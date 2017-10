A második generációs Nissan Leaf forgalmazása márciusban indul, szerencsére a használhatóbb akkumulátor ellenére sem lesz sokkal drágább a réginél.

A múlt hétvégi Budapest Autó Show-n mutatták be a magyar közönség számára a vadonatúj Nissan Leafet. Még nem egy európai specifikációjú, Angliában gyártott példányt lehetett megnézni, hanem egy japánban gyártott, jobbkormányost, mivel a nekünk szánt Leafek gyártása csak januárban indul Sunderlandban.

A második generációval a Nissan kijavította a régi Leaf legnagyobb hibáját: mostantól egy teljesen vállalható formájú, vonzó kompaktot árulnak majd ezen a néven. A világon 280 ezer példányban eladott, ezzel piacvezető kifutó modell kissé esetlen megjelenésű volt, az új Leaf viszont nem lóg ki az utcaképből, sőt, a hasonló méretű Nissan Pulsarnál modernebb és vonzóbb formájú.

Belül kifejezetten tágas a kocsi, és a 435 literes csomagtartó miatt sem kell szégyenkeznie. A padlóba épített, korábbinál 33 százalékkal nagyobb kapacitású, 40 kWh-s lítium-ion akkumulátor egy, a korábbinál jóval erősebb, 150 lóerős, 320 Nm nyomatékú villanymotort lát el energiával.

A Nissan 8 év vagy 160 ezer kilométerig garantálja, hogy az akku legalább 30 kWh kapacitással rendelkezni fog. Normál konnektorból 8-16 órát vesz igénybe a feltöltés, de a 32 darab magyarországi ChAdeMO gyorstöltő egyikével akár 40 perc alatt is feltölthető.

A szabványos mérési ciklus (NEDC) szerint 378 kilométer az új Leaf hatótávolsága, de a állítólag valós forgalmi körülmények között is el lehet érni a 300 kilométert. A Nissan számításai szerint egy átlagos benzines autóhoz képest a Leaf esetében üzemanyagra 75 százalékkal, szervizelésre 50 százalékkal kell kevesebbet költeni, vagyis hosszú távon ledolgozza az árkülönbséget.

A leszabályozott végsebesség nem változott, továbbra is „traffipaxbarát" 144 km/h, de a gyorsulás 3 másodperccel jobb lett, már alig több mint 8 másodperc alatt elérhető a 100 km/óra álló helyzetből.

Fontos újítás 2-es szintű ProPilot önvezető rendszer, amely 30 és 100 km/h-s tempó között automatikusan a saját sávjában tudja tartani az autót, ha kell, a kormányzásba is beavatkozik. Szintén újdonság a 12 szenzorral dolgozó automata parkolórendszer is.

Az alapfelszerelés része az úgynevezett e-Pedal, amelynek segítségével egyetlen pedállal oldható meg a gyorsítás, a lassítás és a megállás. A pedál teljes felengedésekor automatikusan működésbe lép a regeneratív fékezés és az üzemi fék is, amitől az autó fokozatosan megáll. Az e-Pedal képes akár meredek lejtőn is teljesen megállítani az autót a következő lenyomásáig. Természetesen a hirtelen fékezést igénylő szituációkban továbbra is a hagyományos fékpedált kell használni.

Magyarországon 2018 márciusára tervezik a forgalmazás indulását. A Leaf 2.Zero elnevezésű gazdagon extrázott, ProPilotot is tartalmazó limitált szériás bevezető változat alapára 11,465 millió forint lesz, ebből jön majd le a 1,5 millió forintos állami kedvezmény. Így a vásárlók 9,965 millió forintért juthatnak majd hozzá a kocsihoz, ami 700 ezerrel több a Tekna felszerelségű régi Leaf áránál, amiben sem 40 kilowattórás akku, sem ProPilot nem volt, így az árkülönbség méltányosnak mondható.