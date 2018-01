Nagy változás az M1-es autópályán

Január elsejétől aszfaltba épített érzékelőkkel szűrik ki a túlsúlyos tehergépjárműveket az M1-es autópályán a Lajta mélységi mérőállomáson.

A mérőállomáson nemcsak a tengelysúlyt és az össztömeget mérik, hanem a járművek szélességét és hosszúságát is. Van olyan mérőállomás is Magyarországon, ahol nem kell kiterelni a járműveket a forgalomból, mivel az automata szenzorokkal és kamerákkal ki tudják szűrni a szabályokat be nem tartókat. Ennek a próbaüzeme tart.

A külső schengeni határokon minden járművet megmérnek kötelezően mindenhol. Új mélységi, a határtól 20-30 kilométerre lévő mérőállomások egy kormányhatározat szerint a következő 4-5 évben az M30-as, M4-es, M6-os, M86-os utakon épülhetnek.