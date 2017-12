Bár antikváriumokat, közösségi- vagy licitoldalakat túrni is jó kaland, legtöbbeknek mégis csak az új könyv az igazi ajándék. Jó hír: sosem volt még ennyire érdekes felhozatal a boltokban vagy webáruházakban magyar nyelvű autós szakirodalomból. Összeszedtük a legérdekesebbeket, amikkel kisgyerekektől kezdve a kamaszokon át a gépfüggő apukákig bárkinek örömet lehet szerezni.

Autót tartani, pláne veteránt, nem kis nyűg. Mindig van egy csomó intézni való a vas körül: biztosítás, száraz garázs, beszerezhetetlen alkatrészek sora. De hát annyira jó gyönyörködni benne - hangzik ilyenkor a válasz. Ha viszont csak a gyönyörködés a cél, akkor lehet, hogy elég csak néhány plusz könyvespolc, amit alkalom adtán telerakhatunk autós tárgyú albumokkal, szakkönyvekkel.

Könyvek és naptárak a KGST híres járműveiről

A karácsony pedig tökéletes alkalom ahhoz, hogy a könyvespolc megteljen jobbnál jobb olvasni, no meg nézegetni valóval. Ötletadó körképünket kezdjük a hazai műszakiirodalom-terjesztés zászlóshajója, a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó ünnepi ajánlataival. A pesterzsébeti cég többféle csomagot is kínál. A világhírű magyar buszmárka hívei az Ikarus évszázados története című könyv mellé jövő évi buszos naptárt is tartalmazó ajándékcsomagot kérhetnek, most akciósan, kevesebb mint tízezer forintért.

Ha viszont a motorkerékpárokért lelkesednénk, akkor ennél is olcsóbban megúszható az ajándékozás Marótiék segítségével: a Magyar motorkerékpárok című könyv mellett ugyancsak motoros tematikájú kártya- és asztali naptárat tartalmazó csomag ára 5600 forint.

A Wartburg autók régen sem számítottak túl drágának, a típus kedvelői számára pedig egy különlegesen kedvező konstrukciót kínálnak Marótiék: a típus történetét gazdag képanyaggal feldolgozó, keményborítós kötethez csomagolt képeslap, valamint matrica ára jelentős kedvezménnyel most csupán 3800 forint.

Az orosz- és más szovjet gyártmányú autók történetét tárgyaló, Autók a Szovjetunióból című könyv, és a mellé adott veteránautós asztali naptárt magában foglaló könyvcsomag ára pedig a buszos pakkéhoz hasonlóan 9300 forintra jön ki.

Kicsiknek szólnak, de nem szimpla könyvek

Ha gyereknek szeretnénk autós témájú irodalmat adni karácsonyra, akkor idén egészen sokféle könyv közül választhatunk. Itt van mindjárt a Móra Könyvkiadó Az autó című könyve, a Kis felfedezők című sorozat harmadik darabja.

Itt a lapok közé fűzött, átlátszó műanyagbetétekre is lehet rajzolni, vagy éppen átmásolni az autó szerkezeti elemeit. Az interaktívnak hirdetett könyv a legalapvetőbb ismereteket tanítja meg a kisgyerekeknek a gépjárművekről, ára pedig 1690 forint. Ugyancsak gyerekek számára készült, de csupán alakját tekintve számít könyvnek a Rakj össze! sorozat.

A kötetenként két-két autó makett alkatrészeit tartalmazó brosúrából olló és ragasztó nélkül lehet autómodelleket építeni, ami elsősorban gyermekünk kézügyességét fogja fejleszteni, persze a sikerélmény öröme mellett, valamivel kevesebb, mint ezer forint árán. A Csengőkert kiadó Autók és motorok című színezője pedig a legkisebbeket célozza meg, ötszáz forintért.

A Napraforgó 2005 kiadó könyve, az Autók működése a korábban megjelent Gépek működése folytatása. A 4740 forintért kínált interaktív könyv azoknak szól, akiket érdekelnek az autók titkai, lapjairól megismerhetőek a működtető szerkezetek, a motor, a sebességváltó, a dugattyúk munkája, a gázadás, a meghajtás, a lengéscsillapítás folyamata vagy éppen a fékrendszer. És ami miatt interaktív: a végén, egy dobozba alkatrészeket pakoltak, amikből a mellékelt útmutató alapján egy nagyobbacska gyerek is megépítheti ezeket a szerkezeteket, a gyakorlatban tesztelve, hogyan is működnek az autók.

A Ventus Libro kiadó Az autók története című kötete kiskamaszoknak mutat be több modellt, a T-Fordtól kezdve a legmodernebb Rolls-Royce-okig. Az 5800 forintos könyvben ötven darab, könnyen összeállítható autómakett is található.

