A világ egyik legrégebbi autógyártója zavarba ejtően széles palettával rendelkezik, legyen szó kompakt autóról, szupersportkocsiról, SUV-ról vagy akár turistabuszról. Egy kategóriában eddig nem voltak jelen, viszont mostantól mindenki megnyugodhat: itt a Mercedes első pickupja, az X-osztály.

Fura helyzet, hogy a világ egyik legrégebbi autógyártójának, amely az apró Smarttól az Actros kamionokig terjedő kínálattal rendelkezik, eddig elkerülte a figyelmét a pickupok világa. Igaz, hogy ezek a gépek Amerikában lettek igazán népszerűek, de Ázsiában és Afrikában is rengetegen esküsznek rájuk, és az öreg kontinensen sem ismeretlenek a vevők számára, főleg, amióta egyre fényűzőbb kivitelűek.

Noha a Mercedesnél nem szűkölködnek anyagiak terén, és évtizedek óta erős a haszonjármű-vonal, mégis úgy döntöttek, hogy - a prémiummárkák közül elsőként - egy már piacon lévő típusra alapozva fejlesztik ki a saját modelljüket. Nem is kellett sokáig keresgélniük, hiszen a Renault-Nissan konszerntől eleve kisáruszállítókat is átvesznek, így végül az Év Pickupja díjat is elnyert Nissan NP300 Navara lett a kiszemelt.

A borászatok prémium munkagépe

Villányban, egy impozáns borpincészetnél tartották a sajtóbemutatót, amivel rögtön az egyik potenciális vevőkört is megcélozták. A prezentáció előtt végig az volt a fejemben, vajon mennyire mélyen mennek bele a japán-német együttműködésbe, egyáltalán kimondják-e a márka vagy akár a típusnevét annak az autónak, ahonnan az alapok származnak.

És kimondták! Nyilván felesleges lett volna titkolózni, de azért korrekt, hogy a stuttgarti prémiumgyártó nem szégyelli a Nissantól kért segítséget az X-osztály létrehozásához. Természetesen inkább azt hangsúlyozták, mennyire kevés a közös alkatrész és milyen sok módosítást hajtottak végre az autón. Ez nem ugyanaz, mint a Citan-sztori, átemblémázás helyett itt mélyebben belenyúltak a konstrukcióba.

A költséghatékonyságot nem lehetett mellőzni, ezért aztán akadnak olyan látható részletek is, amelyek azonosak a Navarával. Ilyen például a kilincsek (beleértve a hátfalit is), de az avatott szem a beltérben is figyelmes lesz néhány apróságra (kapaszkodók, utastér-világítás, néhány kapcsoló). A kulisszák mögött azonos a műszaki tartalom, beleértve az alvázat, a kasztni nagy részét és a hajtásláncot.

Szó sincs fapados járatról

Ezeket figyelembe véve sem lesz olyan érzése az embernek, hogy egy „merciesitett" Navarát kap a pénzéért. Mellesleg épp az utastér az, ahol igazán meghökkentő különbséget tapasztalunk, hiszen a műszerfal, az ajtópanelek és az ülések is teljesen mások, mint a Nissannál. Sokkal személyautósabb hatást kelt, már amennyire ez ebben a kategóriában lehetséges.

A beltér alighanem az egyik legkulturáltabb a pickupok között, főleg a legmagasabb felszereltséggel, ahol akár kétszínű bőrt és ízléses faberakást is választhatunk. Kissé szokatlanok a turbinára hasonlító légbeömlők, de számomra még furcsább, hogy a Mercedes miért nem érintőkijelzőt tesz a középkonzolra (a tabletforma itt is adott).

Az ülések, különösen az elsők meglepően kellemesek, de hátul is egész emberi léptékű ülőlapot kapunk, ráadásul nem ülünk annyira a padlón, mint a Navarában, bár a háttámla pickup-módra itt is elég függőleges. Érdekesség, hogy a hátsó, fűthető szélvédőn egy (akár elektromosan) nyitható ablakot is kialakítottak pakolászáshoz.

Ismerős plató, ismerős hajtáslánc

A platón találjuk a legkevesebb újdonságot, gyakorlatilag megegyezik a donorral. Ez azt is jelenti, hogy bő 1 tonnával terhelhetjük, valamint a kerékdobok között is elfér egy szabványos euro raklap. Már a gyártó is számos kiegészítőt kínál hozzá, így különféle védőborítások, rögzítőrendszerek, elválasztó falak, platóborítások és felépítmények közül válogathatunk.

Aki tényleg kemény munkára szánja, kérhet rá vonóhorgot, ezzel kiviteltől függően akár 3,5 tonnás utánfutót is elhúzhatunk, hiába, ez nem egy városi divatterepjáró. Az összkerék-hajtás kapcsolható (alapáron csak hátsókerekes kivitel jár!), ezekben a 4Matic modellekben kapcsolhatunk felezőt is, és további felárért a differenciálzár sem hiányzik.

El is érkeztünk a hajtás területére, a szép nagy orrban ismerős motor fogad minket. Az X220d és X250d típusokban a Navara 2.3 literes, négyhengeres dízelje dolgozik, előbbinél egy, utóbbinál két turbóval. Ennek megfelelően 163 és 190 lóerő áll rendelkezésre, a kisebbiknél hatfokozatú kézi váltóval, az erősebbikhez felárért hétfokozatú automata is kérhető (ez is a Navarából jön).

Hat henger és rengeteg extra a luxusért

Akinek ez kevés, annak a 2018 első felében érkező X350d a megfelelő választás. Ebben már egy háromliteres, V6-os Merci- dízel dübörög, melyhez alapáron 7G-Tronic Plus automata jár, kapcsolható helyett 4Matic állandó összkerék-hajtással. A csúcskivitel 258 lóerejével és 550 Nm-es nyomatékával szemben nem sok ellenfél akad majd, még az Amaroknál is izmosabb. Bizonyos piacokon X200 néven benzinmotorral is kérhetjük, de nálunk ez nem lesz elérhető.

Az X-osztályhoz számos olyan opció is kérhető, amelyről a többi pickupnál csak álmodozhatunk, a 8,4 colos Command Online multimédiától a táblafelismerőn és vészfékezőn keresztül a 360 fokos körkamerás rendszerig, illetve a LED-lámpákig akad hozzá minden.

Belül is hatféle kárpitozás és többféle dekorelem választható, az elektromos ülések fűtéssel és szellőzéssel is rendelkeznek, akár 19 hüvelykes felniket is kérhetünk, de az alapmodell lemezfelnivel és fényezetlen lökhárítóval, mindenféle külső dekoráció nélkül valóban a mostoha körülményekre való.

Másfél millió forintos különbség

A bemutató során egy két részre osztott tesztvezetésen ki is próbálhattuk az újdonságot. Mivel jól ismerem és többször vezettem már az alapokat adó Navarát, érdekes volt megtapasztalni, miben különbözik az X-osztály. Nos, az országúti vezetésen alig pár perc alatt feltűnt, hogy belül jóval csendesebb az autó (a tesztgép egy automata X250d volt, tehát Nissan-hajtásláncos), valamint érezhetően finomabban rugózik a kategóriájában egyébként igen jónak tartott donorjánál.

Igényesebb anyagok, kényelmesebb ülések, kellemesebb menetkomfort és a Mercedestől már ismerős funkciók fogadják azt, aki az X-osztályt választja. Terepen is vallathattuk, és ott sem okozott csalódást: felárért emelt hasmagasság is kérhető, na meg a lejtmenetvezérlő, a már említett felező és differenciálzár segítségével könnyen boldogul ilyen környezetben is.

Persze mindennek meg kell fizetni az árát, az X-osztály nyilván e téren is érezhetően elválasztja magát a Navarától. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az X220d hátsókerék-hajtású alapmodell nettó 8,9 milliós listaárról indul, viszont nem árt tudni, hogy a Mercedesből csak duplakabinos kivitel létezik. A Navara azonos kivitelben és motorral, valamint szintén alapfelszereltséggel jelenleg bruttó 7,5 milliótól érhető el.