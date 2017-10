Szenzáció, jön a másfél millió forintos Skoda

Két új modellcsaláddal lépne elsősorban az indiai és a kínai piacra a Volkswagen az olcsó autók szegmensében. Európában is piacra kerülhetnek az autók.

A Volkswagen Indiában a Skoda által kifejlesztett olcsó modellt dobna piacra, ötezer euró (másfél millió forint) körüli áron. A kínai piacot pedig az ottani partnerével, a FAW autógyárral közösen gyártott, 8-10 ezer eurós SUV-vel célozza meg a Volkswagen.

A Volkswagen jelenleg nem képviselteti magát a fapados modellek piaci szegmenségben. A Handelsblatt értesülése szerint az új modellcsalád külön márkanéven kerül majd piacra.

Az indiai piacra szánt modellről hamarosan megszületik a végleges döntés" - mondta Bernhard Maier, a Skoda márkaigazgatója a lapnak. "Már folyamatban vannak a tárgyalások a potenciális beszállítókkal, ennek alapján hamarosan meghozzuk a döntést."

A beruházás következő lépéseként a modell értékesítését más régiókra is kiterjesztik majd, így jó eséllyel Európa egyes piacain is a kereskedésekbe kerülhet. A Skoda az olcsó modellből így akár 4-500 ezret is gyárthat majd évente.

A Volkswagen szóvivője hírügynökségi megkeresésre nem kommentálta a lap értesüléseit.