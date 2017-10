A Volvo kis terepjárójáért sorba fognak állni a luxusfeleségek

Az új kompakt SUV, az XC40 alapára valamivel 9 millió forint alatt lesz, a forgalmazás jövőre indul.

A Volvo elhozott egy példányt a legújabb és legkisebb szabadidő-autójából, az XC40-ből a Váci úti szalonjába, ahol az újságírók megnézhették, de vezetni még nem lehetett. A 4,44 méter hosszú SUV az Audi Q3, a BMW X1, a Jaguar E-Pace, a Range Rover Evoque és a Mercedes GLA ellenfele, de mindnél fiatalosabbnak néz ki, amit az eltérő színben kérhető tető is hangsúlyoz.

Praktikus, mint egy Skoda

Belül nagyon hasonlít az XC60-ra és az XC90-re, ismerős a 12,3 colos digitális műszerfal és a 9 colos álló helyzetben beépített központi érintőképernyő is. Négy felnőtt viszonylag kényelmesen elfér a kocsiban, de a hátul ülőknek rosszabb dolga van: szűkös ajtónyíláson át szállhatnak be, kicsi az ablakuk, és az ülőpad is alacsonyan húzódik, emiatt nem támasztja meg eléggé a combot. Szerencsére az érezhető-tapintható minőség és a felhasznált anyagok a nagyobb Volvókat idézik.

Számos ötletes megoldással javították a használhatóságot a svéd mérnökök, az ülések alatt fiókok várják az apró holmikat, az első ajtózsebekbe laptopok is beleférnek a hangszórók áthelyezése miatt, sok a pohártartó, és a könyöklőben kivehető szemetest is kialakítottak.

Egy indukciós töltésre képes dobozba kell tenni a mobiltelefonokat, az Apple Car Play és az Android Auto kapcsolódás is alapáron jár. A duplapadlós csomagtartó 460 literes, a kalaptartót az alul kialakított helyre be lehet tenni, ha nagyobb tárgyakat kell szállítani, síléc-alagút is van.

Háromhengeres az alapmotor

A T3 nevű alapváltozatot egy új, 150 lóerős háromhengeres benzines turbó hajtja, a 197 lóerős T4 és a 250 lóerős T5 kétliteres motorja viszont már négyhengeres. A dízelek közül a D2 122 a D3 150, a D4 190 lóerős, dupla turbós D5-öst egyelőre nem terveznek.

A gyengébb XC40 változatok gyártása jövő áprilisban indul, addig csak a D4 és a T5 változatok lesznek elérhetőek 12,35, illetve 12,55 millió forintos alapáron. Ez elsőre soknak tűnhet, de ebben már benne van a nyolcfokozatú automataváltó, a Haldex-rendszerű összkerékhajtás és a gazdag felszereltség is.

2019-ben érkezik a konnektoros hibrid verzió T5 Twin Engine néven, aminek hajtáslánca az 1,5 literes benzinmotorból, egy hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóból, és egy ebbe beépített villanymotorból áll. A komplett hajtásrendszer összteljesítménye 250 lóerő, a 9,7 kilowattórás, padlóba rejtett akkumulátor 50 kilométeres elektromos hatótávot biztosít.

60 km/h alatt megakadályozza az ütközést

A Volvo hű maradt önmagához, az XC40-be is annyiféle biztonsági rendszert épít be, amennyit egy másik gyártó sem kínál a hasonló méretű modelljéhez. Ezek egy része persze feláras, mint például a 130 km/óráig használható robotpilóta, 360 fokos kamerarendszer, a frontális és keresztirányú ütközéseket megakadályozó kormányzás-asszisztens, és az útfelület elhagyását érzékelő, ütközésre felkészítő rendszer is, de a sávtartót, táblafigyelőt, fáradtságra figyelmeztető rendszert például alapáron adják majd.

Szintén nem feláras a 60 km/óráig az ütközést megakadályozni képes, gyalogosra, kerékpárosra, nagytestű állatra és másik járműre is reagáló City Safety koccanásgátló, ami a legfejlettebb vészfékező rendszer a piacon.