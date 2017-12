Fotón a hamarosan érkező, új magyar rendszám

Jövőre biztosan véget ér a P-vel kezdődő rendszámok kiadása, a Q átugrása miatt R-rel folytatódik a sorozat.

Decemberig 266 484 darab P-betűs rendszámot adtak ki a hatóságok – közölte a Belügyminisztérium (BM) a Vezess kérdésére. Mivel a korábbi évek átlagánál több új és használt autó kerül forgalomba idén, a 2016 decemberében kezdődött P-k kiadása valószínűleg 2018 nyarán befejeződik.

Ahogy az N után az O, a P után a Q is kimarad, mert ez a betű is könnyen összetéveszthető a nullával. A sorozatot az R betűvel folytatják, ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan bárki kaphat olyan rendszámot, amely a korábbi rendőrautókéra (RB, RR) emlékeztet.

A Vezess cikke szerint az RRR-kezdetű azonosítókat minden további nélkül, automatikusan kiadják majd, ha rájuk kerül a sor, ami jelen állás szerint valahol 2018 és 2019 fordulóján következhet be. Már most 52 darab RRR-es rendszám van forgalomban, vagyis korábban ennyien vásároltak ilyen azonosítót egyénileg kiválasztott rendszámként.