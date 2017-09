Az új XC40-nek minden esélye megvan arra, hogy hamarosan a svéd márka legkelendőbb típusává váljon.

Mivel a Frankfurti Autószalonon nem vett részt, a Volvo Milánóban mutatta be legkisebb szabadidő-autóját, az XC40-est. Szerencsére a kompakt SUV szinte semmit sem változott tavaly óta, amikor 40.1 néven, tanulmányként már látható volt; a jól sikerült dizájn egy 31 éves brit formatervező, Ian Kettle munkája, aki korábban azt nyilatkozta, hogy egy "stramm kis robotot" akart alkotni. Mivel a kocsi 4,4 méter hosszú, a manapság leggyorsabban növekvő piaci szegmensbe, a kompakt szabadidő-autókéba került, vagyisa hasonló méretű prémium SUV-k, az Audi A3, a BMW X1 és a Mercedes GLA ellenfele lesz, amikor 2018 elején a piacra kerül.

A XC40 az első Volvo, ami már az új fejlesztésű CMF platformra épül. Ezt a kis és kompakt méretű autók számára fejlesztettek ki a kínai tulajdonossal, a Geely-vel közösen, később erre épül majd a teljes 40-es modellcsalád és a konszern új márkájának, a Lynk & Co-nak pár típusa is.

Belül nagyon hasonlít az XC40 az XC60-ra és az XC90-re, a 12,3 colos műszerfal digitális és konfigurálható, a 9 colos központi érintőképernyőt pedig itt is állítva építették be. Számos ötletes megoldással javították a használhatóságot a svédek, az ülések alatt rekeszek várják az apró holmikat, a lábtérben pedig kihajtható kampók a zacskókat, az ajtózsebek extra nagyok a hangszórók áthelyezése miatt, a két első ülés között még egy kivehető szemetest is kialakítottak. A mobiltelefonokat egy speciális, indukciós töltésre képes dobozba kell tenni, az Apple Car Play és az Android Auto kapcsolódás is alapáron jár.

Nem okoz meglepetést a kezdeti motorkínálat, ami 1,5 literes háromhengeres és kétliteres, négyhengeres turbómotorokból áll 150-250 lóerőig. Az olcsóbb változatok elöl hajtanak és manuális a váltójuk, az erősebb motorokhoz viszont széria a nyolcfokozatú automataváltó és a Haldex-rendszerű összkerékhajtás.

Később lesz konnektoros hibrid is T5 Twin Engine néven, aminek hajtáslánca egy 1,5 literes háromhengeres, turbós benzinmotorból, egy szintén új, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóból, és egy ebbe beépített villanymotorból áll. A komplett hajtásrendszer összteljesítménye meghaladja a 250 lóerőt, a 9,7 kilowattórás, padlóba rejtett akkumulátor 50 kilométeres elektromos hatótávot biztosít.

A Volvo hű maradt önmagához, az XC40-be is annyiféle biztonsági rendszert épít be, amennyit egy másik gyártó sem kínál a hasonló modelljéhez. Ezek egy része persze feláras, mint például a 130 km/óráig használható robotpilóta, 360 fokos kamerarendszer, a frontális és keresztirányú ütközéseket megakadályozó kormányzás-asszisztens, és az útfelület elhagyását (pl. elalvás miatt) érzékelő, ütközésre felkészítő rendszer is, de a 64 km/óráig hatékony, önálló fékezésre képes koccanásgátlót (City Safety) például alapáron adják majd.