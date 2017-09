Nálunk inkább más típusú BMW-k járőröztek, de több európai országban is befogták rendőri szolgálatra a bajorok kis túramotorját, az R45-öst. Egy eredeti állapotú, egykor Svájcban bevetett példányt próbáltunk ki.

A motoros rendőrök tulajdonképpen mindenütt és minden korban kiváltságosok voltak. Ugyan a közrendet védték, mégis megvolt az a szabadságuk, ami a mezei motorosnak nem, és általában sokkal több és fontosabb feladatot kaptak, mint autós vagy gyalogos társaik.

Yamahák és BMW-k a keleti blokkban

Ráadásul Magyarországon a motoros rendőr különleges helyzetben volt abból a szempontból is, hogy jellemzően jobb, erősebb paripára pattanhatott, mint az átlagember. Már az ötvenes években BMW-k érkeztek a frissiben létrehozott Közlekedésrendészeti Osztályra, és bár Pannóniák (itt olvashat egy hatósági P21-ről), MZ-k és Uralok is szolgáltak, mindig is a nyugati gépek voltak többségben.

1987-ben jöttek a Yamaha XJ-650-esek (egyet már mi is bemutattunk) és a BMW R60-asok, R65-ösök. Utóbbi testvére az R45, amely ugyan nem jelent meg a hazai rendőrségi állományban, de például Svájcban és Németországban is használták. Az R45-ös az R65 motorját örökölte kisebb furattal (82 helyett 70 mm), így a 649,6 köbcenti 473,4-re csökkent.

A kisebb motor teljesítményét a német piacon az ottani jogosítvány- és biztosítási kategóriákhoz igazodóan 27 lóerőre fojtották le, de Európa más országaiba 35 lóerővel exportálták. A benzint hengerenként egy-egy Bing karburátor porlasztja, a kuplung - hagyományos BMW-módon - egytárcsás száraz, a váltó pedig ötfokozatú.

Svájc nyugdíjas járőre

A Garage707 kereskedésben pihenő R45-ös Svájcban dolgozott, onnan jött hozzánk, megtartva eredeti burkolatait (az idom alatt még látszanak a kék fények bekötései). Nagyszerű állapotban megmaradt, nem véletlen, hogy könnyen abszolválta a hazai muzeális minősítést.

Az R45 régóta be nem indított bokszere néhány másodperc indítózás után életre kel, alapjárata azonnal stabil és egyenletes. Minden kezelőszerv jól kézre áll, a 770 mm-es ülésmagasság 180 cm felettieknek ideális, a széles nyereg kényelmes.

Ne várjunk nagy dinamizmust, a 35 lovas kétkerekűt a rendőrség sem elfogóvadásznak, sokkal inkább járőrmotornak használta. Ugyanakkor nem kell nagyon pörgetni az alapjáraton csak finoman remegő bokszert, hogy meginduljon, 5500/percnél már számíthatunk a 37,5 Nm csúcsnyomatékra, és ha kitartóak vagyunk, 7,4 másodperc után már 100-zal száguldhatunk (egyébként 5500-nál éppen 120 km/h a tempó ötödikben).

Bokszer és kardán, ahogy egy BMW-hez illik

Példás az egyenesfutás, jól lehet vele manőverezni, könnyen döntögethető, és a rugózása is kényelmes, még a keresztbordákon sem üt kellemetlenül nagyokat. Egy tankkal közel 400 kilométer lehet elmotorozni, úgy, hogy közben nem is fárad el nagyon az ember.

Csak a hosszirányban forgó főtengely finom billentő hatásához és a kardán hátsó villát emelő-süllyesztő reakcióihoz kell kicsit hozzászokni, de ezek az öreg bokszer BMW-ket hajtóknak ismerős jelenségek. Már nem rebbennek úgy szét előle az autósok, mint aktív korában, de hatósági fehérben máig tiszteletet parancsoló jelenség az R45-ös.