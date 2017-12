Plázakompatibilis méret, sportos menettulajdonságok, családi kirándulásokhoz is elég tágas utastér, és luxuscikk-mércével még elfogadható ár. Négy ok, amiért tarolnak a német prémiummárkák kompakt SUV-jai. Most viszont megérkezett hozzánk egy kékvérű kihívó, hogy megmutassa, van élet az Audi Q3-ason és társain túl.

Szabadidő-autó Jaguar emblémával? Sokáig öngyilkos ötletnek tűnt, hiszen a konszern másik márkája, a Land Rover a terepre szánt munkagéptől a luxus Range-modellekig majdnem a teljes szegmenst le tudta fedni. De csak majdnem: a divathullám egyik népszerű vadhajtására, a sportos szabadidő-autóra nem tudott igazán meggyőző választ adni. Ezért kellett hát mégis egy terepes Jaguar.

A tavaly április óta kapható F-Pace fogadtatása beigazolta, jó döntés volt járatlan útra tévedni, most pedig Magyarországra is megérkezett a megfizethetőbb, nagyváros-kompatibilisnek tűnő kistestvére, az E-Pace. Dizájn terén az új kompakt SUV nem hoz forradalmi újdonságot, legtöbb stílusjegye ismerős a nagyobb modellről, de van benne egy csipetnyi az F-Type sportkocsiból.

Viszontlátásra, hosszmotor!

Ez egyben azt is jelenti, hogy terepkupésra vették a figurát, és a divatnak megfelelően hatalmas légbeömlők uralják az orrát. Masszív külseje érdekes műszaki alapokat takar, amivel az összes mai Jaguartól elüt, igaz, a közelmúltban azért volt már egy hasonló konstrukció, az X-Type. Az új szabadidő-autóba ugyanis keresztben építik be a motorokat, és alapváltozata fronthajtású.

Több mint valószínű persze, hogy az AWD-modellek teszik ki az eladások zömét, bár ebből is kétféle rendszer létezik, az igényesebbik a hátsó tengelyen aktív nyomatékelosztásra is képes. Apropó, hátsó futómű: ez bizony az F-Pace adománya, az első pedig (magához a padlólemezhez hasonlóan) a Range Rover Evoqe és a Land Rover Discovery Sport öröksége, de számtalan ponton átdolgozták.

Természetesen az volt a cél, hogy Jaguarhoz méltóan agilis legyen a mozgása, de arra, hogy ez sikerült-e, majd csak az első tesztek után kapjuk meg a választ. A statikus bemutatón az első példányba beülve mindenesetre feltűnt, hogy a keresztmotoros építés jótékonyan hatott az utastér helyviszonyaira, a 4,4 méteres hosszhoz mérten nem szűkös a kabin, hátul felnőttek is elférnek.

Nem óra, hanem slusszkulcs

Persze a bunkerérzetnek ára van, a vaskos sajtók némileg elvesznek a belső szélességből, és a hátul ülők lába sem fér be kényelmesen az első ülések alá - de legalább sportosan mélyre lehet őket süllyeszteni. Első benyomásaink alapján tovább javítottak a korábban egyes modelleknél kifogásolt minőségérzeten, a szolgáltatások sora pedig soha nem látott szintre emelkedett.

A középkonzol tízcolos érintőképernyője gesztusokkal is vezérelhető, digitális műszeregység is létezik, de a legnagyobb durranás a lézeres helyett TFT-technológiájú head up kijelző, ami a korábbinál 66 százalékkal több információt tud szuper színekkel és felbontással a szélvédőre vetíteni. Érdekesség, hogy már a panoráma üvegtető árnyékolója is gombnyomás nélkül, kézmozdulattal nyitható-zárható.

Akár nyolc eszközt is lehet csatlakoztatni saját wifi-hálózatára, mindenütt USB-csatalkozók és 12 voltos töltőaljazok bukkannak fel, a szórakoztató elektronika pedig a legtöbb okostelefonnal szót ért. Különös geg az „Acivity key", ami tulajdonképpen egy vízálló karkötő-okosóra keverék, és nyitja-zárja az autót, ha elmegyünk úszni vagy futni. Ilyenkor a kocsi saját kulcsát a kocsiban lehet hagyni, már ha van hozzá bátorsága a tulajnak.

Sosem volt még ilyen vetítés

Bőséges a biztonsági felszerelések tárháza is, van, vagy felárért lehet benne például torlódásnál önállóan megállító-elindító adaptív tempomat, holttérfigyelő, fáradtságérzékelő, keresztirányú forgalomjelző, táblafelismerő és vészfékasszisztens külön gyalogosfelismerő funkcióval. Ha netán még utóbbi sem tudna segíteni, a motorháztető széléből felpattanó külső légzsákkal próbál segíteni az elé keveredett járókelőn a Jaguar. Nem világelső ugyan, de lassan terjedő extra ez, becsüljük meg!

Büszkén hangsúlyozzák a Jaguarnál, hogy a praktikumra is ügyeltek, öblösek például az ajtóba épített tárolórekeszek, fedélzeti menü helyett direktgombokkal vezérelhető a szellőzőrendszer, ráadásul a csomagtér is tágas, akár 577 literes. Igen ám, de ezt az értéket tetőig mérve adták meg, a kalaptartó vonaláig valójában csak 425 literes, ami elmarad a konkurenciától. Más kérdés, hogy aki nem rendel pótkereket, a padló alatt jókora (93 literes) rekesszel gazdálkodhat.

No igen, az E-Pace nagy lábon él, akár 21 colos felnik is kerülhetnek alá, de érdemes azért kivárni, hogy ez a méret miként hat a menetkényelemre (az alapmodellek 17-es kerekekkel kaphatók). Apropó, mit jelent pontosan a belépő? Nos, egy 150 lovas dízelt, fronthajtással és kézi váltóval, 9,99 millió forintos bevezető áron. Ez valamivel a hasonló teljesítményű Audi Q3 árszintje felett van, lényegében a BMW X1 szintjén - de ebben a kategóriában pár extra is befolyásolhatja az árversenyt.

Két liter, kilenc sebességfokozat

A Jaguarban minden motor kétliteres és négyhengeres, és a már említett alapmodell mellett 180 vagy 240 lóerővel is kérhetők a dízelek, sőt, ezekhez már összkerékhajtás is jár. Mindkét benzinesben is széria a 4x4-rendszer, plusz lényeges különbségként a kilencfokozatú automataváltó (a dízelekhez opció). Ezeknél kétféle teljesítményszint létezik 249 vagy 300 lóerővel, utóbbival 6,3 másodperc alatt letudja a százas sprintet, a végsebessége pedig eléri a 243 km/h-t.

Mi újság a zöld rendszámos alternatívákkal? Jó hír, hogy, a Range Roverben most jelent meg a konszern plug-in hajtáslánca, és aligha van akadálya annak, hogy idővel a testvérmárkához is átszivárogjon. De van egy sokkal kézelfoghatóbb újdonság is: a Jaguar új villanyautója, szintén kompakt SUV I-Pace már jövő márciusban megjelenik az európai piacokon. Egyelőre hosszú távú tesztjeiket futják a prototípusok, és az egyik bő 300 kilométert tett meg egyetlen feltöltéssel, ami biztató.