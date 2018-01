Ez a 10 új autó lesz a legnagyobb szenzáció 2018-ban

Jön az elektromos Audi és Jaguar szabadidő-autó, leváltják a 3-as BMW-t, a Focust, a Cee'det, az A-osztályt, és a Corsát, feltámad a Toyota Supra és luxusterepjárót mutat be a Rolls-Royce.

Audi e-tron

Az Audi legelső elektromos autója egy nagyméretű szabadidő-autó lesz, ami a Q5 és a Q7 közötti űrt fogja betölteni, árban viszont az utóbbihoz lesz közelebb a drága technológia miatt. A szériagyártású e-tron külseje és technikája vélhetően alig-alig fog majd eltérni a két éve bemutatott tanulmányautóétól, vagyis hatalmas hűtőmaszkra és sarkosan karakteres vonalvezetésre kell felkészülni.

Három villanymotor gondoskodik a hajtásról, kettő a hátsó, egy az első kerekeket hajtja, az összteljesítménye állítólag eléri az 500 lóerőt, a nyomaték a 800 Nm-t, tehát lassú biztosan nem lesz az e-tron. A 95 kilowattórás lítium-ion akkumulátorral a hatótávolság elméletileg 500 kilométer, ami a gyakorlatban várhatóan inkább 3-400 lesz.

Az e-tron mellett az Audi még számos újdonsággal jelentkezik 2018-ban. Érkezik a vadonatúj A1, A6, A7, Q3, és Q8 is.

BMW 3 (G20)

A G20-as gyári kódnevű új 3-as sorozat világpremierje az év második felére, talán az őszi Párizsi Autószalonra várható. Formailag és műszakilag is ezer szállal kötődik majd a kocsi a tavaly érkezett 5-ös sorozathoz, ebben is megjelenik az érintőképernyős iDrive, a gesztusvezérlés, a távirányítású parkolás, a digitális műszerfal, az autópályán és dugóban is használható, önálló előzésre is képes robotpilóta és a szembejövőket kitakaró mátrix-LED, továbbá a 600 méterre elvilágító lézeres fényszóró is.

Hosszabb tengelytávjának, szélesebb nyomtávjának, alacsonyabb súlypontjának és kisebb tömegének köszönhetően az új 3-ast még elődjénél is jobb lehet vezetni. Az alapváltozatok 1,5 literes, háromhengeres turbómotorokat kapnak, de a 3-asok többsége valószínűleg kétliteres négyhengeresekkel fog gazdára találni. Persze a kínálat csúcsán a háromliteres hathengeresek állnak majd, és lesz kétkonnektoros hibrid is.

2018-ban nem fog lazsálni a müncheni gyártó, ugyanis az új 3-ason kívül bemutatja még az X2-t, az X4-et, az X7-et, a 8-as kupét és a Z4 Roadstert is.

Ford Focus

A világ legnagyobb darabszámban eladott autótípusának negyedik nemzedéke 2018 első negyedévében ünnepli a világpremierjét, talán már a Genfi Autószalonon. Ötajtós és kombi karosszériával készül majd az új Focus, nem változnak jelentősen a külső méretek, viszont a tengelytáv kb. 5 centivel megnyúlik, hogy a hátsó ülésen nagyobb lehessen a lábtér.Javítanak majd a belső tér minőségérzetén, a műszerfal felépítése egyszerűbbé és áttekinthetőbbé válik, a fedélzeti infotainment rendszert pedig a Fiestából ismert SYNC 3-ra cserélik.

A motorkínálat gerincét az egyliteres turbós Ecoboost jelenti majd (100-140 lóerő), de lesznek 1,5 és 2,0 literes turbós benzines és dízelmotorok, sőt elektromos hajtáslánc is. Nagy hangsúlyt fektetnek az élvezetes vezethetőségre, sportos lesz a kormányzás és a futómű hangolása is. Készül majd emelt hasmagasságú, terepes kiegészítőkkel ellátott Active verzió is, hasonlóan a Fiestához.

Jaguar I-Pace

Nyáron érkezik a Jaguar első villanyautója, aminek formája senkinek sem okoz majd meglepetést, mivel alig különbözik majd a korábban bemutatott tanulmányétól. Az ausztriai Graz-ban készülő, alumínium karosszériás ötajtós crossover előretolt kabinja kivételesen tágasnak ígérkezik, ami a villanymotoros hajtáslánc kis helyigényének köszönhető. Állítólag az 530 literes csomagtartót kiegészíti egy 28 literes első poggyásztér, a hátsó lábtér pedig veri majd az 5,13 méter hosszú XJ-ét, holott az I-Pace hossza a 4,7 métert sem éri el.

A padlóba épített, saját fejlesztésű, 90 kilowattórás lítium-ion akkumulátor közel 500 kilométeres hatótávot biztosít majd egy töltéssel. Nem lehet panasz a menetteljesítményekre sem, a közel 400 lóerős összteljesítmény és a 700 Nm-es nyomaték révén az I-Pace 5 másodpercen belül gyorsul fel 100 km/órára. A futóművet és a kormányzást az F-Pace-ből vették át, de a 10 centivel alacsonyabb súlypontú I-Pace-hez légrugózás is rendelhető lesz.

Kia Cee'd III

A Szlovákiában készülő, Európának fejlesztett koreai kocsi harmadik generációja valószínűleg a Genfi Autószalonon ünnepli majd a világpremierjét. A kémfotó alapján a polgári ötajtós karosszériaváltozat korrekt, de nem túl izgalmas formát kapott, az orr-rész kialakítása a jóval drágább Stingert idézi, természetesen az üvöltő tigrist szimbolizáló hűtőmaszk ezúttal sem maradt el.

Nem készül majd háromajtós, mivel kicsi volt rá a kereslet, helyette lesz viszont kombi és shooting brake sportkombi is, utóbbiból a tavaly Frankfurtban leleplezett Proceed tanulmányautó (fönt) adott ízelítőt. 2018 végén érkezik egy Cee'd alapokra épülő crossover is, ami a Stonic és a Sportage közti űrt hivatott majd betölteni. Az új Cee'd motorkínálata valószínűleg a jelenleg is kapható három- és négyhengeres turbómotorokból fog állni, a csúcsot az 1,6-os turbómotor jelentheti.

A cikk folytatódik a második oldalon még öt fontos 2018-as újdonsággal!