját odafigyeléssel kell kezelni.

A kabin legkellemesebb része az ülés, de az sem tudja feltartóztatni a futómű hatalmas rengéseit. Termetes, kemény laprugókon ül a kasztni, lengéscsillapítás pedig nincs, ezt a feladatot a több mint 5,7 tonnás saját tömegnek kellene elvégeznie.

Nem mentünk vele gyorsan, 30-40 km/h körül még elég hatásosak a dobos légfékek, és ha izzasztó is, nagy élmény vezetni. A kocsi megbízható, és folyamatosan készenlétben áll, hiszen bármikor jöhet a riasztás. Ez sok nyugdíjazott sorstársától megkülönbözteti a több mint 50 éves, minden vonulásnál megcsodált veteránt.