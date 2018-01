A vadonatúj Polóban szinte olyan érzése van az embernek, mintha nem is egy kicsinyített Golfot, hanem egy bonszáj-Passatot vezetne. Csak egy kis vidámság és vezetési élmény hiányzik belőle - már csak ezért sem rossz, hogy van benne fáradtságfigyelő rendszer.

Lekicsinyített Golf. Alig lehet találni olyan írást a Volkswagen Polo tetszőleges generációjáról, amelyben ez a kifejezés ne szerepelne. Nos, a nemrég bemutatott hatodik nemzedéknél a megállapítás aktuálisabb, mint valaha, hiszen ez már nem csak külsejében hasonlít a Golfra, hanem a lemezek alatt is, mert ugyanúgy az MQB építőkészletre épül, mint a nagytestvére.

Jól szemlélteti a technológia rugalmasságát, hogy a Volkswagen-konszern kis és kompakt autóin kívül többek között erre épül a Passat és az Arteon, az Amerikai piacon kapható, több mint 5 méteres, hétszemélyes Atlas szabadidő-autó és a Győrben készülő kompakt sportkocsi, az Audi TT is.

A Polo egészen pontosan az MQB platform kisautókra optimalizált, A0 jelzésű változatát kapta, azt, amit rajta kívül a Seat Ibiza és Arona is használ, és ami a hamarosan érkező új Audi A1-ben, Volkswagen T-Cross-ban, a következő generációs Skoda Fabiában is benne lesz.

Széles, mint egy kombájn

A rugalmasan alakítható padlólemez előnyei azonnal látszanak, ha úgy pillantunk rá az új Polóra, hogy van egy régi is mellette. Egy közért parkolójában összejött a nagy találkozás, és az adatok tudtában is meglepődtem, hogy mennyivel szélesebb az új generáció. Egészen pontosan 7 centiméter a különbség, ezt már bőven lehet érezni bent is, mivel olyan messze van a sofőrtől az utas, amihez korábban csak nagyobb autókban voltunk hozzászokva. Persze a 175 centis szélesség a szűk helyeken történő manőverezést megnehezíti majd, ami egy városi kisautónál azért nem elhanyagolható szempont.

Négy éve még vad álmokat szőttek a Volkswagen dizájnerei az új Polo formájáról, de ahogy közeledett a leadási határidő, úgy kellett egyre több merész megoldásról lemondaniuk a vezetőség utasítására, míg végül egy olyan formát adtak ki a kezükből, aminél konzervatívabbat nehéz lenne elképzelni. Máshogy nem lehet jellemezni a karosszériát, amelyen a legbátrabb részlet az, hogy a hűtőmaszk felső lécén egy karosszéria színére fényezett díszléc fut végig, és hogy a határozott vonalakkal meghúzott vállakon úgy duplikálták az éleket, hogy az egyik „lesimítsa" a másikat.

Ha a formáról nehezen is, a karosszéria méreteiről és arányairól legalább fel lehet majd ismerni az új Polót, ugyanis elődjénél nemcsak 7 centivel szélesebb, hanem 8 centivel hosszabb, és majdnem egy centivel alacsonyabb is lett, amitől nagyon 2018-asok lettek az arányai. Hatalmasat, 9 centit nőtt a tengelytáv is, most már 256 centis, ami 5-tel több a két évtizeddel ezelőtt bevezetett, négyes Golfénál.

Belül nincs nála tágasabb

Ez a jelentős hízás a belső térkínálaton is érződik, a Polo az azonos alapokra épített Ibizával együtt a kiskategória legtágasabb képviselőjévé nőtte ki magát. Én 178 centi magas vagyok, és magam mögé beülve közel egy arasznyi hely volt a térdem és az első ülés háttámlája között, és nem volt sokkal kevesebb hely a tetőkárpit és a maradék hajam között sem. Megdöntötték a kellően hosszú hátsó ülőlapot, amitől kényelmes itt ülni, a combokat pont jó szögben támasztja alá a párnázás.

Mivel széltében legalább akkorát nőtt a kabin, mint hosszában, a Polóban úgy érzi az ember, mintha egy kompakt autóban ülne, nem egy városi kisautóban. Ez az érzés az igényesen kárpitozott, dupla padlójú csomagtartó kinyitása után is megmarad, ami az előd 280 literével szemben már 351 litert kínál, amivel már nemcsak a négyes, hanem a 2012-ig gyártott hatos Golfot is lepipálja az új Polo.

A belső anyaghasználat és kidolgozás is túlmutat a kiskategórián, a műszerfal felső része puha, habosított anyagból készül, a gondosan megtervezett belső kilincs nemcsak fémnek tűnik, hanem tényleg az, az ajtók tompa puffanással csukódnak, menet közben sem zörög semmi. Mind a négy elektromos ablak automata, viszont érthetetlen spórolás, hogy az első utas nem kapott kapaszkodót, és a kormány bőréről is nehéz elhinni, hogy nem szintetikus.

Kimért és gondos, mint egy német könyvelő

Kicsit komolykodó a hangulat, ami egy kisautóban fura, az egyetlen vidám részlet, hogy a hatalmas díszbetétet sokféle színben lehet kérni, igaz, a tesztautóban speciel unalmas szürke volt. Széles tartományban állítható a kormány és a vezetőülés is, a sofőr legfeljebb a kilátásra panaszkodhat, amit a magas műszerfal, és a vaskos tetőoszlopok is korlátoznak. Ezért jön jól a parkolóradar és kamera, de 360 fokos madártávlati kép nincs, mint például a Nissan Micrában.

Majdnem olyan a minőség, mint egy Golfban (a tempomat-gombokat is tartalmazó kormány egyenesen onnan származik), ami nemcsak a tapintható alkatrészekre, hanem az elektronikai extrákra is vonatkozik, amelyek az MQB technika miatt kerülhettek be a Polóba. Például a teljesen digitális, szabadon konfigurálható műszerfalra (114 ezer forint), vagy a jó felbontású, feláras 8 colos érintőképernyőre (93 ezerért), amin gyors és könnyen kezelhető menürendszer fut.

Egyébként felárért szinte minden vezetéstámogató rendszer megkapható, csak a sávtartó automatika maradt ki valamiért. A fáradtságfigyelő szenzor, és a gyalogosfelismerésre is képes vészfékasszisztens már az alapárban is benne van, akárcsak a kanyarba bevilágító ködlámpa, az emelkedőn elindulást segítő rendszer, a LED-es nappali fény, a két elektromos ablakemelő, a manuális klíma és a start-stop rendszer, viszont az USB-csatlakozókért, az indukciós telefontöltésért és a Bluetooth-kapcsolatért fizetni kell.

