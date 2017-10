Fél évszázadon át viselték a mitikus aranyváros nevét a Cadillac legdrágább gépei. Kipróbáltunk egy olajválság utáni cirkálót, amelynek nagyobb a motorja, mint egy Bugatti Chironnak, de így is gyengébb, mint egy mai hot hatch. A rock and roll királya is ilyennel járt.