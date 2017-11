A Seat második hobbiterepjárója, az Ibiza-alapokra épített Arona az egy kategóriával nagyobb Ateca sikerét szeretné megismételni a kis SUV-ok között, és az első próba alapján minden esélye meg is van rá.

Szinte hihetetlen, de a világ második legnagyobb autógyártójának, a nyolc autómárkával rendelkező Volkswagen-csoportnak a Seat Arona a legelső kis crossovere. Azért meglepő ez a tény, mert az utóbbi években ez a szegmens növekedett a leggyorsabban Európában (csak 2015 óta például 300 százalékkal), vagyis nagy kockázatot nem vállal, aki ilyen autó gyártásába kezd. Nem véletlen a kis SUV-k népszerűsége: tágasabbak, de alig drágábbak a kisautóknál, városi padkamászásra kifejezetten alkalmasak, magas az üléspozíciójuk, és nem drága a fenntartásuk.

A leghamarabb a Renault-Nissan szövetség lépett, le is tarolták a piacot a 2010-ben bemutatott, szép helyett inkább érdekesnek nevezhető Nissan Juke-kal és a két évvel később bemutatott, összkerékhajtással nem is rendelhető Renault Capturrel. De időben lépett az Opel is a 2012-ben érkezett, Chevrolet által fejlesztett, középszerű Mokkával, hazai pályán pedig a Suzuki uralja a szegmenst (és a komplett magyar újautó-piacot is) a 2015 óta Esztergomban készülő jolly jokerrel, a Vitarával.

Pár év alatt egy szinte nem is létező osztályból túlnépesedett kategória vált, amely azonban még mindig olyan növekedési potenciállal bír, hogy most is érdemes felkapaszkodni a száguldó vonatra, mint ahogy teszi azt a Hyundai-Kia konszern is a Konával és a Stonickal, vagy a Citroën a C3 Aircross-szal. Idén őszig kellett várni, hogy a Seat bemutassa az Aronát, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy egy-két éven belül a Volkswagen és a Skoda is előrukkol a saját dolgozatával a témában, szintén MQB-alapokra építve.

SUV-invázió viszi előre a Seatot

Első szabadidő-autója, a remekül sikerült Ateca sínre tette a Seatot, nagyrészt ennek a típusnak köszönhető, hogy tavaly elérte története legjobb évét a spanyol márka; aki most akar ilyen autót venni, több mint fél év várakozással számolhat. Könnyen lehet, hogy ezt a sikert egy osztállyal lejjebb, a kis SUV-ok között is megismétli majd a spanyol márka, az Arona ugyanis erősen slágergyanús. Ugyanarra a MQB A0 nevű platformra épül, mint a remekül sikerül új Ibiza, vagy a hamarosan érkező új Polo, ami jó ajánlólevél.

Szemből nézve egyértelmű a rokonság az Ibizával, de a hátsó már inkább atecás lett. Az efféle életstílus szabadidő-autókról elmaradhatatlan részletek – nagy kerekek, alvázvédő lemez, tetősínek, díszítés a C-oszlopon – mind hiánytalanul megvannak, és a személyre szabhatóság is átlag feletti, az eltérő színű tető miatt például 68-féle színkombinációban kapható a spanyol terepjárócska.

Az Arona még a kisautó mértékkel nagyra sikerült Ibizánál is tágasabb, a hossza 8, a magassága 10 centivel nagyobb, és a szélvédője is meredekebb szögben áll, amitől szellősebbnek érződik belül. Érdekes, hogy a nagyobb méretek ellenére csak 43 kilóval nehezebb az Ibizánál, az alapmodell 1,1 tonna alatt marad.

A magas üléspozíciót ez is tudja

Manapság jóval többen vesznek szabadidő-autót a magas üléspozíció, mintsem a terepjáró-képességek miatt, amivel a Seat is tisztában van: az Arona első ülései hat centivel vannak magasabban, mint az Ibizában, amitől jobb a kilátás, és könnyebb a ki- és beszállás is. A 400 literes, dupla padlós csomagtartó az egyik legnagyobb a kategóriában, a Vitarára 25, az Ibizára 45, a Juke-ra 46 litert ver rá, csak a C3 Aircross ver rá 10 litert. Viszont a variálhatóság nem tartozik az Arona erényei közé, mert sínen tologatható hátsó ülést és asztallá alakítható anyósülést nem lehet rendelni bele, mint például a Citroënhez.

A műszerfal egy az egyben az Ibizából származik, aminek az a hátránya, hogy ahová csak nyúlunk, kemény, kopogós műanyagokkal találkozunk, és a formavilág is elég lehangoló, minden panel nyílegyenes vonalakból és derékszögekből áll. Egy lifestyle hobbiterepjáró ennél vidámabb belsőt érdemelt volna, még a különböző színekben rendelhető óriási díszbetét sem menti meg, ami csak a csúcsváltozatokban kap puha, bőrszerű bevonatot.

Viszont a drágább fedélzeti infotainment rendszer 8 colos érintőképernyőjének felbontása, sebessége, grafikája és használhatósága a legjobb a kategóriában, és nagy hangsúlyt helyeztek az összekapcsolhatóságra is, nem hiányzik az Apple Car Play, Android Auto és Mirror Link, a lemerült okostelefonba pedig GSM-erősítővel kialakított, vezeték nélküli telefontöltővel lehet életet lehelni. További felárért LED-fényszórókat, távolságtartós stop-and-go tempomatot és sokféle vezetéstámogatást, alcantara kárpitozást és a vonóhorgot is lehet rendelni, egyik sem magától értetődő ebben a méretosztályban.

Nálunk csak egyliteres van

Az Arona motorválasztéka Magyarországon egyelőre csak az egyliteres, háromhengeres turbómotor két változatából (95 és 115 lóerő) áll, a kétféle TSI között 175 ezer forint az árkülönbség a Style, és 94 ezer az Xcellence felszereltségek esetén, az alapot jelentő Reference-hez csak a gyengébbiket, a sportos FR-hez csak az erősebbiket lehet kérni.

Nekem a menetpróbán az erősebbhez volt szerencsém, ami tökéletesen elégnek bizonyult a vezető nélkül 1,1 tonnás Arona mozgatásához, ebben a kategóriában a 10 másodpercen belüli százas gyorsulás és a 180 km/h fölötti végsebesség is átlagon felüli. A kis motor egy háromhengereshez képest halkan és simán jár, de pörgetve már nem tudja eltitkolni, hogy nincs ki a négy hengere.

Viszont már 2000-es fordulattól kellemesen húz (nyomaték: 200 Nm), egyenletesen adja le az erejét, és a magas fordulatszámokon sem kezd korán kifulladni. Persze jobban megküzd a magasabb és nehezebb karosszériával, mint az Ibizában, de a fogyasztását így is 7 liter alatt lehet tartani, különösebb odafigyelés nélkül is. Összkerékhajtás felárért sincs, a Vitara ebből a szempontból sokoldalúbb autó a Seatnál.

Jobb vezetni, mint gondolnák

A hatfokozatú kézi váltó pontos és rövid úton jár, csak a mindenféle mechanikai kapcsolatot titkolni igyekvő váltási érzet szól ellene, ami annyi VW-konszern autóra jellemző. Felár ellenében hétfokozatú DSG is van, de erről nincs mérvadó tapasztalatom, mert az ilyen váltós tesztautó alig pár kilométert tudott megtenni a menetpróbán: alig ment, veszettül rángatott, aztán egyszer csak megállt. Mint utólag kiderült, valaki véletlenül gázolajat tankolt bele...

A kis szabadidő-autók sosem a vezetési élményről szóltak, az Arona azonban profitál az Ibiza-rokonságból, és többet nyújt az átlagnál. Magasabb súlypontja ellenére is minimális dőléssel kanyarodik, és közvetlenre hangolt kormányzása is pontos, bár a sport üzemmódban csak a rásegítése csökken, több visszajelzést nem ad. Még a nagy kerekekkel is elfogadhatóan rugózik a Seat, viszonylag hosszúak a rugóútjai, de a rövid tengelytávú autókra jellemző bólogatást azért nem sikerült teljesen eltüntetni belőle.

Korrekt az alapár

95 lóerős motorral és Reference alapfelszereltséggel (4 elektromos ablak, központi zár, manuális klíma, Bluetooth, 4 hangszórós hifi) épp, hogy befért 4 millió forint alá a belépő szintű Arona, ami még úgy is kedvező ajánlat, hogy a hasonló Ibizánál 400 ezer forinttal kerül többe, miközben nem jobb autó, csak magasabb.

Listaáron a hasonló méretű Vitara 4,6 milliótól indul, bár a kereskedői hirdetéseket elnézve valójában 3,9 millióért meg lehet venni a bevált 1,6-os szívómotorral, ami valószínűleg tartósabb lesz, mint az Arona közvetlen befecskendezéses kisturbósa. A Juke szintén 1,6-os szívómotorral 3,7 milliótól indul, a C3 Aircross 1,2-es szívómotorral 4,09 millió, a Kia Stonic szintén 1,2-es szívóval 3,7 millió, vagyis alapáron csak a Seat ad nyomatékos turbómotort. De az Arona e nélkül is versenyképes lenne, mert az egyik legtágasabb, legjobb vezethetőségű kis SUV jelenleg a piacon, még ha nem is néz ki olyan izgalmasan, mint egy-két konkurense.