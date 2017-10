600 lóerős változat készült a TT kupéból a Las Vegas-i SEMA tuningshow-ra.

Az Audi szerint a mostani TT tanulmány elkészítéséhez a 80-as évek végén használt 90 IMSA GTO versenyautó adta az inspirációt. A Walter Röhrl által is vezetett legendás versenyautójának nem csak a kinézetét, de a teljesítményét is megidézi az új gyári tuningváltozat. A TT kecses karosszériáját nem kevesebb mint 14 centiméterrel szélesítették ki, hogy nagyobb kerekeket tehessenek a szögletesre tervezett sárvédők alá. Emellett egy kézzel állítható, óriási szénszálas szárnyat is felszereltek a csomagtartóra.

Persze a lényeg a motorháztető alatt lapul: a TT RS 2,5 literes, öthengeres turbómotorjának 400 lóerős teljesítményét a másfélszeresére, 600 lóerőre húzták föl egy villanymotorral pörgetett elektromos turbófeltöltő segítségével. Az nagyobb motorerő ellenére az összkerékhajtású TT csupán 0,1 másodperccel éri el hamarabb a 100 km/órát, mint a normál RS (3,7 helyett 3,6 másodperc alatt), viszont a végsebessége a nagy leszorítóerőt biztosító aero-csomag ellenére is 310 km/óra.