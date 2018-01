Botrány a német autógyártóknál, gusztustalan dolgot tettek emberekkel

Embereken is tesztelték a dízel üzemanyag füstjében található egyik gáz hatását egy német autógyártók által alapított csoport megrendelésére - számoltak be róla német lapok vasárnap este.

A Stuttgarter és a Süddeutsche Zeitung a szállítási szektor környezeti és egészségügyi helyzetével foglalkozó európai kutatócsoport (EUGT) tanulmánya alapján számolt be az esetről, nem sokkal egy minapi leleplezés után, amely szerint 2014-ben majmokkal lélegeztették be egy dízelmotoros Volkswagen Beetle kipufogófüstjét.

A Volkswagen, a Daimler és a BMW által alapított, azóta már megszűnt EUGT a lapjelentések szerint rendelt egy tanulmányt a nitrogén-dioxid (NO2) emberek általi rövid távú belélegzéséről" is valamikor 2012 és 2015 között. Az Aacheni Egyetemi Kórház egyik intézete akkoriban vizsgált ki 25 embert, miután néhány órán át különböző mennyiségű nitrogén-dioxidot lélegeztek be.

A múlt héten a The New York Times című amerikai lap közölt riportot egy amerikai kutatóintézetről, ahol tíz majmot zártak be egy légmentesen lezárt konténerbe, ahol rajzfilmeket nézettek velük, miközben egy Volkswagen füstjét kellett belélegezniük.

Szombaton a Volkswagen és a Daimler is reagált a majomtesztben való érintettségük hírére. A VW meggyőződését fejezte ki, hogy az akkortájt választott tudományos módszerek hibásak voltak" és "jobb lett volna egy ilyen kísérlettől már a kezdet kezdetén elállni". A Daimler pedig közölte, hogy belső vizsgálatot indított a történtek ügyében, amelyeket feleslegesnek és visszataszítónak" tartanak.

Lényegében tehát elismerték a vádakat.