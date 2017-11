Kiakadtak a kötelezőn az autósok, milliók értetlenkednek

Hárommillió autós évente 30-40 ezer forintot fizet átlagosan a kötelezőért, ezért ők nem is értik a napok óta hallható 18 ezer forintos átlagtarifáról szóló híreket.

Az értetlenkedés és a felháborodás jogos, a valós éves díj ugyanis a kampányban felkapottnak a sokszorosa – derül ki a CLB biztosítási alkusz első kampányösszegzéséből.

A cégnél úgy vélik, a szakma is már csak megszokásból beszél kampányról, hiszen a jelen időszakban mindössze másfél millió jármű – egymillió személyautó és félmillió motor, pótkocsi, utánfutó és más közlekedési eszköz – érintett. Az ilyen kis eszközök átlagdíja ötezer forint körül van, így a tulajdonosaikat valószínűleg nem érdekli, hogy 15 vagy 25 százalékkal emelkedik a díjuk, mert ez éves szinten nem éri el az ezer forintot sem.

A most váltók másik része flottatulajdonos, vagy olyan, többnyire idős autósokból áll, akik már minimum hét éve nem cserélték le a kocsijukat, és a CLB adatai szerint javarészt bónusz 10-ben vannak. Ők azok, akik nem használnak internetet és vidéken laknak, ahol hagyományosan lényegesen alacsonyabbak a kgfb-díjak.

Így eshet meg, hogy ennek (de csak ennek) az „állománynak" az átlagdíja mindössze 18 ezer forint körül mozog, míg csaknem hárommillió autóstársuknak – akiknek már újabb és magasabb kategóriájú autójuk van, fiatalabbak, vagy nagyvárosi lakosok – az átlagdíja 30-40 ezer forint körül mozog.

2010 óta mindenkinek, aki lecserélte az autóját, vagy újat vett, a vásárlás dátuma – hónapja, napja – lett a fordulója. A változás bevezetésétől eltelt hét év alatt a magyarországi autópark csaknem kétharmada lecserélődött, így a fordulók is eloszlottak a teljes évre. Ezek alapján is bátran ki lehet jelenteni, hogy a nagy kampány nem most, hanem egész évben zajlik. Ezért a biztosítók üzletpolitikáját sem ez az időszak határozza meg.

A CLB szakértői azt javasolják, hogy mindenki a saját évfordulóját figyelje és kalkulálja év közben is a díját, mert a valóság - akkor - teljesen más lehet, mint amit a most novemberi állás mutat.