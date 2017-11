Az első X3-as BMW bemutatása, vagyis 2003 óta másfél millió darab kelt el a modellből a világon. Bármennyire is népszerű Európában, Németországban nem is gyártják, hanem az Egyesült Államokban, valamint Kínában és Dél-Afrikában. Hogy miért töretlen az X3-as sikere, az a harmadik generáció hazai menetpróbáján néhány perc után egyértelmű lett. De vastag pénztárca kell hozzá.

Tokaj-Hegyalján, egészen pontosan Mádon próbálhattuk ki az új BMW X3-ast. Nehéz elképzelni alkalmasabb helyszínt a szőlőtőkék között kanyargó meredek, sáros földutaknál, amelyeket helyenként betonpanelekkel tettek traktorállóvá. A bajor prémiumgyártó SUV-jának harmadik modellgenerációja minden probléma nélkül vette az akadályokat a vulkanikus talajon, nem is csoda, hiszen a középkategóriából már bőven kilógó X3-ast pontosan ilyen terepre álmodták meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy az autó kényelmetlenül érezné magát az aszfalton, szó sincs róla, sőt.

Az új X3-as kívülről az elődnél is kevésbé tűnik terepjárónak: még lendületesebb, még sportosabb külsőt kapott. Ez a modell bemutatásakor bejelentett, az X modellcsalád történetének első hatszög alakú ködlámpáinak is köszönhető. Avatatlan szem ugyanakkor nem lát túl sok különbséget a legújabb széria és az előző darabjai között, az viszont tény, hogy ízig-vérig BMW maradt az autó így is: nem annyira feltűnő, mint inkább megjegyezhető.

A legfőbb változások láthatatlanok

A belső változtatások is csak a legrutinosabb BMW-rajongóknak szúrnak szemet: a tapasztalt X3-as vezetőnek számító Berki Krisztián is nehezen találta elsőre a különbségeket. Olimpiai bajnok tornászunk szerint a legszembetűnőbb újítás, hogy érezhetően megnőtt a belső tér, kényelmesebb lett a vezető pozíciója, jobban kézre esnek a kartámaszok, a napfénytetőnek köszönhetően pedig szinte lélegzik az autó. Az akusztikus szélvédő, valamint a vastag oldalablakok már-már ijesztően tompítják a menetzajt, belülről olyan az egész, mintha egy hangszigetelt rádióstúdióban ülne az ember. A belső dizánjra az igényes szó a legtalálóbb, a gyártó hozza a tőle megszokott prémium megoldásokat akár a kárpitokról, akár a klasszikus BMW-menüre épülő multimédiás rendszerről legyen szó.

Utóbbi ráadásul már nem csak érintésre, hanem a kézmozgásra is reagál, ezzel jelentősen könnyebb például a navigáció használata, nem kell az érintőképernyőig nyújtózkodni. A head-up kijelző opcionálisan kérhető, a vezetett modellben jól felismerhető ábrákkal, könnyen emészthető felbontásban vetítette a vezető látómezejébe a legfontosabb információkat.

Az öt centiméterrel megnövelt tengelytávolságnak köszönhetően a hátul ülőknek sem kell lemondaniuk a kényelemről. Az ülések kialakítása az átszabott térrel együtt teszi problémantessé a hátul utazást. A csomagtartó mérete 550 litertől 1600 literig rendezhető át, a hátsó ülések támlája 40-20-40 arányban, három részre osztva hajtható előre.

Jön a kanyar? Jöjjön inkább kettő!

Vezetéssegítő rendszerek tucatjaiból választhatunk, mint az adaptív tempomat legújabb generációja, a kormányzó- és sávtartó asszisztens, a holttérfigyelő, vagy a lejtmenet-szabályozó, ami jól is jött a meredek mádi dűlőkön lefelé. Az alapbeállítás nem engedi 9 km/óránál nagyobb sebességre gyorsulni az autót, de ez a tereptől és a vezető bátorságától függően állítható.

A kipróbált xDrive 30d 265 lóerős motorjával magabiztosan veszi a sima útfelületet is, aligha okozunk meglepetést azzal, hogy a BMW szabadidőautóját elsősorban ide tervezték. Nyolcfokozatú Steptronic automataváltója (ez minden X3-ban szériatartozék) szinte érzi az ember gondolatait: akkor, ott és úgy kapcsol fokozatot, amikor, ahol és ahogy azt a vezető szeretné. Előzéskor begyújtja rakétáit, és - az 1,9 tonnányi összsúly ellenére - óriási önbizalmat ad az erős motor.Nem véletlen, hiszen 5,8 másodperc alatt gyorsul nulláról százra, a végsebesség 240-nél van. Az átlagos üzemanyag-fogyasztást 5,7 és 6 liter közé teszi hivatalosan a gyártó, de persze ennél jóval több gázolajat felhörpint a gyakorlatban.

A kibillenthetetlenség érzése a kanyarokban is megmarad, stabilitás és reakciók terén le is tagadhatná magas építését, a hibátlan tapadás, plusz az elektronikai segédletek sora legalább olyan biztonságérzetet nyújt, mint terepen az összkerékhajtás. A szőlőtőkék között gurulva az volt az érzésünk, hogy ez az autó tényleg átmegy mindenen, pedig nem vérbeli offroader felezővel és jó terepszögekkel: a legtöbb tulajnak az a fontos, hogy alkalmanként havas úton is hazajusson vele.

Spórolós dízelek és egy új M-csúcsmodell

Az új BMW X3 itthon háromféle benzines és kétféle dízelmotorral kapható. A csúcsnak a 360 lóerős maximális teljesítményű M40i számít. A 8,2-8,4 literes átlagfogyasztást azért senki se vegye készpénznek, a 20 millió 50 ezer forintos alapárat viszont nyugodtan. Akad egy fontos érdeme is: ez a modellcsalád történetének első BMW M Performance tagja, álló helyzetből a százas sprintet 6,3 másodperc alatt letudja.

Az xDrive 20i induló ára 13 millió 350 ezer forint. Ezért cserébe 184 lóerős benzinmotor jár 7,2 és 7,4 liter közötti szabványos átlagfogyasztással, alapesetben a kínálatból egyedüliként hátsókerék-hajtással (sDrive). A benzines paletta közepén pedig a típusjelzése ellenére szintén kétliteres 30i áll, 15 millió 900 ezer forintos alapárral, 252 lóerővel és 7,4 literes gyári fogyasztással.

A dízel-fanok a 20d és a 30d közül választhatnak, előbbi 14 millió 250 ezer forintnál, utóbbi 17 milliónál kezdődik. A kisebbik motor 190 lóerős és papíron csak 5 és 5,4 liter között fogyaszt, várhatóan ez lesz a kínálat egyik legnépszerűbb tagja. A nagyobbik hathengeres - amit mi is próbáltunk 265 lóerőre és ami még impozásabb érték, 620 Nm maximális nyomatékra képes.

Nagyon valószínű, hogy hamarosan zöld (rendszámos) alternatíva is gyarapítja az X3-modellcsaládot, mégpedig a többi BMW-ből ismerős plug-in hibrid hajtással - hiszen nem csak Amerikában lenne rá igény, hanem újabban Európában is egyre többen keresnek ilyeneket a dízelek helyett.