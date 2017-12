Jelentősen bővült a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. díjbevétele az idén. A bliccelők aránya egészen alacsony, de jövőre új megoldásokkal végképp bezárná a cég a kiskapukat.

Az e-matrica értékesítéséből bruttó 76 milliárd forint bevételt terveztek, ebből eddig 65,1 milliárd forint folyt be - írta a Világgazdaság. A cégnél arra számítanak, hogy ez év végéig 7-8 százalékkal meghaladja majd az egy évvel korábbi összeget. A 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek után fizetendő HU-GO e-útdíjból idén több mint bruttó 212 milliárd forintot várnak, ez csaknem 12 százalékos növekedés 2016-hoz képest.

Az e-matricás rendszerben a magyarok körében alig 0,2 százalék a jogosulatlan úthasználó, a külföldiek körében pedig másfél százalékra tehető azok aránya, akik fizetés nélkül használják a díjas utakat. Tavaly hatmilliárd forint pótdíjat szabott ki a NÚSZ.

Az ellenőrzési rendszer gyakorlatilag lefedi a teljes díjköteles úthálózatot, de előfordulhat, hogy valaki egy díjköteles szakaszon éppen nem fut bele ellenőrzésbe. Most ezeket a kiskapukat is bezárnák: a mobil adatgyűjtő autók rövidesen menet közben is képessé válnak a kontrollra.

A díjköteles úthálózaton 110 fix ellenőrzőpont van, és rövidesen további 14-et állítanak üzembe, a kijelölt mobil ellenőrzési pontok száma 624-ről hamarosan csaknem hétszázra bővül. Az útdíjellenőrző kapukat nem szerencsés összekeverni a fix traffipaxokkal, erről ebben a cikkünkben írtunk.