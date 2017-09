Elkészült a Mercedes első hipersportkocsija, amiben a háromszoros Forma-1-es világbajnok versenyautójának motorja dolgozik. Így már érthető, hogy miért kerül 700 millió forintba.

Egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a Mercedes háromszintes, liftekkel és mozgólépcsőkkel ellátott saját pavilonjában, Frankfurtban, amikor egy feltűnően lapos és hangos autó gördült be a színpadra. Miután néhány gázfröccsel – amiknek feltűnően hasonlított a hangja a Forma-1-es versenyautóéra - felborzolta a jelenlévő többezresre becsült tömeg idegeit, a sofőr leállította a kocsit, és elegáns mozdulattal kiszállt belőle, pedig az ülés olyan alacsonyan volt, hogy fara benne nem lehetett messzebb egy arasznál a talajtól.

Ismerős arcra csodálkozhattunk rá, ugyanis a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton volt az, aki begurult az autóval, és aki barátként, öleléssel üdvözölte az ugyancsak a színpadon álló nagybajszú urat, Dr. Dieter Zetschét, a Daimler elnök-vezérigazgatóját. „Már régóta mondom, hogy csináljátok meg ezt az autót. Végre készen van, egy kicsit én is a magaménak érzem, mert az a motor van benne, ami a legutóbbi világbajnoki címemhez hozzásegített 2015-ben” – mondta a lezser brit pilóta, aki egyébként szinte biztos, hogy egyike annak a 275 embernek, aki kaphat majd a Mercedes-AMG Project One hipersportautóból.

Zetsche folytatta: „ennek az autónak az árnyékában minden Mercedes és AMG modell összetöpörödik. 40 év alatt, mióta a cégnél dolgozom, még soha nem tapasztaltam akkora lelkesedést egy autó iránt, mint ami a Project One-t övezte házon belül. Amikor egy éve, a Párizsi Autószalonon megmutattuk, hogy milyen lesz a sziluettje, másnap már kaptunk hívásokat, hogy meg szeretnék venni”.

Ha egy cég sorozatban nyeri a Forma-1-es világbajnoki címeket, és az üzlet egyébként is jól muzsikál, akkor érthető, hogy méltó módon akarja megünnepelni sportrészlege 50. születésnapját. A cég a Mercedes, a sportrészleg pedig természetesen az AMG, amelynek a Project One mindössze a harmadik saját fejlesztésű utcai autója az SLS és a GT után, de mivel az első kettő azonos alapra épült, azt is mondhatjuk, hogy csupán a második.

Persze a stuttgarti anyagcég, az angliai Brackley-ben működő versenycsapat, és a szintén angliai Brixworth-ben működő versenymotor-építő leányvállalat is hathatós segítséget adott az affalterbach-i AMG-nek az autó kifejlesztéséhez, már csak azért is, mivel a Forma-1-es „ezüst nyíl” 1,6 literes V6-os turbómotorját építették bele, amely alapból több mint 600 lóerős. Ehhez jön még nem kevesebb, mint négy villanymotor, ugyanis a Project One természetesen hibrid, akárcsak az F1-es.

A négyből két villanymotor az első kerekeket hajtja, egy a turbót pörgeti fel, egy pedig a főtengelyhez van kapcsolva, ahol hajthat, és energiát is vissza tud táplálni. A komplex hajtásrendszer összteljesítménye akár 1150 lóerő is lehet, ami bő 200-zal több az F1-es versenyautóénál, de a pontos érték függ az akkumulátor töltöttségétől, és attól is, hogy ideiglenes túltöltéssel dolgozik-e a benzinmotor.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a végsebesség meghaladja a 350 km/órát, a gyorsulás 0-100-ra kevesebb mint három, 0-200 km/órára kevesebb mint hat másodperc – az 1500 lóerős Bugatti Chironnak utóbbihoz 6,5 másodperc kell ehhez. Nem kutya az sem, hogy a motor akár 11 ezres fordulatszámig is vígan elpörög – eddig nem volt olyan utcai autó, aminek 9000 fölé lehetett volna kergetni a fordulatszámmérőjét, az átlagautók pedig 6500 körül szabályoznak le.

Az F1-es autóval ellentétben a Project One összkerékhajtású, de kardántengelyre nincs szükség, mert elöl csak a villanymotorok dolgoznak, amelyek akár különböző mennyiségű nyomatékot is küldhetnek a két első kerékre (az ívkülső kap többet), amitől sokkal jobban fordul a kocsi. Állítólag nem kell majd autóversenyzői tudás a csúcs-Merci képességeinek kiaknázásához, de a képzett sofőrök is elégedetten fognak kiszállni belőle.

Jól jelzi a Project One komplexitását, hogy öt különböző hűtőrendszerre van szüksége: egy a motornak, egy a nyolcfokozatú kuplungos váltónak, egy az akkumulátornak, egy a villanymotoroknak, és egy a töltőlevegőnek, ami a motorba kerül.

A LaFerrarival ellentétben a Project One akár némán suhanva, tisztán elektromos hajtással is képes közlekedni, igaz, csak 25 kilométert. Egy nagyobb gázfröccsre azonban beindul a V6-os, és akkor indul az igazi tűzijáték. A padlóba épített lítium-ion akkumulátort konnektorból is fel lehet tölteni, de fékezéskor is töltődik, és még a kipufogó hőenergiájából nyert áramot is eltárolja.

Nem lesz olcsó a kocsi karbantartása, mert a motort50 ezrenként generálozni kell- persze ez is remek érték, ha figyelembe vesszük, hogy az F1-es motorokat négy-öt verseny után dobják a kukába. Elöl-hátul alumíniumból készített futóművek dolgoznak, a nyomórudas felfüggesztés hátul a váltó szénszálas házához, elöl egy segédkerethez csatlakozik, a felnik anyaga magnézium. A karosszéria váza és a külső elemek is szénszálból vannak, a kocsi tömege úgy 1,2 tonna, hogy ennek a harmada csak az akkumulátor.

2019-ben, amikor az első példányok elkészülnek, a Project One-nak olyan ellenfelekkel kell majd megküzdenie a világ leggyorsabb utcai engedélyekkel rendelkező, vagyis rendszámot kapó autója címért, mint a Red Bull és az Aston Martin közös gyermeke, a Valkyrie, vagy a McLaren P1 utóda, a BP23.