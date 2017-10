A kínai tulajdonban lévő brit márka sem kerülheti el a sorsát, kénytelen SUV-t készíteni.

Úgy tűnik, lassan egyetlen tradicionális európai sport- és luxusgyártó sem teheti meg, hogy ne gyártson SUV-t, ha profitot akar termelni. A receptet a Porsche mutatta meg 2002-ben a Cayenne-el, ami az azóta eltelt időszakban cég legnépszerűbb modelljévé vált, és idén már a harmadik generációja is bemutatkozott. A Maserati két éve mutatta be a Levantét, a Bentley tavaly a Bentaygát, a Rolls-Royce jövőre a Cullinant, a Lamborghini pedig két éven belül az Urust, és már az is kiderült, hogy a szabadidő-autóktól korábban mereven elzárkózó Ferrari is elkezdett dolgozni az első magas építésű modelljén.

Nem csoda, hogy a nemrég a kínai Geely által felvásárolt Lotus is szabadidő-autót fejleszt, az első rajzok már ki is szivárogtak egy kínai weboldalon a készülő autóról. Egyértelmű, hogy a SUV karosszériája az Evorán és Elise-en látott formanyelvhez illeszkedik, éles vonalak és sportos arányok jellemzik, de öt ajtajával és tekintélyes méreteivel elég praktikusnak is tűnik. A kerekek és a sárvédők közötti kis távolság rövid rugóutakra utal, ami valószínűleg azt jelenti, hogy nem terepjárásra, hanem aszfaltra optimalizálják a futóművet.

A Lotus vezérigazgatója, Jean-Marc Gales korábban azt ígérte, hogy a saját crossoverük jobban fekszi majd az utat, mint bármilyen más hobbiterepjáró, emellett a könnyű építésről és a jó légellenállásról sem feledkeznek meg a fejlesztés során. Nagy szüksége lenne egy jól fogyó típusra a patinás brit márkának, mivel évente csak 1500 autót adnak el, míg például a Porsche közel negyedmilliót.