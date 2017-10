Az egyik legtartósabb csillagos típus hírében áll a fekvőlámpás 123-as sorozat, nem véletlenül fogták be vénségére nálunk is oly sokan igáslónak. Jellemzően fapados felszereltséggel és gyenge dízelmotorral jártak a tipikus zöldséges Mercik, ez a különleges kombi viszont minden téren a másik véglet - persze új korában nem kevés márkát fizethettek érte.

Tavaly volt a fél évszázados jubileuma a stuttgarti cég első kombi modelljének, 1966 augusztusában jött ki a fecskefarkú 200 D és 230 S típus. Igaz, ezt még nem a Mercedes készítette, hanem egy belga cég, az IMA, alig több mint 2700 példányban (a külső gyártás ellenére egyébként a Mercedes-kereskedésekben árulták az autókat).

Az első nagy sorozatban gyártott csillagos kombi negyven esztendeje debütált. Az 1977-es Frankfurti Autószalonon mutatkozott be az S123-as gyári kódú (a „W” a limuzint, a „C” a Coupét jelölte a családban), egyébként „T” betűvel jelzett puttonyos, amelyet aztán 1978-tól lehetett megvásárolni. Az állólámpás W114/W115 modell után érkező 123-as a lefektetett fényszóróival és a kerek sárvédőíveivel mindenképpen modernebbnek hat, ráadásul hosszabb tengelytávjának köszönhetően tágasabb is lett.

Bár műszaki alapjai a módosított első futóműtől eltekintve közel állnak a 115-öshöz, az acélkarosszériát jelentősen merevebbé tették, a Barényi Béla tervezte biztonsági cella pedig a törésteszteken is bebizonyította, hogy jóval nagyobb benne a túlélési esély, mint elődeiben (ebben a modellben már elérhető volt a légzsák és a blokkolásgátló is).

Krómfosztás és BBS-légterelők a kombin

Rengetegféle erőforrást kínáltak a típushoz, a szívó és turbódízelek mellett négy- és hathengeres benzinesekből állt a paletta, utóbbiak közül a csúcs a sorhatos, dupla vezérműtengelyes 280-as, annak is a Bosch K-Jetronic befecskendezős E változata, amely 185 lóerővel és 240 Nm-rel már-már sportkocsit varázsolt a német prémiummodellből.

Ilyen motor van annak a különleges példánynak az orrában is, amelyre Kovács András veteránautó-műhelyében (garage707) bukkantunk rá. A motor még önmagában nem lenne akkora szó, az autó kivitele és állapota indokolja ezt a jelzőt. Ez a példány 1980-as, magyar származású, Németországban és Svájcban élő előző gazdája néhány éves korában vásárolta meg. Rögtön feltűnik, hogy nagyon hasonlít az eredeti AMG-kivitelre, ugyanakkor nem az.

Az első lökhárító alatti, rugalmas poliuretán spoilert és a hátsó ajtóra feltett szélterelőt is a BBS gyártotta kifejezetten erre a típusra, a szettet a márkakereskedésben lehetett megrendelni az autóhoz. Hogy még vagányabb legyen, a hűtőmaszk kivételével feketére festették a krómozott részeket, így a tükörházakat, a díszléceket, a lökhárítók acélrészeit, az ablakok feszítőit, a tetőcsomagtartó keretet és a kilincseket is.

Viszlát, szegényes felszereltség!

Rengeteg extrát is választottak hozzá, négy elektromos ablak, klímaberendezés, tolótető, automataváltó, plüsskárpit, raktérelválasztó háló és alufelni is növelte a komfortérzetet, illetve javította a megjelenését. Az autót végig márkaszervizben tartották karban, számlák igazolják, hogy valós az órája által mutatott 384 ezer kilométer. Az elmúlt, közel húsz évét ugyanakkor egy fűtött garázsban töltötte, garazsírozott állapotban, így most nem is indítottuk be a motorját.

Bár ennek megfelelően nem mehettünk vele, az állapota álltában is nagyon meggyőző, mintha nem a négyszázezerhez, hanem inkább a százezerhez közelítene a futásteljesítmény, talán csak a fényesedő volán utal arra, hogy fiatal korában rendszeresen használták. Új gazdája biztosan jól jár majd vele, hiszen a 123-as értéke folyamatosan nő, főleg egy ilyen ritka kivitelé.