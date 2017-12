Kétütemű motorjával, és alvázas építésével a 311-es nyugati mércével már a megjelenésekor elavultnak számított, de a Vasfüggönyön innen nagy szám volt! Nemcsak csinos karosszériája miatt: helykihasználása, illetve útfekvése is jobb volt, mint a Moszkvics 403/407-esé vagy a kétajtós Skoda Octaviáé - és ezzel fel is soroltuk Magyarországon elérhető riválisait. Olyanok is beleülhettek, akiknek nem telt rá: a korai szériából jó néhány példány Budapestet járta taxiként.

A történet kiindulópontja az 1940-ben bemutatott DKW F9-es, amit a háború után az NDK-ban, lényegében változatlan formában, IFA F9-ként gyártottak tovább. Az eisenachi mérnökök 1955-ben, jórészt titokban láttak neki egy új, 311-es gyári kódú modell kifejlesztésének. Pénz híján az F9-ből átvett, kétütemű, háromhengeres, 900 köbcentis, vízhűtéses motorra új hengerfejet szerkesztettek, és nagyobb átmérőjű felömlőkkel a 30 lóerőt 37-re tornázták fel.

Az IFA alvázát megnyújtották és meg is erősítettek, a keresztlaprugók maradtak, de a kocsi mind a négy sarkára hidraulikus lengéscsillapítókat tettek, Hans Fleischer formatervező pedig rajzolt egy mutatós, immár négyajtós karosszériát. A vezetőségnek tetszett a közeli várról Wartburgnak keresztelt prototípus, így 1956-ban sorozatgyártásba is vették.

Klasszikus iskola: alvázas felépítés

Nyugaton már nagyban dúlt az önhordó korszak, de az alvázas felépítés egyik óriási előnyeként a VEB Automobilwerk olcsón tudott különböző felépítményeket illeszteni a 311-es alapjaira, összesen 13-félét gyártottak: öt szedán, két meseszép kupé, kétféle kombi (az egyik kétajtós, a másik a különleges Camping), Kübelwagen a rendőrségnek, kisteherautó, négyüléses kabrió és az 50 lóerős 313/1 sportváltozat

A szerkezetet folyamatosan fejlesztgették, először a gyenge dinamót cserélték erősebbre, 1958-ban pedig szinkronizálták a váltó három felső fokozatát, és duplex dobfékeket tettek előre. 1960-ban a kompresszió megemelésével és az égésterek átdolgozásával 40 lóerőre nőtt a teljesítmény, majd 1962-ben 992 cm3-re fúrták fel a motort, átalakították a főtengelyét, és megint a hengerfejet is: 45 lóerő lett az eredmény.

A termoszifonos hűtést szivattyús váltotta le, a futómű központi olajozása helyett pedig áttértek a zsírzó gombokra. Ezt követően az 1965-ben bevezetett új, kiskerekű 312-sorozat megjelenéséig (az volt a kocka-Wartburg műszaki előfutára) már csak kevés dolog változott, az elegáns vonalú és szép részletmegoldásokkal tarkított 311-est 43 országba exportálták, még Amerikába is jutott belőle!

Ügyesebben kanyarodik, mint a későbbi Wartburgok

Tesztautónk tulajdonosát már gyerekkorában lenyűgözte a „púpos" Wartburg, sok évtizeddel később be is szerzett egy műszakilag és esztétikailag is javításra szoruló példányt. A teljes restaurálást választotta: a karosszérián csak kisebb dolgokat kellett javítani, de kicserélték a küszöböket, az ajtókat és a taposólemezt is. A motorban minden új, és a futómű, a fékek meg a féltengelyek is frissek.

Könnyen indul, orrából szól a jellegzetes "deng-deng-dedeng" muzsika. Hidegen is jól húz és egyenletesen jár, csak rettenetesen füstöl. Váltója rövid utakon, finoman kapcsolható, ha kitanultuk a fordított H sémát (egyes a műszerfal felé fel, kettes le, harmadik magunk felé fel, negyedik le, a hátramenethez pedig ki kell húzni a pálcát és le), könnyű kezelni. A pattogós futómű gyenge partner az úthibák egyengetésében, de a laprugók cserébe egyenesben és kanyarban is stabilak.

A 311-es egész jól tartja a lépést a mai forgalommal, de az elöl dupla munkahengeres dobok ellenére is oda kell figyelni a féktávra, ráadásul a füst miatt - érthető módon - mindenki és mindig meg akar minket előzni! Az öreg kétütemű a hosszabb túráktól sem ijed meg, gazdája gyakran elviszi messzi veterántalálkozókra és kirándulásokra, bizton állítva: 90 km/h-val kimegy a világból.