Látványos balesetet okozott a SpaceX tavalyi utolsó, 18. küldetése.

A kilövést (timelapse videó itt) rögzítette egy autó fedélzeti kamerája is. Sajnos, az autópályán többen is a látványos égi jelenséget figyelték az út helyett, aminek nem is lehetett más a vége, mint baleset.

A kamerás autó vezetője amúgy büszke lehet magára, amiért ügyesen megállt segíteni...