Bemutatták az autót, amire száz év garanciát adnak

Katonai célokra szánt terepjárót mutatott be egy német startup, a projekt célja a földi szállítások leegyszerűsítése.

A Partisan Motors faék egyszerűségű autóját Partisan One névre keresztelték, a formáját nem véletlenül nem bonyolították túl. Lapraszerelt formában szállítják ugyanis, így egy normál szállítókonténerbe ötöt is be tudnak rakni belőle.

A megrendelők a helyszínen szerelhetik össze a járművet, amelyet többféle verzióban, rövid és hosszú tengelytávval, pickupként, de még három vagy négy tengellyel is gyártanak.

A pontos műszaki adatokat még nem árulták el, de csodára és túl bonyolult megoldásokra nem lehet számítani. Erről tanúskodik, hogy a Partisan Motors mögött álló, orosz-német mérnök, Dr. Juri Postnikov száz év garanciát készül vállalni minden egyes eladott példányra.