Megállíthatatlanul robog a SUV-vonat, aki kimarad, lemarad. A PSA csoport az Opel felvásárlása mellett nem feledkezett el a Citroen palettájának frissítéséről sem. A megújult C3 kisautó után most megérkezett a Picasso miniegyterűt váltó, Aircross utónevet kapott bonsai-terepjáró is, amely izgalmas egyéniségnek ígérkezik a konkurensek között. Talán említenünk sem kell már, hogy hiányzik belőle a 4x4-hajtás.

Hazánkban is bemutatkozott a franciák legújabb szabadidő-autója, a C3 Aircross, és bár elsőre csak legyintenénk, hogy megint egy újabb (kisméretű) SUV bukkan csak fel a piacon, ne tegyük. A Citroen ugyanis újra kezd magára találni, a márkára régóta jellemző merészség, a tömegből való kitűnés ismét visszatér.

Ráadásul a jelek szerint erre a piac és sok vásárló is vevő, ugyanis a sajtótájékoztatót rögtön azzal kezdték, hogy az eladási számok szépen emelkednek. Már 2016-ban is sikerült növekedést elérni, a 2017-es előrejelzések még pozitívabb jövőképet festenek. A cégnél persze ezt a lendületet szeretnék tartani vagy akár még fokozni, és ebben a C3 Aircrossnak is komoly szerep juthat.

Egy tabu van: az oldalsó pufibetét

A franciák nem most lépnek először a SUV-ok földjére, sőt a Citroennek sem új a téma, elvégre a 2014-ben bemutatott C4 Cactus már lefektette az alapokat. Az itt szerzett tapasztalatokat is felhasználták a C3 Aircross megalkotásakor. Ebből egyet konkrétan ki is emeltek.

Az Airbump nevű oldalsó védőelemről kiderült, a vásárlók nem igazán fogadták a szívükbe ezt a megoldást, így az újdonságot eleve nélküle tervezték meg (közben a C4 Cactus frissítésével arról is levették). Biztos sokan bánkódnak e kretén, de bájos részlet eltűnése miatt, de szerencsére bőven maradt egyediség az autón.

Bárhonnan is nézzük a C3 Aircrosst, a márkajelzés nélkül is azonnal tudjuk, ki a gyártó. A frontrész az új formavilágot viszi tovább, kétszintes lámpákkal, felül a márkajelzés és az ennek folytatásába integrált ledes menetfények, míg egy szinttel lejjebb a tényleges hűtőmaszk, két szélén a külön egységet képező fényszórókkal.

Ráadásul olyan poénokra is futotta, mint a fényszórón belülre helyezett, ezüst kerettel kiemelt ködlámpa, és ez csak egy a számtalan különleges formák és megoldások közül. SUV nem létezhet alsó műanyagozás nélkül, itt is megvan a fekete védőelem a lökhárítók alján, a küszöbökön, valamint a kerékjáratokra is jutott belőle.

A lényeg a részletekben rejlik

Hátul sem szokványosak a lámpák, ám valójában az igen széles testreszabhatóság a hab a tortán. Összesen 85-féle variációt állíthatunk össze, köszönhetően annak, hogy akár három különböző szín is megjelenhet a karosszérián. Az alapszíneket különféle tetőkkel kombinálhatjuk, ezeket pedig külső színcsomagokkal párosíthatjuk. Utóbbiak a tetősínek, a tükörházak, az első fényszórók és a felni takarófedelének kereteit és a leghátsó oldalablakok csíkozásának megjelenésére vannak hatással.

A csíkozást nem festéssel vagy matricával oldották meg, hanem a polikarbonát ablakra egy extra színes réteget vittek fel, így nem kopik. Ha azt hiszik, hogy a Citroen ennyivel megelégedett, akkor tévednek. A többféle, látványos könnyűfém felnit se feledjük, és akkor még be sem ültünk az autóba. Márpedig belül sem fogták vissza magukat a tervezők, de azért átgondoltabb lett az eredmény, mint a Cactusnál.

Itt például van klasszikus, mutatós műszerfal, amit látványos légbeömlőkkel láttak el, illetve a felénk eső részen kiviteltől függően szövet vagy bőrbetétet találunk. Belülre is négyféle színcsomaggal igyekeznek a kedvünkben járni, de ne felejtsük ki a sorból a többféle kárpittal borított üléseket sem, a világos szövet verziót mint ha egyenesen a nagyi kanapéjáról vették volna.

A Cactus-féle egypad helyett két önálló ülést és normális középkonzolt kapunk előre, viszont gomberdővel sem kell találkoznunk. Ez nem azért van, mert fapados lenne az autó, hanem a középső érintőkijelzőn kezelhetjük a funkciókat, köztük a klímát is.

Már-már egyterűként variálható, ha megfizetik

A különleges látvány közben ne feledkezzünk meg arról, hogy a C3 Aircross természetesen PSA-termék, és közös padlólemezen van az Opel Crossland X-szel, illetve a következő Peugeot 2008-assal. Apropó Peugeot, ismerős elemeket is találunk az utastérben, mint a kapcsolók egy része, illetve a repülőgép gázkarjára emlékeztető kézifék. Ezek azonban sem esztétikailag, sem funkcióban nem zavaróak.

Eddig nem esett szó róla, de a 4,15 méter hosszú karosszériában a kategória egyik legtágasabb helykínálatát sikerül kialakítani. Elöl és hátul is jól el lehet férni, még a (nyitható) panorámatetős verzióban is akad fejtér. A Citroen ráadásul igyekezett átmenteni valamennyit az egyterűek variálhatóságából.

Ezért felszereltségtől függően a hátsó, osztott üléspad 15 centis úton tologatható, illetve a háttámla dőlésszöge is állítható. Még leghátsó állásban is 410 liternyi csomagteret kapunk, ami szintén szép érték, de ezt akár 1,3 köbméteresre is bővíthetjük, sőt még az első utasülés is lehajtható a hosszú tárgyakhoz.

Három henger és versenyképes ár

Kukkantsunk be a motorháztető alá is, ahol már nagy meglepetés nem ér minket: a Peugeot PureTech benzines és HDI dízeljei gondoskodnak a mozgatásról. Az alapmotor az 1,2 literes, háromhengeres szívó változata, ez 82 lóerős, és elsősorban tisztes helytállásra elég. Ugyanezen motor turbós kivitele már 110 lóerőt mozgósít, míg az 1,6 literes dízelből 100 és 120 lóerős változatok léteznek.

A gyengébbik motorokhoz ötsebességes, az erősebbekhez hatos kéziváltó jár, a turbós benzines hatfokozatú automatával is kérhető. Biztonsági és kényelmi extrákból is van miből válogatni: sávelhagyás- és holttérfigyelő, tolatókamera, automata vészfékező, táblafelismerő, kulcs nélküli indítás, okostelefon-integráció, vezeték nélküli töltő - hogy csak néhányat említsük. Külön csemege a plexilapra vetítő head up kijelző, ezt kategóriájában nem sok konkurens kínálja. Összkerékhajtás ebben sincs, helyette a Grip Control kipörgésgátlót kínálja a gyártó, amihez lejtmenetvezérlő is jár.

Az új C3 Aircross már megvásárolható itthon, az alapmodell akciósan 4,09 millió forinttól indul, és bár rádió nincs benne, nem teljesen fapados: a 6 légzsák és több biztonsági extra (köztük a sávelhagyás figyelő és a táblafelismerő is) széria, és természetesen manuális klímát is kapunk. A háromból a legmagasabb felszereltséggel párosított erősebb dízel csúcskivitel is kijött 6,34 millióból, ami ebben a mezőnyben nem tűnik rossz ajánlatnak.