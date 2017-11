Főnév, bizalmas jelentése fájdalmas ütés, vagy Nagy-Britanniában whisky szódával. Így fordítja le a szótár az angol stinger szót, és bármelyikre is gondoltak a Kia névadói, alighanem igazuk volt abban, hogy ezt a kocsit nem lesz könnyű elfelejteni. Hogy is lehetne: egy nagyszerű arányú ötajtós kupé, hátsókerék-hajtással, 200-370 lóerővel, de a nagynevű luxusmárkákhoz képest baráti áron – immár Magyarországon is.