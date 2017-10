Remélhetőleg hagyománnyá válik a Hungaroring Classic, hiszen korábban ilyen színvonalas veterán autóversenyt még sosem tartottak hazánkban. A sokak által csak magyar Goodwood Revival-nek hívott rendezvényre - amelyen 160 versenyző és 600 autógyűjtő vett részt - három nap alatt összesen 24 ezren voltak kíváncsiak, ami nem csoda, mert egy sima jeggyel is testközelből lehetett megnézni a ritkaságokat akár a bokszokban is. A versenypálya mellett az autómúzeumokká változó parkolók is bőven szolgáltattak látnivalót, szerencsére az időjárás is kegyes volt a szervezőkhöz.