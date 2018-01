Megnyitotta kapuit az év első nagy autós seregszemléje, amely nincs híján fontos újdonságoknak.

Minden év januárjában, Detroitban rendezik meg az első nagy kiállítást, a michigani autóvárosban ilyenkor az észak-amerikai Év Autója díjakat is átadják. Ennek semmi köze az számunkra fontosabb európai Év Autója választáshoz, amelynek nyertese márciusban derül ki a Genfi Autószalonon. Idén az Év Autója a tengerentúlon a Honda Accord lett, az év szabadidő-autója a Volvo XC60, az év nagy terepjárója pedig a Lincoln Navigator. Közülük csak a Volvót árulják Európában is.

A következőkben az idei Detroiti Autószalonon bemutatkozó legfontosabb újdonságokat alább mutatjuk be, van köztük népautó, méregdrága terepjáró, retró sportkocsi és futurisztikus tanulmány is.

Volkswagen Jetta

Már régen elmúltak azok az idők, amikor a Jetta csak egy puttonyos Golf volt. 1979 óta készítik a négyajtós szedánt, összesen 17,5 milliót adtak el belőle, vagyis fele annyit, mint a Golfból, de így is a világ egyik legnépszerűbb típusa. Az utóbbi időben a dizájn eltér a Golfétól, igaz, a műszaki alapok mindig is egyeztek. A főleg az amerikai piacon sikeres Jetta mindig is késéssel kapta meg a legújabb fejlesztéseket, a Golf által 2012, a hetedik generáció bevezetése óta használt MQB platform például csak most jelent meg nála, a 2018-as Detroiti Autószalonon bemutatott új generációban.

Az újdonság karosszériája nem mutat rokonságot a Golffal, teljesen önálló egyéniség, leszámítva azt, hogy a hátsó lámpák mintha az Audi A4-ről származnának. Jelentősen megnőttek a méretek, a hossz 43, a szélesség 21, magasság 6, a tengelytáv 35 mm-rel lett nagyobb, vagyis az utastér is tágasabbá vált, az 510 literes csomagtartó mérete nem változott, mivel elég nagy volt az eddig is.

Felárért elérhető lett a 10,2 colos digitális műszerfal (Active Info Display), a szellőztethető ülés, a 400 wattos Beats by Dre hifi és a vezetéstámogató rendszerek széles kínálata, viszont a LED-es fényszóró és hátsó lámpa már alapáron jár. Egyelőre csak az 1,4 literes, 150 lóerős turbós benzinmotort jelentették be, amit a hatfokozatú kézi mellett egy Európában nem kínált nyolcfokozatú automatával is lehet kérni. A Jetta hetedik nemzedékét kifejezetten az amerikai piac számára fejlesztették ki, európai forgalmazását nem tervezi a Volkswagen.

Mercedes G-osztály

Nem kevesebb mint 38 év után mutatta be a Mercedes a legendás terepjáró második generációját, amely kívülről keveset, belül viszont annál többet változott. Ha az 5 centis hossz-, és 12 centis szélességnövekedést nem venné észre valaki, a lemezek közötti szűkebb hézagokból, az integrált lökhárítókból és a kör alakú nappali fénnyel ellátott LED fényszórókból még mindig rájöhet, hogy új G-osztályt látja. A Mercedes igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy az ajtócsukódás jellegzetes „klakk” hangja nem változott. A vízálló tolatókamerát lejjebb költöztették, ezért Dieter Zetsche, a Daimler AG vezérigazgatója szerint már nem csak a kívül hordott pótkerék tokját lehet nézni rajta.

Belül viszont rá sem lehet ismerni a kocsira, a teljes műszerfalat lecserélték, elektromos lett a kézifék és a kilencfokozatú automata váltó kormányoszlopra költöztetett előválasztó karja is. Az analóg órákat felár ellenében 12,3 colos digitális képernyőre vetítve lehet nézni, a másik ugyanekkora képernyő a COMAND nevű fedélzeti menürendszeré.

Csak a három zárható differenciálmű kapcsolója és az utasoldali „majrévas" maradt a helyén, hagyományőrzésből. Ötféle menetprogramban lehet használni a G-osztályt, a váltót és a futóművet is szabályozó, terepjárásra való G-mód automatikusan aktiválódik, ha a felezőt vagy valamelyik diffizárat bekapcsolják.

Korábban sok kritika érte a G-osztály a szűkös utastér miatt, ezért most az első lábteret 4, a hátsót 15 centivel nyújtották meg, de a kabin szélessége is megnőtt. Maradt az alvázas felépítés, de a karosszéria már alumíniumból és nagyszilárdságú acélból készül, ami 170 kilóval csökkentette a tömeget.

Vadonatúj az AMG által tervezett futómű, csak hátul maradt a merev tengely (már Panhard-rúddal és oldalanként négy lengőkarral), elöl kettős keresztlengőkaros független futóművek vezetik a kerekeket, amik segédkeret nélkül csatlakoznak a masszív létraalvázhoz. Mivel fontos cél volt az aszfaltos vezethetőség javítása, a korábbi indirekt és pontatlan golyópályás hidraulikus kormányzást közvetlenebb áttételezésű, elektromos rásegítésű fogaslécesre cserélték, amely már a vezetéstámogató funkciókat (sávtartás, parkolás) is támogatja.

Persze a G-osztály terepjáró-képessége is javult, 235-ről 241 mm-re emelkedett a hasmagasság, 60 helyett 70 centis vízen képes már átkelni, és az elöl 30, hátul 31 fokos terepszögek is jobbak a korábbiaknál. Nyáron kerül piacra az új G generáció, eleinte csak a G500-asként lesz kapható, amiben a négyliteres, 422 lóerős, 610 Nm nyomatékú V8-as biturbó benzinmotor dolgozik.

Ennek a változatnak az alapára 107 ezer euró lesz Németországban, ami 33 millió forintnak felel meg. Később érkezik a G63 AMG 612 lóerővel és 850 Nm nyomatékkal, illetve a gazdaságos 2,9 literes dízel 286 lóerővel és 600 Nm-rel.

Ford Mustang Bullitt

A Ford az idén 50 éves filmklasszikus, a Steve McQueen főszereplésével készült Bullitt előtt tiszteleg a tavaly felfrissített Mustang új csúcsváltozatával, amiben az ötliteres V8-as motor már 481 lóerőt ad le, és 262 km/órás végsebességet garantál. A manuális sebességváltó karján ugyanúgy fehér biliárdgolyó található, mint az 1968-as eredeti Mustang GT-ben, és a kipufogó hangja is legalább olyan morcos az aktív szelepes megoldás miatt.

A McQueen által vezetett régi Mustang hangulatát több más részlet is felidézi: a hűtőrács és az első oldalablakok krómkerete, valamint a klasszikus dizájnú 19 colos alumínium keréktárcsák. Kívül-belül egyaránt visszafogottan bántak a díszítésekkel és emblémákkal; kívül például a kör alakú tanksapka Bullitt logója az egyetlen ilyen elem, a Ford oválja sehol sem látható, de ez már a normál Mustangon is így van.

Infiniti Q Inspiration

Detroitban a Nissan prémiummárkája egy négyajtós tanulmányautóval mutatta be új formanyelvét és friss infotainment, valamint önvezető technológiáját. Ez az első autója a japán gyártónak, amit már Karim Habib, a BMW-től átcsábított új dizájnigazgató irányításával terveztek meg. Az elegáns négyajtós kupé remek arányokkal, és izgalmas formai megoldásokkal rendelkezik, üvegteteje az első és a hátsó szélvédővel egy egységet alkot.

Kissé meglepő módon a tanulmányautót nem villanymotor, hanem az Infiniti új, négyhengeres VC-Turbo benzinmotorja hajtja, amely a világon egyedülálló módon változó sűrítésre képes 8:1 és 14:1 arányok között. Előbbi érték a nagyobb teljesítményt, utóbbi a kedvezőbb fogyasztás segíti elő.

A letisztult, kevés gombot felvonultató utastérben a sofőrnek és az utasnak is jutott egy-egy érintőképernyő, a kocsi az utasok biometrikus tulajdonságait is folyamatosan figyeli. Csak négy ülést helyeztek el, viszont hátulra is jutott egy széles érintőképernyő. Természetesen az Inspiration Q önvezetésre is képes, de ha a vezető szeretné irányítani, akkor a vezetéstámogató rendszerek a háttérbe húzódva asszisztens üzemmódra váltanak.

Lexus LF-1 Limitless

A Lexus egy új, az RX-nél is nagyobb, óriás szabadidő-autó bemutatását tervezi a közeljövőben, aminek formájáról a Kaliforniában tervezett LF-1 Limitless ad ízelítőt. Az ötajtós kupé SUV tanulmány extravagáns lámpáival, roppant hosszú motorháztetejével, lexusos X-hűtőmaszkjával, sima oldalfelületeivel és hátsó csíklámpájával hívja fel magára a figyelmet.

Szokatlanul merész az összhatás, de manapság nagyot kell szólnia az efféle koncepcióautóknak, hogy odafigyeljenek rájuk. Valószínűleg a pár éven belül érkező szériaváltozat visszafogottabb formát kap majd, de az arányok nem fognak változni.

A belső tér különlegessége, hogy nincs előválasztó karja a váltónak, csak a kormányon vannak gombok, a digitális műszerfal pedig egy hatszögletű, szabadon konfigurálható képernyőn jelenik meg. Jól mutatja az infotainment rendszer fejlettségét, hogy négydimenziós navigációs rendszert és haptikus visszajelzést adó felületeket is beépítettek az LF-1 Limitless-be.

Ez az új Lexus SUV olyan rugalmasan alakítható padlólemezre épül, ami benzines, hidrogén üzemanyagcellás, hibrid, konnektoros hibrid és teljesen elektromos hajtásláncot is képes befogadni. Mivel a lehetőségek száma szinte végtelen, ez adta az ötletet a névválasztásnál.

Honda Insight

A Detroitban bemutatott új Honda Insight hivatalosan még csak tanulmány, de már nagyon közel áll a nyáron érkező szériaváltozathoz. Két elődjével ellentétben ez már nem kis- vagy kompakt autó, hanem egy hosszú, középkategóriás négyajtós kupé, ami a Civic és a frissen Év Autójának megválasztott Accord közti űrt tölti be.

Tulajdonképpen a nevén kívül csak abban hasonlít a régi Insightokra, hogy ez is hibrid. A két villanymotort és egy kétliteres benzinmotort tartalmazó i-MMD hibrid hajtáslánccal Honda szerint az újdonság ügyesen kombinálja majd az alacsony fogyasztást (4,7 l az amerikai EPA szabvány szerint) a dinamikus menetteljesítményekkel.

Az Amerikában, Amerikának készülő új Insight valószínűleg sosem lesz kapható Európában hivatalos forrásból, de szürke importban megjelenhet, és a hibrid hajtása nálunk is elérhető lesz a nyáron érkező új CR-V-be építve.