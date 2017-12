Tízezer forint környékén már meglepően sokféle autós ajándék vásárolható manapság, a többségükről talán még nem is hallott.

A karácsony nemcsak a könyv-, ruha-, játék- és műszaki üzletekben az év legnagyobb forgalmú időszaka, hanem az autós kiegészítőket áruló boltokban és webshopokban is. Legtöbben erre nem tudnak vagy akarnak vagyonokat szánni, ezért a 10 000 forint alatt, vagy az összeghatár környékén árult ajándékokból szemezgettünk.

1. Retró járműves póló (3900 Ft)

Ezeket a remek pólókat a Volán Egyesülés épületének (Teréz körút 38.) recepcióján vettük észre egy közlekedéstudományi konferenciára menet. A ruhákon lévő grafikák a közelmúlt Ikarus buszait, Rába teherautóit idézik meg kedves stílusban, a pólókon kívül hasonló grafikával ellátott bögréket is lehet venni.

2. Fiat 126 modell (4500 Ft)

Megirigyelte Tom Hankst, amiért nemrég ajándékba kapott egy hibátlan állapotúra felújított Kispolszkit? Most ön is vásárolhat egy hasonló kisautót, igaz, a képen látható 1:24-es méretarányú modell az eredeti, 1972-es olasz verziót próbálja utánozni, több-kevesebb sikerrel. Igaz, hogy csak 13 centiméter a hossza, de a két ajtó és a motortér nyitható, részletesen kidolgozott utastér, és még a kormányzás is működik. A Welly gyártmányú modell kidolgozása azért némi kívánnivalót hagy maga után, szó szerint elnagyoltak lettek a kerekek, az ablaktörlők és a lökhárítók, de a kedvező árért ennyi kompromisszumot el lehet viselni. Az összeszerelést nem igénylő kisautót a legnagyobb budapesti autómodell-szalon kínálatában találtuk.

3. Vezeték nélküli telefontöltő (5900 Ft)

Ez az ügyes eszköz nem csupán egy 360 fokos szögben elfordítható, légbeömlő rostélyhoz könnyedén rögzíthető telefontartó, hanem vezeték nélküli, indukciós telefontöltő is egyben. Nagyon kényelmes, pláne sötétben, hogy nem kell a kábelekkel babrálni, elég csak belehelyezni az okostelefont a töltéshez.

Használat közben csak arra kell figyelni, hogy a tartóba épített mágnest távol tartsuk a bankkártyától, pacemakerektől és egyéb, mágnesességre érzékeny eszközöktől, mert tönkreteheti őket. Az ügyes eszköz az összes olyan okostelefonnal kompatibilis, ami tudja a Qi vezeték nélküli töltési szabványt. A Rock W2 5W-t egy nagy kínai webshop kínálatában találtuk.

4. Szélvédőkamera (7400 Ft)

A vitás esetek tisztázására, versenypálya-napokra és a szép táj rögzítésére is alkalmas egy jó műszerfali kamera. Itthon 15-20 ezer forinttól indulnak, de a kínai webshopokban már fele ennyiért is használhatónak tűnő termékeket kínálnak megvételre. A belső oldali kijelzővel is rendelkező Novatek 96220 autós menetrögzítő kamera segítséget nyújthat vitás közúti helyzetekben, mert rögzíti a kocsi előtt történt helyzeteket.

Beállítható, hogy akkor kezdje a felvételt, ha a G-szenzora nagy erőhatásokat érzékel, hat LED-lámpájának köszönhetően állítólag éjszaka is használható minőségű felvételeket tud készíteni. Optikája 140 fokos szögben, teljes HD felbontásban (1920 x 1080), másodpercenként 30 képkockával rögzít. Ha a memóriakártya megtelt, automatikusan felülírja a legrégebbi felvételt. Mivel beépített akkumulátora is van, akár az autóból kivéve is használható, például kerékpározás közben. Drágább, profi menetrögzítő eszközökről itt olvashat tesztet.

5. Mini GPS nyomkövető (10 200 Ft)

Ez a karóránál alig nagyobb, víznek és pornak is ellenálló eszköz a belehelyezett SIM kártyának és GPS vevőnek köszönhetően valós időben képes jelezni, hogy merre jár, a helymeghatározás 5 méteres pontosságú. A tulajdonosnak csak egy alkalmazást kell letöltenie a telefonjára, és utána már nyomon tudja követni a kütyü mozgását, akár visszamenőleg is.

Szülők a gyerekük zsebébe is rejthetik, de csomagokban, autókban is jó hasznát lehet venni, ha félünk a lopástól. Képes jelezni az eszköz, ha kivitték az előzőleg beállított virtuális geokerítésen, vagy ha a sebessége meghalad egy előre meghatározott értéket. Egy töltéssel 4-5 napig képes működni, és jó előre jelzi, ha közel a teljes merülés. Még pánikgombbal is rendelkezik, a hordozója ezzel jelezheti a megfigyelőnek, hogy veszély fenyegeti.

6. Multifunkciós üléshuzat (10 490 Ft)

Nincs mindenkinek masszírozós, fűthető üléssel szerelt autója, de egy sima ülést is fel lehet javítani egy ügyes üléshuzattal, csak egy szivargyújtó-csatlakozó kell hozzá. A képen látható Carpoint Walser multifunkciós üléshuzat akár egyszerre fűt és masszíroz is, mindkettőt két fokozatban, az erősséget a drótos távirányítón lehet kiválasztani. Leírása szerint minden autónak elegáns, szép és hasznos kiegészítője lehet, mi inkább csak az utóbbival értünk egyet. Oldallégzsákkal szerelt autókban is használható.

7. LED-es nappali menetfény (8499 Ft)

Az Európai Unió területén forgalomba helyezett új autókba már 2011 óta kötelező beépíteni a nappali fényt, az olcsóbbak halogént, a drágábbak LED-eket kapnak. Utóbbiakra hasonlít a házilag beszerelhető LED-es nappali fény, ami nemcsak azért jó, mert az autónk modernebbnek tűnik majd – bár kicsit hasonlítani fog egy karácsonyfához –, hanem a biztonságot is javítja, mert messzebbről lehet észrevenni a fényét, mint a tompítottét. Használatával nappal, lakott területen kívül elkerülhető a tompított fényszóró használata, ami növeli az izzók élettartamát és csökkenti a fogyasztást.

Óránként mintegy 100 wattal fogyaszt kevesebbet a csak elöl világító menetfény, mint a tompítottak és a hátsó lámpák összesen. Felszerelésnél ügyelni kell arra, hogy 25-150 cm magasságtartományban, a két oldal között legalább 60 cm távolságot tartva kerüljenek rá az autóra. Ne lepődjünk meg, hogy a nappali fény vízszintesen világít, hiszen a feladata nem az út megvilágítása, hanem a hordozó jármű észrevehetővé tétele.

8. Utólagos tolatóradar (3990 Ft)

Sokan irigykedtünk a régi Mercedesek jellegzetes, belső tükörből figyelhető grafikus kijelzős tolatóradarjára, amit azóta természetesen már lemásoltak a kínaiak. Az egyik legnagyobb hazai webshopban talált Global CRS5200 tolatóradarszett négy ultrahangos érzékelőből, egy központi egységből és egy könnyen leolvasható LED-kijelzőből áll.

A hátsó lökhárítóra szerelt érzékelőkkel az eszköz megméri az autó és a hátsó akadály közti távolságot, amit négyszínű sáv mutat a kijelzőn, illetve háromfokozatú hangjelzés is jelez. Annyiból jobb egy sima, pittyegő tolatóradarnál, hogy hangos zenénél is használható, és a kijelző segítségével meg tudjuk különböztetni a jobb és a bal oldali akadályokat.

9. Autós porszívó (8490 Ft)

Unja már, hogy az összes 50 forintos érméjét az ócska benzinkutas porszívókba dobálja, amelyeknél ráadásul forgolódni is kell a kocsival, mert a hosszú cső sem ér el a hátsó ülésig? A szivargyújtóra csatlakoztatható autós porszívó jó megoldást jelent az ételmaradékok, behordott száraz levelek és kavicsok eltávolítására, egyetlen hátránya, hogy helyet foglal a csomagtartóban.

A képen látható Black & Decker NV1200 porszívó ötméteres kábellel és kettős szűrőrendszerrel rendelkezik, a kétféle feltéttel a résekből és a kárpitokból is ki tudja szívni a szennyeződéseket. Állítólag fél óra használat után sem meríti le jelentősen az autó akkumulátorát.

10. Digitális alkoholszonda (11 990 Ft)

Ez az ajándék nemcsak karácsonykor, de egy héttel később, szilveszter napján is jó szolgálatot tehet, ha valaki netán egy néhány órával korábbi koccintás után akarna autóba ülni. Az MP3-lejátszónak álcázott ACE AL2600 alkoholszonda egy félvezető érzékelővel rendelkezik, ami pontosan méri a kilélegzett levegőben található alkoholgőz mennyiségét, az eltérés a valósághoz képest legfeljebb +/- 0,2 ezrelék. Kompakt méretének köszönhetően a szonda elfér minden ing- vagy nadrágzsebben. Még ha kicsit túl is lépi a keretet, az árát bőven megéri, mert akit ittas vezetésen kapnak, ennek a sokszorosát fizetheti, a balesetveszélyről és a jogosítvány bevonásáról nem is beszélve.

Érdemes tudni, hogy 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentráció is szabálysértésnek minősül, a büntetési tétele 30 ezer forint. Ha a levegőalkohol-szint 0,15-0,25 ezrelék közötti, akkor a büntetés már magasabb, 100 ezer forint. Az "ittasság" – tehát a 0,25 ezrelékes légalkohol-szint elérése már bűncselekménynek minősül. Aki ennyit ivott, minimum egy évig tartó vezetéstől való eltiltás mellett tetemes pénzbírságra, és akár börtönre is számíthat.