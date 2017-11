Jóllehet 2012 előtt gondolat formájában sem létezett még a mai szoros kapcsolat lehetősége, a francia PSA konszern közös crossoverek fejlesztésébe fogott az Opellel. Több szabadidő-autót is eredményezett az együttműködés, például a 2017-es Év Autóját, a Peugeot 3008-at, és ikertestvérét, a napokban Magyarországon bevezetett Opel Grandland X-et.

Akinek az átlagosnál jobban dereng, hogy is volt az európai történelemben a kora középkori népekkel, avagy lelkes közönsége az ismeretterjesztő tv-csatornáknak, tudja, hogy a francia-német kapcsolat sokkal több a jószomszédi viszonynál (és néha persze iszonynál): a frankok a Rajna jobb partján élő germánok voltak, akik 1500 éve nekiindultak és belakták az Alpok és az Atlanti-óceán közötti nyugat-európai területeket. Közben vegyültek a gallokkal és szép lassan franciákká váltak. Voilá. Oh la lá! Ezalatt a germánság másik része a mai Németország területén maradva alakította ki saját kultúráját. A két nép tehát egy tőről fakad. Wunderbar!

C'est la villám

A földrajzi közelség és a folyamatos üzletelés ellenére idővel megkoptak a rokonság jelei az angolszász nyelvet beszélő, precíz németek és a laza latinajkú franciák között. Hacsak nem ugrunk egy nagyot a mába és nem példálózunk a Opel Crossland X – Peugeot 2008, illetőleg a Grandland X – 3008 párokkal. Ezek ugyanis a látványos külső-belső különbségek ellenére ikertestvérek, ugyanarra a technikára épülnek, még a motorjaik is közösek. Ismert tény, hogy idén a PSA Peugeot-Citroën kivásárolta az Opelt a General Motors vállalatbirodalmából, ez azonban nem befolyásolta az ikermodellek megszületését, mivel azok fejlesztése jóval korábban kezdődött.

A legutóbbi Grandland X – 3008 kooperáció gyümölcsei olyannyira önálló egyéniségek, hogy háttérinfók nélkül senki rá nem jönne, hogy a lemezek alatt ugyanaz az autó rejtőzik. A 4,477 m hosszú Opel SUV minden porcikájában a legújabb Astra és Insignia külső-belső stílusát követi, persze kicsit terepjárós és kicsit egyterűs, tehát amolyan crossoveres formában. A tipikus Opel-vásárlóknak valószínűleg könnyebben befogadható ez a letisztult vonalakkal és kellemes arányokkal rendelkező dizájn, mint a szögletes, fura részletmegoldásokkal operáló, avantgárd Peugeot-é.

Kellemesen szellős A Grandland X utastere, csomagtere is méretes (514/1652 l), kívánságra láblendítéssel is lehet nyitni az ötödik ajtót. Magas üléspozíciója révén könnyű a ki- és beszállás, az igényesen kivitelezett, de kissé unalmas műszerfal az Astrából származik, vagyis a Peugeot extravagáns gombjait, apró kormánykerekét és a fölé tett digitális műszerfalát száműzték a hagyománytisztelő németek.

A benzinessel jobb, de a sportosság távol áll tőle

Pontos és közvetlen, de élettelen kormánya, komfortosan ringatózó futóműve, jó hangszigetelése és kemény tömésű, jól formázott ülései révén a Grandland X ideális utazóautó, de aki vezetési élményt is elvár egy kompakt szabadidő-autótól, jobban jár egy Seat Atecával vagy egy Ford Kugával. Terepjárásra csupán az átlagnál nagyobb szabad magassága miatt alkalmasabb, mint egy Astra, összkerékhajtás felárért sincs hozzá, helyette a többféle beállítást kínáló „intelligens" kipörgésgátlót kínál az Opel. A hátsó futómű egyszerű, csatolt lengőkaros, ami ebben az árkategóriában már kezd kínossá válni, adaptív lengéscsillapítás felárért sincs.

A németországi menetpróbán mindkét (igen, mindösszesen vagy-vagy választás van) motorváltozattal sikerült tenni pár kilométert és egyértelműen az 1,2-es, négyhengeres, turbós benzines volt a kellemesebb. Könnyedén, örömmel pörögve és elfogadható dinamikával vitte a Grandland X 1,3 tonnáját, miközben tompán morgott az Astrából átvett műszerfal mögül. Kis fordulaton persze erőtlen, mint minden kihegyezett kisturbós benzines, és teljes terheléssel a dinamizmusa is érezhetően romlik, de az alapigényeket bőven kielégíti.

A remek motornak ismert régi 1,6-os PSA dízel kissé ugyan hangosabb, de a 30 százalékkal nagyobb nyomatéka miatt jobban illik a testes szabadidő-autóhoz, főleg, ha hosszú utakra használják. Pazar a 4,3 literes gyári átlagfogyasztása, még akkor is, ha a gyakorlatban 5,5-6 liter a reális, a benzines pedig 1-1,5 literrel kér többet, ami szintén nem vészes. Alapesetben mindkettő hatgangos, kissé franciás érzetű manuális váltóval készül, de kérhetőek hatfokozatú hagyományos automatával is, 350 ezerrel drágábban, diszkrét többletfogyasztással.

Jól felszerelt, de sokat el lehet költeni extrákra

A Grandland X felszereltsége alapvetően három szintre tagolódik. Az alap Selection 10 légzsákkal, visszagurulásgátlóval, LED-es nappali menetfénnyel és hátsó lámpával, kameraalapú sávasszisztenssel, jelzőtábla-felismerővel, intelligens tempomattal, Bluetooth-kihangosítós hifivel, manuális klímával jónak tűnik mindaddig, amíg rá nem jövünk, hogy lemezfelni és műanyag kormány jár hozzá.

Az érintőképernyős infotainment rendszer és 17-es könnyűfém felni az Enjoy felszereltséghez már alap. Ugyan a sok tétel itt is feláras, de legalább elérhető, úgymint a bőrkormány, a kormányozni képes sávtartó, az adaptív tempomat, a félautomata beparkoló-segéd, vagy az indukciós telefontöltő. Ezeket ráadásul csokorba szedve, csomagban is lehet rendelni, úgy ésszerűbb és némileg olcsóbb. Az Innovation felszereltség a csúcs, de az adaptív LED fényszórókért még ezen a szinten is 400 ezret kérnek, de legalább a kétzónás automata klíma, a 18-as felni és a kulcs nélküli bejutás széria, és a hátbarát sportülésekért is csak 90 ezret kérnek.

Akciósan fér be hatmillió alá

Mindent egybevetve a Grandland X korrekt ajánlat a kompakt szabadidő-autók egyre népesebb kínálatában, igazi erőssége nincs, de kirívó gyengeségek sem rontják a bizonyítványát, már amennyiben az összkerékhajtás hiányát és a szűk motorválasztékot nem tekintjük annak. A gyerekes családoknak jó megoldást jelenthet egy kombi helyett, persze csak azoknak, akik 6 millió környékéig el tudnak nyújtózkodni.

Jelenleg 5,75 millió forint a benzines alapmodell akciós ára, de listaáron már nem igazán versenyképes a Grandland X, mivel a hivatalos árlista 6,5 milliótól indul. Félmillió forint a dízelmotor felára, de ezt érdemesebb az Enjoy csomagra és pár apróságra költeni, és finoman kapcsoló automata váltó sem pénzkidobás. Később lesznek más motorok is, a madarak egy erős kétliteres dízelről és nyolcgangos automatáról csiripelnek.