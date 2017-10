A vasúti átjáró tilos jelzése ellenére a sínekre hajtott egy buszvezető Lengyelországban.

A jármű be is szorult a sorompók közé, a sofőr azonban ahelyett, hogy letörte volna a kart, inkább bízott abban, hogy a vonat majd így is elfér mögötte.

Hát, nem fért el, a csattanás az utasok leszállása közben jött. Ebből igazi katasztrófa is lehetett volna.