Ha erre nem figyel oda, szenteste előtt ölhet a fenyőfája

Minden évben tömegek viszik haza autóval a hosszas turkálás után kiválasztott fenyőfákat, de nagyon nem mindegy, hogyan rögzítjük ezeket menet közben. Elmondjuk az alapszabályokat.

Néhány éve már megfigyelhető az a trend, hogy egyre többen szerzik be a legkényelmesebben autóval megközelíthető nagyáruházakból az ünnepi fenyőt. Már december elejétől megkezdődik a cipekedés, hó közepén pedig már egyre többen mustrálnak fákat. Nem mindegy azonban, hogy az autóba vagy az autóra kerülő fenyőt hogyan rögzítjük, ezen egy másodpercet sem szabad spórolni.

Főleg az utolsó pillanatos beszerzések után, a nagy rohanásban vagyunk hajlamosak elfeledkezni a fenyő megfelelő elhelyezéséről, pedig egy elszabaduló fa könnyedén tud tragédiát okozni, befeketítve az év egyik legszebb időszakát.

Nagy az autósok felelőssége

Komoly felelőtlenség legyinteni a veszélyre, évente több baleset is történik az autósok hanyagsága miatt. Novemberben például egy német autós tarolta le a környezetét egy hatalmas fával, de ő legalább nem okozott tragédiát.

Pusztítás a fenyő nyomában Szállítás közben kisebb pusztítást okozott a dél-németországi Kandern városában hatalmas fenyőfájával egy férfi. Az illető nem mérte fel, milyen rendkívüli méretű fát vásárolt, és szállítás közben letarolta az út menti közlekedési táblákat, és károkat okozott egy hídban is. A fenyőfa akkora volt, hogy a szembejövő autósoknak, motorosoknak fékezniük kellett, illetve lehúzódniuk az útról, hogy elkerüljék az ütközést, és kikerüljék a leszakadó ágakat. Egy autós értesítette a rendőröket, akik a pusztítás nyomait követve találtak rá a fenyőfát szállító férfira. Nemcsak az okozott károkat kell megtérítenie a férfinak, de vádat is emelnek ellene más vétségek miatt, köztük azért, mert elhagyott egy baleseti helyszínt. (MTI)

Az autósok felelőssége azért különösen nagy, mert az önálló életre kelő fa a legkisebb eséllyel éppen abban a járműben okoz kárt, amelyikről elszabadul, ha viszont elindul, akkor már csak a szerencse segíthet. Ráfutásos balesetnél az elöl haladó autó hátsó ablakán, frontális karambolnál pedig a szembejövő szélvédőjén behatolva okozhat véres jeleneteket.

A legfontosabb szabály tehát, hogy akármennyire is szorít az idő, rendesen le kell kötözni a fát. Egy kis spárga nem elég, az pedig különösen nem, ha a sofőr az egyik kezével a kormányt tekergeti, a másikkal pedig a tetőn lévő fát markolássza.

A biztos recept

A trehány gumipókos rögzítés sem ér semmit, hogy mennyire nem, arról a német autóklub (ADAC) rendszeresen videót forgat, és az aktuális változatot minden évben lenyomja az autósok torkán, természetesen német nyelven. Íme:

Az egyetlen biztos recept, ha a fát kizárólag törzzsel előre, behálózva, és racsnival szorosra húzott hevederrel lekötve szállítjuk, tetőn persze csak akkor, ha kereszttartók is vannak.

Ellenkező esetben a fa simán kiszabadulhat, hiszen egy ütközésnél iszonyatos erők szabadulnak fel. A megfelelően rögzített fa a törésteszt alapján ellenben még akkora erőhatások esetén is a helyén (a tetőn) marad, amekkorát egy falnak ütközés jelent 50 km/h-s sebességgel. Fenyőfával a tetőn a sebességet is a lehető leggondosabban kell megválasztani.

Az utastér sem játszótér

A hatalmas óriások helyett sokan szándékosan vesznek kisebb, a lakásban könnye(bbe)n elhelyezhető fenyőket, ezeket szállítani is egyszerűbb. Egy nagyjából másfél méteres fa kényelmesen elfér egy kombi csomagtartójában is, a laza behajítás azonban ebben az esetben sem elég.

Szabályok ilyenkor is vannak, mert vészfékezésnél vagy balesetnél a beltérben is súlyos sérüléseket okozhat az elszabaduló tömeg.

A törzset toljuk előre a háttámla vagy bővített raktér esetében a felhajtott ülőlap széléig, és rögzítsük a fát a csomagtartó padlójához.

A régebbi autókon kihajtható rögzítőszemek ugyan nincsenek, de általában ezekben is lehet találni valami átfűzhető, fix pontot az ülésmechanizmus vagy a hátfal környékén. Ha - kényszerből - nyitott csomagtérajtóval megyünk, ne felejtsünk el piros rongyot kötni a kilógó favégre.

Tippek az ajándékcunamihoz

Sokan "tömbösítve", egyszerre szerzik be a családnak szánt ajándékokat, ezek elhelyezésénél sem árt rendet tartani. Mint pakolásnál általában, az alapszabály, hogy alulra kerüljenek a nehéz és méretes, feljebb a könnyebb holmik. Ha annyi ajándékot veszünk, hogy a kalaptartó magasságán túl, plafonig pakolunk, kötelező a csomagrögzítő háló vagy rács használata.

Balesetnél bármi ki tud szabadulni, egy esernyő vagy síbot is dárdává válhat - az ilyen jellegű tárgyakat lehetőleg ágyazzuk körbe, vagy ezek is kerüljenek alulra. Nem szégyen a kisebb dobozoknál is hevedereket használni, de még egy sima pokróc is csökkenteni tudja a sérülésveszélyt, ha ráterítjük a rakomány tetejére.