Meglepő, melyik autógyártó építette meg a tökéletes taxit

A klasszikus londoni formátumot hibrid hajtáslánccal és a japán vendégszeretet legkiválóbb hagyományaival ötvözi a Toyota JPN Taxi.

A Toyota új generációs taxijánál vezeti be vadonatúj fejlesztését: az LPG-elektromos hibrid hajtásláncot. Az eleve tiszta üzemű autógáz környezeti terhelését még tovább csökkenti a hibrid technológia; a jármű szabványos átlagfogyasztása mindössze 5,15 liternyi gáz 100 kilométeren.

A hibrid hajtás működési elvéből adódóan számos alkatrész nem, vagy csak jóval nagyobb futásteljesítményt követően szorul cserére, mint egy hagyományos autónál, így a JPN Taxi olcsóbban és megbízhatóbban üzemeltethető.

A Toyota komoly hagyományokkal rendelkezik a taxigyártásban: már az 1936-os Model AA-ból (a Toyota legelső sorozatgyártású típusából) is készült bérfuvarozásra kialakított variáns. Nem csoda, hogy a JPN Taxi is tele van zseniális megoldásokkal: alacsony, sík padló és szélesre táruló, motoros mozgatású tolóajtó, amelyek akár kerekesszékes utasok szállítását is lehetővé teszik.

Hatalmas, „városnézés-barát" ablakok; az utasok számára is jól láthatóan elhelyezett műholdas navigációs rendszer, illetve taxaméter; LED-fényekkel jelölt, így éjjel is könnyen megtalálható biztonsági övek; az oldalirányú becsúszást megkönnyítő szerkezetű hátsó üléspad; a tetőn elhelyezett légtisztító, és még hosszan lehetne sorolni az utazást élménnyé varázsoló funkciókat.

A sorozatgyártásra kész modellből havonta legalább ezer darab értékesítésével számolnak.