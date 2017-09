A 2017-es év legnagyobb autókiállításának tíz legjelentősebb újdonsága közül pár biztosan meghatározza majd a következő évek eladásait, mások viszont csak egy szűk rétegnek lesznek elérhetőek, viszont a technikájuk megmutatja, hogy hol tart ma az iparág, és milyen irányba tartanak a fejlesztések.

Ha ősz, akkor Párizsi vagy Frankfurti Autószalon. A két kiállítást felváltva rendezik, a páros években az előbbit, páratlanokban az utóbbit, így idén szeptemberben ismét a német vásárvárosra figyel az autóipar. Az IAA néven ismert, kedden, a sajtónapokkal indító kiállítás arról hírhedt, hogy hatalmas alapterülettel rendelkezik, a két legtávolabbi pontja között legalább fél órát kell gyalogolni, éppen ezért a pavilonok között villanyautókkal viszik a látogatókat körbe a vásárvárosban.

Míg a francia márkák általában Párizsra időzítik a legfontosabb újdonságaikat, a németek természetesen Frankfurtban próbálnak egymást túllicitálva minél látványosabb önálló pavilonokat berendezni, amiket a lehető legtöbb újdonsággal töltenek meg. A kiállítás mottója idén a "Future now", de ez nem jelent sokat, mert minden hasonló rendezvényen ugyanígy az autózás jövője áll a középpontban, új technológiáit előadások, installációk, és koncepcióautók formájában.

Idén is több száz világ- és Európa-premierre lehet számítani, pedig az Alfa Romeo, a DS, a Fiat, az Infiniti, a Jeep, a Peugeot, a Mitsubishi, a Nissan és a Volvo nem is vesz részt a kiállításon a magas költségek miatt. A többi márka és beszállító viszont gőzerővel készül, a legtöbb újdonságot már a szalon előtt leleplezték, vagy kiszivárogtatták.

Szubjektív összeállításunkban a kiállítás 10 legfontosabb premierjét szedtük össze, kimaradt az Audi A7, a Citroen C3 Aircross, a Kia Stonic, a Hyundai Kona, a Porsche Cayenne, a Renault Mégane RS, a Rolls-Royce Phantom, a Mercedes-AMG Project One, a Seat Arona, a Skoda Karoq, a Subaru Ibiza, és a Volkswagen Polo is.

A keddi és szerdai sajtónapok, valamint a csütörtöki és pénteki szakmai napok után a nagyközönség számára szeptember 19. és 27. között tart nyitva a kiállítás. Az érdeklődők reggel 9-től egészen este 7-ig tájékozódhatnak a világ autóiparának újdonságairól a 265 ezer négyzetméteres kiállítótérben. Frankfurtot Magyarországról könnyű megközelíteni, hiszen jóval közelebb van, mint Párizs vagy Genf, végig autópályán haladva 970 km-t kell megtenni. A belépőjegyek a helyszínen váltva hétvégén 16, hétköznap 14 euróba kerülnek, a kétnapos jegyet előre váltva viszont 18 euróért is meg lehet kapni.

1. Menet közben újságot olvashat a sofőr - Audi A8

Mi ez? Az Audi felső kategóriás limuzinjának legújabb nemzedéke.

Mi benne az újdonság? 3-as szintű önvezető képesség, 48 voltos elektromos hálózat, aktív futómű, összkerék-kormányzás, vezeték nélkül tölthető hibrid változat.

Vetélytársak: BMW 7, Mercedes-Benz S-osztály, Jaguar XJ, Lexus LS.

Az új A8 úgy fog bevonulni az autós történelemkönyvekbe, mint az első autó, amiben akár újságot is olvashat a vezető menet közben. Igaz, erre egyelőre csak a németországi autópálya-torlódásoknál lesz lehetősége a sofőrjének, mivel a funkció csak 60 km/óra alatt, fizikailag elválasztott szembe sávok esetén működik, és még csak Németországban engedélyezett. Ehhez a funkcióhoz az A8 lézerszkennert is használ, amely 80 méteres távolságban, 145 fokos tartományban tapogatja le az útburkolatot, és olyan dolgokat is észrevesz, amit a többi szenzor nem.

Szintén fontos mérföldkő a 12 helyett 48 voltos elektromos hálózat, amelynek köszönhetően olyan enyhe hibrid rendszert adnak az A8-hoz szériában, ami akár 160 km/óránál is lekapcsolhatja a belső égésű motort. Komoly újdonság a magát villanymotorokkal, állító adaptív futómű, ami kamerás megfigyeléssel az autó előtti útburkolathoz igazítja magát, az OLED hátsó lámpa és a vezeték nélküli töltési lehetőség a hibrid változatnál. Az Audi az A8 mellett az új RS4 Avantot, az új A7-est, és két elektromos tanulmányt is kiállít Frankfurtban.

2. Porsche-technika luxuscsomagolásban - Bentley Continental GT

Mi ez? A brit luxusmárka kupéjának új nemzedéke.

Mi benne az újdonság? Porschétől származó műszaki alapok, kisebb tömeg, sportosabb vezethetőség, hivatalos magyarországi forgalmazás.

Vetélytársak: Mercedes S kupé, Rolls-Royce Wraith

Rendkívül sok idő, 14 év után küldte nyugdíjba a Bentley a Continental GT első nemzedékét, amely még a megboldogult Volkswagen Phaeton technikájára épült. Az új nemzedék már a Porsche új platformját kapta meg, ami az új Panamera és Cayenne alatt is található. Ennek köszönhetően 70 kilót adott le a még így is testes (4,8 méter hosszú és 1,95 méter széles) és nehéz (2,25 tonnás) brit kupé, és a súlyelosztása (55 százalék jut előre) is javult, mivel az első tengelyt előrébb tolhatták.

Új a W12-es biturbó motor és a hozzá kapcsolt nyolcfokozatú automatikus váltó, amely már dupla kuplungos. Ez és a korábbinál jóval kifinomultabb összkerékhajtás is sportosabb vezetési élményre enged következtetni, akárcsak a 48 V-os hálózatról működtetett aktív futómű a háromkamrás légrugókkal.

A 635 lóerős, 900 Nm nyomatékú motor 3,7 másodperces gyorsuláshoz és 333 km/órás végsebességhez segíti a brit kupét, ha pedig nem hajtják, hat hengerét lekapcsolja. Az új Continental GT-t már hivatalos forrásból is meg lehet majd venni Magyarországon, ugyanis az európai forgalmazás kezdete után nem sokkal nyílik az első Bentley-szalon Budapesten.

3. Ha az i3 kicsi, az i8 meg drága - BMW i5

Mi ez? A BMW elektromos almárkájának harmadik modellje, egyelőre csak tanulmányként.

Mi benne az újdonság? A kis i3 és az i8 sportautó után végre egy olyan villanyautót is bemutat az i almárka, ami akár családi autónak is beválhat.

Vetélytársak: Tesla Model 3, Nissan Leaf.

Ha a Frankfurti Autószalonon csak a BMW újdonságai lennének kiállítva, akkor is bőven lenne látnivaló, ugyanis a bajor márka az új X3, az i3s, a 6-os GT és az M5 szériaautókon, valamint a 8-as kupé, Z4 roadster és X7 szabadidő-autó tanulmányokon kívül bemutatja az i sorozat új modelljét is, ami egy középkategóriás ferdehátú családi autó.

Az i5-ről még elég keveset lehet tudni, de az biztos, hogy ötödik generációs, tisztán elektromos hajtást kap, ami a korábbinál jóval nagyobb energiasűrűségű akkumulátort és hatékonyabb villanymotort jelent. A 2021-ben érkező villanyautó állítólag 5-700 kilométert tehet majd meg két töltés között, és 3-as vagy 4-es szintű önvezetési képességgel is rendelkezik majd.

4. Kína ezzel venné be Európát - Chery Tiggo SUV

Mi ez? Egy nagy kínai gyártó szériaközeli SUV tanulmánya.

Mi benne az újdonság? A Chery ezzel az autóval próbál majd betörni az európai piacra.

Vetélytársak: Opel Mokka X, Mazda CX-3.

Végre egy kínai autó, ami jól néz ki. Az M31T gyári kódnevű SUV-ba dizájnja európai szemmel is könnyen befogadható, és kellően modern. A motorháztető alá 1,6 literes turbómotor vagy hibrid hajtás kerülhet, utóbbiban csak 1,5 literes a turbómotor, viszont a villanymotorral megtámogatva 6 másodperc alatt gyorsítja fel 100 km/órára a kocsit, a végsebesség pedig 200 km/óra.

A fejlesztésben a Bosch és a Continental Automotive is aktívan részt vett, a SUV az európai töréstesztekre és emissziós normákra is fel van készítve, a belső tér kivitelezésénél az európai prémiummárkákat tekintették mintának.

Annyira komolyan veszi a kínai márka európai piacra történő belépést, hogy hamarosan Berlinben nyit egy formatervezési központot, és valahol Németországban egy műszaki fejlesztőközpontot is. Aki nem ismerné, a Chery az egyik legnagyobb kínai autógyártó, tavaly 700 ezer autót adott el, ebből 100 ezret nem Kínában, amivel az ország legnagyobb autóexportőre.

5. Az olcsó terepjáró új nemzedéke - Dacia Duster II

Mi ez? A világ kedvenc olcsó SUV-jának második generációja.

Mi benne az újdonság? A forma biztosan, a többit még nem tudjuk.

Vetélytársak: Suzuki Vitara, Opel Mokka X.

Mivel a kifutó Duster még a hetedik évében is eladási rekordokat döntöget, a Dacia nem mert komolyan hozzányúlni a dizájnhoz, bár minden karosszériaelemet lecseréltek és a szélvédőt is 10 centivel előrébb tolták, ami azt sejteti, hogy sikerült növelni a kabin méretét. A padlólemez és a méretek nem változnak jelentősen, így vélhetően a tömeg is kicsi marad. Sajnos az utastérről még egyetlen fotót sem hoztak nyilvánosságra, de állítólag "teljesen áttervezték", ami nem hangzik rosszul, mert az elődnek nem ez volt az erőssége.

Minőség és szolgáltatások terén is előrelépés várható, és 2018-ban talán a hosszabb tengelytávú, hétüléses Grand Duster testvérmodell is érkezhet. Minden további részlet, így a motorkínálat is Frankfurtban derül majd ki, de jó eséllyel búcsúznak a szívó benzinesek, és új 1,6-osok váltják fel az 1,5-ös dízeleket. Várhatóan továbbra is ez lesz a legolcsóbb SUV a piacon, amivel feladja a leckét a Suzuki Vitarának és társainak.

6. Dízel helyett villany - Honda CR-V Hybrid

Mi ez? A japánok szabadidő-autójának európai specifikációjú hibrid változata.

Mi benne az újdonság? Maga az autó, ami az első hibrid Honda SUV Európában.

Vetélytárs: Toyota RAV-4 Hybrid

A Forma-1-es hibrid erőforrással nehezen boldoguló japán márka a régi Civic, az Insight és a CR-Z letűnése óta nem kínált hibridet Európában, ha a méregdrága szupersportkocsit, az NSX-et nem vesszük figyelembe. Az újgenerációs, Európa számára némileg áttervezett, divatos megjelenésű szabadidő-autót azonban az 1,5 literes turbómotor mellett benzines-elektromos hajtáslánccal is forgalmazni fogják Európában 2018-tól, dízelmotor ezúttal nem lesz.

A CR-V-ben alkalmazott i-MMD hibrid hajtás három motorból áll, hagyományos váltó nincs benne. Az alapot a Honda kétliteres, négyhengeres, Atkinson-ciklusú benzines szívómotorja adja, ami azon túl, hogy mozgathatja az autót, néha csak elektromos energiát termel.

Ehhez társítottak egy hajtást és külön egy áramtermelést végző villanymotort, rendszer összteljesítménye még titkos. Az új CR-V mellett egy szériamodellt megelőlegező, tisztán elektromos városi villanyautó tanulmányt és a Jazz frissített változatát is bemutatják Frankfurtban.

7. Háromajtós helyett sportkombi - Kia Pro_Cee'd

Mi ez? A szlovákiai gyártású koreai kompakt új generációjának tanulmány verziója.

Mi benne az újdonság? A lélegzetelállító dizájn, amiből nem tudni, mennyi marad meg a gyártásig.

Vetélytársak: Hyundai i30, Opel Astra, Mazda3.

A Kia a Stonic nevű kis szabadidő-autó és a frissített Sorento mellett egy látványos tanulmánnyal készül Frankfurtra, utóbbit a márka ugyabban a városban működő formatervezési központja készítette, így csak át kell trélerezni a pár utcával odébb lévő vásárvárosba. Ránézésre hosszabb az autó, mint a kompaktok általában, egy kombinál viszont rövidebb, valahol a kettő között helyezkedik el.

A képek alapján kifejezetten ígéretes a nagy Stingerre hajazó orr-rész, a letisztult profil és az elegáns hátsó kombinációja - ha tényleg valami ilyesmi lesz az új Cee'd, sokan választhatják majd Astra, Focus vagy Golf helyett. A tanulmány lapos kombi karosszériáját a Pro_Cee'd szériaváltozata kapja majd, mivel a háromajtós kialakítás ma már nem keresett.

8. Pufók vadmacska fronthajtással - Jaguar E-Pace

Mi ez? A Jaguar kisebbik szabadidő-autója.

Mi benne az újdonság? A mérete, valamint az, hogy elöl hajt, persze lesz összkerekes is.

Vetélytársak: Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA.

A Land Rover Discovery Sport technikájára épülő, keresztmotoros E-Pace a Jaguar új belépő SUV modellje, és valószínűleg a legjobban fogyó autója lesz, amikor 2018 első felében piacra kerül. Hátulról hasonlít a márka többi típusához, különösen az F-Type-ra, de jóval rövidebb (4,35 m), és az arányai nem olyan sportosak, viszont a keresztmotor miatt valószínűleg jobb az utastér helykihasználása. Az igényesen berendezett kabin mögött 577 literes csomagtartó rejtőzik, a motorkínálat kizárólag kétliteres, négyhengereseket tartalmaz.

A két turbós benzines 249, illetve 300 lóerős (365 és 400 Nm), míg dízelből 150, 180 és 240 lóerős (380, 430 és 500 Nm) választható, a gyengébbek elöl hajtanak, az erősebbek minden keréknél. Hatfokozatú manuális vagy kilencfokozatú automata váltóval lesz rendelhető az E-Pace, a gyártást a Magna Steyr végzi Ausztriában.

9. Egy német, ami igazából francia - Opel Grandland X

Mi ez? Az Opel kompakt szabadidő-autója.

Mi benne az újdonság? A lemezek alatt francia technika rejtőzik.

Vetélytársak: VW Tiguan, Nissan Qashqai, Ford Kuga.

A Mokka X és a Crossland X fölé pozícionált Grandland X szoros rokonságban áll az Év autójának választott Peugeot 3008-assal, annyira szorosban, hogy egy gyártósoron is készülnek Franciaországban. Persze ez annak fényében nem meglepő, hogy a PSA konszern nemrég vette meg az Opelt a GM-től, persze a közös fejlesztés évekkel ezelőtt kezdődött.

Sajnos a 3008-rokonság hátulütője, hogy hátul csak egyszerű, csatolt lengőkaros a futómű, és, hogy nincs összkerékhajtás. Egyébként a csinos karosszéria 4,48 méter hosszú, 1,84 méter széles és 1,64 méter magas, a tengelytávolsága 2,68 méter, ami kényelmes hátsó lábteret sejtet. A csomagtartó alaphelyzetben is 514 literes, a motorkínálat megegyezik a Peugeot testvérmodellével.

10. Éveket késett, de végre itt van - Volkswagen T-Roc

Mi ez? A Volkswagen kicsi SUV-ja.

Mi benne az újdonság? Ilyen kompakt méretű szabadidő-autója még nem volt Wolfsburgnak.

Vetélytársak: Nissan Juke, Renault Captur, Mazda CX-3.

A T-Roc-kal egy régi adósságát törleszti a Volkswagen, mégpedig azt, hogy eddig nem gyártottak B-szegmensbe tartozó SUV-t. Ez a kategória ugyanis hihetetlen népszerűségnek örvend az utóbbi években Európában, rengeteg autót adhattak volna el, de így a Juke és a Captur uralhatta a piacot.

Ha már lúd, legyen kövér alapon a VW-konszern szintén Frankfurtban mutatja be a Seat Aronát és a valamivel nagyobb Skoda Karoq-ot is, mindhárom modell ugyanarra a technikára épül, akárcsak a szintén most bemutatkozó új Polo.

A Tiguannal fiatalosabb és kisebb T-Roc háromféle benzines és háromféle dízelmotorral lesz kapható, a legnépszerűbbnek a háromhengeres, 115 lóerős egyliteres, az 1,5 literes, 150 lóerős négyhengeres és az 1,6 literes, 115 lóerős dízel ígérkezik.

A gyengébb modellek elsőkerék-meghajtásúak, a közepesen erősekhez az összkerékhajtás feláras, a 190 lóerős benzineshez és dízelhez széria, akárcsak a hétfokozatú DSG váltó. A 445 literes csomagtartó 65 literrel nagyobb, mint a Golfé, a 4,23 méteres hossz pedig csak két centivel kisebb.