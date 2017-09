A Chery új modellcsaládja a tömegautók árszínvonalán prémium szolgáltatásokat kínál majd Európában is. Az első típust, egy divatos szabadidő-autót meg is néztük Frankfurtban.

A kínai Chery márka nem túl ismert itthon, pedig nagy gyártóról van szó, tavaly több mint 700 ezer autót adtak el (nagyrészt a hazai piacukon), ráadásul ebből 80 ezer elektromos vagy hibrid volt. A cég lassan kezdi kinőni Kínát, ezért terjeszkedésbe fogott: neves beszállítókkal közösen fejleszti az új Exeed modellcsaládot, amely Amerikában és Európában is kapható lesz. Felgyorsíthatja az öreg kontinens meghódítását, hogy hamarosan leteszik az alapkövét egy európai formatervező- és egy dizájnstúdiónak.

Jelenleg azt vizsgálják, hogy mely piacokon lennének vevők az emberek egy ismeretlen nevű, de modern technikájú kínai SUV-ra. Ezután kezdődik majd a kereskedőhálózat kiépítése, ami éveket vehet igénybe, ezért jövőre még ne keresse a márka autóit itthon. A Chery a nyitott gondolkodású, fiatal vásárlóközönséget akarja megszólítani, akiknek a márkanévnél fontosabb az ár-érték arány, a környezetbarát hajtáslánc és a sokféle online szolgáltatás.

Az Exeed sorozat első képviselőjét mutatták be Frankfurtban, a TX kompakt szabadidő-autót, ami 2018-ban kerül forgalomba Kínában, és pár évvel később Európában. A visszafogottságával együtt is modern és vonzó, de semmi extrát nem hozó megjelenés a Chery kanadai dizájnigazgatójának, James Hope-nak köszönhető, aki korábban az Opel Corsát és Zafirát, a Ford GT90 tanulmányautót rajzolta meg, de a Fiat 500 elődjének tekinthető Trepiuno tanulmányautóban is közreműködött.

Belül az üléseken, ajtókon, és a műszerfalon is megjelenő alcantara (szintetikus hasított bőr), az audisan, a tekerőgombokba tett hőmérséklet-kijelzők és az óriási képernyők teremtenek prémium hangulatot, a műszerfal természetesen digitális. A klíma alatti LED csík aszerint változtatja a színét kékre vagy pirosra, hogy milyen a kintről beérkező levegő minősége.

Széria a beépített wifi, a felhőkapcsolat, a segélyhívó és a hangfelismerő-rendszer, a személyre szabható hangulatvilágítás, a parkoló automatika, a kulcs nélküli rendszer, az elektromos csomagtérajtó, a head up display, az adaptív tempomat és a körkörös kamerarendszer, a szolgáltatásokra tehát nem lehet panasz.

A körülbelül Seat Ateca-méretű Chery Exeed TX egy vadonatúj moduláris platformra épül, amit úgy alakítottak ki, hogy elektromos hajtásláncok komponenseit is el lehessen helyezni benne. Nem véletlenül, Európában ugyanis hibrid, konnektoros hibrid és tisztán elektromos változatot is piacra fognak dobni, melyek közül a középső a legígéretesebb a 6 másodperces gyorsulásával, összkerékhajtásával, 70 kilométeres elektromos hatótávjával és négyórás töltési idejével (220 V-ról).

A 150 lóerős 1,5 literes turbómotornak egy 115 lóerős villanymotor segít be a hajtásba a hátsó tengelynél, a váltó hétfokozatú automata. A nem hibrid változatot 1,6 literes, 218 lóerős benzines hajtja elöl vagy mind a négy keréknél, a váltó hétfokozatú dupla kuplungos is lehet.

A Chery elnöke, Anning Chen Frankfurtban igyekezett megnyugtatni a minőségben kételkedőket azzal, hogy elárulta, a világítást a Hella, a fedélzeti ember-gép interfészt, a vezetéstámogató rendszereket és a motorvezérlést a Bosch, az elektromos rendszert és a gumikat a Continental, az elöl-hátul független futóművet és a padlólemezt a Benteler, az összkerékhajtást a Borg Warner, a váltókat pedig a Getrag fejlesztette.

Nem a Chery az első kínai gyártó, ami be akarta venni Európát, de eddig még egyiknek sem sikerült, mert közismerten itt a legfinnyásabbak a vásárlók. Az Exeed TX technikája és a dizájnja mindenesetre ígéretes, már csak az ára és a megbízhatósága a kérdés, valamint a piaci bevezetés pontos dátuma.