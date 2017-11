Nagy és fontos változás jön a kötelező biztosításoknál

Kihirdették azt a törvénymódosítást, amely a jövőben lehetővé teszi, hogy a többi lakossági biztosításformához hasonlóan a kgfb-szerződéseket is teljesen elektronikusan lehessen megkötni.

A törvénymódosítás nyomán a jövőben az online intézett kgfb-s szerződéskötéseket és (megfelelő megállapodás esetén) a felmondásokat sem kell írásos formában is végrehajtani.

Ennek hatása várhatóan az lesz, hogy az alkuszok a jövőben még meghatározóbb szerepet tölthetnek majd be a kötelező biztosítások közvetítése terén - áll a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) közleményében.

Az év végi kampányidőszak során tízből kilenc szerződésváltás már most is az alkuszokon keresztül zajlik. Ez az arány az évközi időszakban, amikor gépjárművásárláshoz kapcsolódóan is kötnek kgfb-szerződéseket, szintén meghaladja a 75 százalékot.