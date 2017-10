Térjünk rögtön a tárgyra: fronthajtással és 140 lóerős, 1,4-es turbómotorral 7 millió forinttól indul az új Compass ára. Lehet kapni persze 10 millió felett, dízelmotorral, 4X4 hajtással és extrákkal tömve is. Mindez a méretével együtt segít elhelyezni a piacon: újabb kompakt SUV keresi szerető gazdáit, például a népszerű Volkswagen Tiguan vagy Nissan Qashqai helyett, markáns dizájnnal és jól csengő amerikai márkanévvel, amely évtizedek óta kínálja a határtalan kalandok ígértét. De miben olasz?

Nem kapkodta el a Fiat Chrysler Csoport a Jeep Compass generációváltását. Az első - legalábbis Európában - kompaktnak számító Jeep 11 éve jelent meg, s a hatalmas tengerentúli piacon a fiatalok tömegterepjárójának szerepét volt hivatott betölteni, több-kevesebb sikerrel. Az esetlenül pocokalkatú és olcsó technikájú aszfaltterepjárót nálunk borsos áron lehetett kapni, nem véletlen, hogy a Compass I. csak a Jeep márka keményvonalas rajongótáborát volt képes megszólítani.

Minőségibb, immár olasz technikával

Na de majd most! A második generáció immáron az évszázados európai múltú Fiattal készült kooperációban, s e tény már első ránézésre is szembetűnő. Ugyan nincs hatalmas különbség a régi és az új Compass formavilága között, egyszerűen a helyére került minden. És nem mellékesen a világszerte menő nagy testvérre, a Cherokee-ra hasonlít, amelynek körvonala 4,4 méteres méretben is jól mutat.

Az egész autó felnőttesebb hatású, s igazi világfiként érkezett meg hozzánk, hozva majdnem mindent, ami az öreg kontinensen kell. Egyedül a "Made in USA" életérzés hiányzik belőle, amely a V6-os selymes járását leszámítva az utóbbi évtizedekben inkább előny, mintsem hátrány.

Noha a 2000-es évek közepén a Daimler volt a partner és a padlólemezen osztoztak is pár gyártmánnyal, az első Compass hamisítatlan amerikai közlekedési eszköz volt a faék egyszerű hidrodinamikus automata váltóival és az elnagyolt, kommersz belsőjével. Innen nézve a Fiat asszisztencia kifejezetten jót tett az újdonságnak, hisz jóval tisztességesebb összeszerelési és anyagminőséget ad, és persze a technikai részletek is finomodtak.

Majdnem mai trendek

A hajtásláncok például már majdnem a legújabb trendek szerint készültek. Azért csak majdnem, mert hibrid és elektromos változatok egyelőre nincsenek a kínálatban, de a korábbi 2,0, 2,2 és 3,7 literes őskővületeket kis hengerűrtartalmú, közvetlen befecskendezéses turbós motorok váltották fel.

Benzinesből például ott a jól ismert Fiat 1.4 MultiAir (140 vagy 170 lóerővel), dízelből pedig a számtalan olasz modellből ismerős 1,6-os (120 lóerő) vagy kétliteres (140-170 lóerős) Multijetet lehet választani. Az elődben alapnak számító két liter lett tehát a csúcs, persze a lökettérfogatot leszámítva mindenben más technikával. Váltóból hatsebességes kézi, valamint kilencfokozatú automata közül lehet dönteni, s hajtásképletből is kettő van.

Ha kell, tényleg tud sziklát mászni

4x2 csak a két alapmotorhoz lesz csak elérhető, minden más változatban az összes kerék hajtott. Az Active Drive és az Active Drive Low egyaránt képes akár egyetlen tapadó kerékre átvinni a teljes nyomatékot, utóbbi verzióban azonban terepáttétel is van. Az intelligens rendszer az útviszonyokhoz is kitűnően igazodik: automata, hó, sár és homok, illetve a jövőre érkező Trailhawkban sziklamászó üzemmódra is kapcsolható.

Futóműemelésről és differenciálzárakról nem kaptunk információt, nem e kategória sajátja ez, modern SUV-hoz méltó módon azonban a Compass ötcsillagos eredménnyel zárta a szigorított Euro-NCAP törésztesztet. Mindegyik kivitelben széria a ráfutásgátló és a sávtartó rendszer, amelyekkel együtt hetven aktív és passzív, zömmel alapáras biztonsági felszerelés érhető el a Compasshoz.

A dzsipek legendája és a forma adja el

Nyilván sok család boldogan mászkálna egy új Compass-szal a belvárosi aszfaltdzsungelekben, ha lenne rá pénzük, illetve mások könnyen nagyobb SUV-ból is átülhetnek bele. Négy felnőtt elöl-hátul komfortosan utazhat benne, széltében sem szűk, és a 438 literes csomagtér is átlagos. De a Compass inkább divatcikk, mintsem a nagyvonalú helykínálata, a fájdalomküszöbön belüli külső dimenziói és az ára miatti titkos amerikai támadófegyver az európai hobbiterepjáró piacon.

Persze miután komoly elemzések mind a kompakt SUV szegmens jelentős növekedését vetítik előre az elkövetkező 3-5 évben, bizonyára a Compass is megtalálja majd az utat a saját vásárlói felé. A neve mindenesetre beszédes előjel, és immár a dizájn vagy a technika sem állhat sikerek útjába.