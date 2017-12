Ezt a vagány Mercedest idősen sem fogják zöldségesnek hívni

A Los Angeles-i Autószalonon mutatkozott be a harmadik generációs CLS vadonatúj, hathengeres motorokkal, ezúttal kombi karosszéria nélkül.

Az elegáns és sportos négyajtós kupét 2003-ban vezette be a piacra a Mercedes, azóta a két generációjából 350 ezer talált gazdára a világon, de az utóbbi időben lelassult az értékesítés a szabadidő-autók fokozódó népszerűsége miatt.

Az új, C257-es gyári kódnéven futó CLS szokás szerint az E-osztály technikájára épül, de a karosszériája teljesen egyedi a lejtős, alacsonyan húzódó tetővonallal és a lőrés-szerű ablakokkal. Ez az első típus a stuttgarti gyártó palettáján, amit már az új formanyelv szerint terveztek meg, ezért a szögletesebb, éles vonalakkal megrajzolt CLS egyáltalán nem hasonlít a lekerekített kavicsot mintázó E-osztályra. Belül viszont néhány apró változtatástól eltekintve ugyanaz a műszerfal fogadja a vezetőt a két darab 12,3 colos digitális képernyővel és a kerek légbeömlőkkel.

Ezúttal nem készítenek majd Shooting Brake kombit a CLS-ből, a vevők kénytelenek lesznek megelégedni a négyajtóssal. Minden irányban megnőtt a karosszéria: 12 mm híján 5 méter hosszú, a szélessége 1,89, a magassága (vagy inkább alacsonysága) 1,43 méter. Több mint 6 centit nyújtottak a tengelytávon is az elődhöz képest, így nagyobb lehetett a hátsó ajtónyílás és a lábtér is. Nem változott a csomagtartó mérete, továbbra is 520 literes. Háromféle futómű kérhető, az alap a passzív acélrugós, a középső adaptív gátlós acélrugós, a legdrágább adaptív gátlós és légrugós.

A 2018 tavaszára várható piaci bevezetés idején háromféle motort kínál a Mercedes, mind új fejlesztésű soros hathengeres, és mindhez szériában jár a kilencfokozatú 9G-Tronic automataváltó és a 4Matic összkerékhajtás. A két 2,9 literes dízel változó szelepemelési rendszert és kétlépcsős turbófeltöltést kapott, a gyengébb 286, az erősebb 340 lóerős, a nyomatékuk 600 illetve 700 Nm, az átlagfogyasztásuk egyformán 5,6 liter.

A 48 V-os mild (enyhe) hibrid rendszerrel kombinált háromliteres 367 lóerős benzines még ezeknél is érdekesebb, ugyanis egy 22 lóerős önindító/generátort kapcsoltak hozzá. A villanymotor gyorsításkor besegít a hajtásba, fékezéskor visszatáplál az akkumulátorba, és még vitorlázni is lehet vele, vagyis a benzinmotor leállítása után is lehet vele állandó sebességgel haladni korlátozott ideig. Ezzel a hibrid hajtással 4,8 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára a CLS, a végsebessége pedig csak a korlátozás miatt 250 km/óra.

Az eddigi csúcsváltozat, a 63 AMG jelzésű sportmodell az új CLS-ből már nem lesz, mivel a Mercedes hamarosan bemutatja majd a GT sportautó ötajtós változatát. A széles körben használt 600 lóerős 4 literes V8-as turbómotort inkább abba szerelik majd be, amivel méltó ellenfele lehet majd a városi vetélytársnak, a Porsche Panamera Turbónak.