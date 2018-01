Fene se gondolta volna, milyen nagy felhajtást tud csapni egy targoncás nagyvállalat, hogy bemutassa legújabb termékét az újságíróknak. Sokan azt gondolják, egy fejlett targoncában csak játék a munka. Valóban? A játék ment, ám az igazi munka csak állt.

Egy biztos, korábban sosem készültem fel még ilyen alaposan egy sajtóútra, de egy targonca annyira messze van a személyautótól, mint Dánfalva Kisszékelytől. Villástargonca? Eszik vagy isszák? Persze, láttam már falon pókot, ahogy láttam már targoncát is működés közben. Szinte az összes autó-, motor- és alkatrészgyárban találkoztam számos fajtájával a kézi békától, az automatizált, önvezető szállítóeszközökig. A logisztikai ellátórendszer egyik legfontosabb eleme, nem csoda, hogy műszaki újságírók tömegével sereglettek össze a fél világból, hogy tanúi legyenek a Still RX 20 leleplezésének.

Az autóiparban 6-7 év alatt pörgetnek ki egy átlagos modellt, 12 évig szinte csak a Volvo XC90 regnálhatott. Ehhez képest az RX 20 targonca elődjét 2005-ben mutatták be, a modell komoly sikertörténetet tudhat magáénak, több mint 80 ezer példánya kelt el.

Többek között ilyenek vannak a győri Audi-gyárban is, ahol mintegy nyolcszáz tagot számlál a targoncaflotta (saját Still-karbantartó személyzet dolgozik az üzemben). Azért fejlesztették ki az utód RX 20-at, mert az elmúlt 13 évben igencsak megváltoztak a vevői igények, berobbantak új technológiák és a logisztika is óriásit fejlődött.

Középpontban a kezelő

Ahogy a japán márkánál divatos, a ló és a lovas egysége járt a tervezők fejében, amikor levezényelték a sikermodell újjászületését, a legtöbbet a lovas, azaz a gép kezelője nyerte. Nagyobb lábteret kapott mindegyik változat, akár 52-es cipőben is könnyedén beszállhatunk. A vállalat egyik műszaki fejese képes volt egész este tíz számmal nagyobb cipőben botorkálni, csakhogy bebizonyítsa.

A korábbi lekerekítéseket szögletesebbre vették, hogy még nagyobb legyen az ajtónyílás, a fejteret is jelentősen megnövelték, a robusztusság és a jármű prémium jellegének erősítésére. Vagyis nem elég, hogy az autóknál, már a targoncáknál is számít a flancolás: a három nagy német gyártó - Jungheinrich, Linde, Still - az Audinak, a BMW-nek és a Mercedes-Benznek felel meg. (Ebben a leosztásban a Still az Audi - saját bevallásuk szerint.)

A műanyag burkolóelemeket fémre cserélték, a műszerfal és a kezelőszervek karcolástűrők, a fűthető ülés állítható, van rádió, pohártartó csakhogy a legfontosabb kényelmi extrákat említsük.

Gyorsulás: 4,8 mp

Az új RX 20 modellsorozat összesen 13 targoncából áll – hét háromkerekű és hat négykerekű típusból, melyek 1,4 - 2 tonna rakomány szállítására alkalmasak és fél méter rakomány-tömegközépponttal rendelkeznek. Ezek a kb. 3 tonnás önsúlyú járművek egyaránt alkalmasak bel- és kültéri használatra, és képesek a rakományukat akár hosszabb távon is 20 kilométer/óra sebességgel szállítani,álló helyzetből végsebességre egyes modellek 4,8 másodperc alatt gyorsulnak fel.

Az RX 20 a raklapok magas polcokra történő felrakásában is remekel: a 16L jelzésű almodell például 1,6 tonna súlyú rakományt közel 8 méter magasra is fel tud emelni 0,5 méter/másodperc emelési sebesség mellett.

Drága egy jó targonca

Az RX 20 legolcsóbb 1,4 tonnás változata is legalább 20 ezer euróba (bő 6 millió forintba) kerül, a komolyabban felszerelt 2 tonnás csúcsmodellekért 60 ezer eurót (18 millió forintot) is elkérnek. A vállalkozók és vállalatok többsége inkább lízing- vagy bérleti konstrukcióban szerzi be ezeket az eszközöket.

Az újdonság hajtómodulja két tokba zárt, aktív hűtéssel ellátott villanymotorból (egyenként 6,5 kW, az emelőmotor 11 kW) és egy új átalakító generátorból áll. Névleges teherbírásának megfelelően a targonca akár 20 százalékos rámpákon, vagy felhajtókon is képes felmenni maximális rakománnyal.

Annak érdekében, hogy a targonca mindig a legoptimálisabb teljesítményt nyújtsa, a vezető gombnyomással választhat a jobb energiahatékonyság és a nagyobb rakodási teljesítmény között. Minden menetprogramban beállítható a sebesség, a gyorsulás, valamint a menetirányváltáskor történő elektromos fékezés is.

Bármilyen akku van hozzá

Jó ötlet, hogy az új elektromos targoncák a régi típusú akkumulátorokkal is kompatibilisek, így az üzemeltető tovább használhatja a korábbi RX-modellel beszerzett akku-állományt. Újdonság a 49 kWh-s lítium-ion akkumulátor, amely például nagyobb kapacitású, mint a vadonatúj, 2018-as Nissan Leafé. Az üzemeltető szabadon választhat az ólom-sav-, és lítium-ion akkumulátor között, az akkucsere csupán pár percet vesz igénybe emelőkocsival.

Azért nem árt jó karban lenni, a több mint egytonnás akkumulátor cseréje rendesen megizzasztotta az újságírókat. Nem szükséges ingázni a központi töltőállomásra, az akkumulátorcsere helyben is könnyen elvégezhető, és az így nyert idő tovább növeli a targonca rendelkezésre állási idejét.

Mennyit eszik?

Nehéz a laikusok számára egyértelműen meghatározni egy targonca átlagfogyasztását. Ebben egy bonyolult szabvány segít, amely előírja, hogy egy munkaütemben bizonyos idő alatt milyen meghatározott tevékenységet (kiállás, emelés, elhelyezés, visszaállás) kell elvégezni. Ennek a hatékonyságát számolják ki energiában, majd akár forintban is. Én most ezt nem kísérlem meg, de annyit kiszedtünk a gyári szakikból, hogy mindegyik RX 20 vígan lenyom egy töltéssel egy szabályos nyolcórás műszakot, így az a veszély sosem áll fenn, hogy lemerül a gép.

Egy 10 százalékosra fogyott lítium-ion energiájú akkumulátort mintegy 2,5 óra alatt teljesen fel lehet tölteni ipari áramról, de az ólomsavas egységek töltése sem vesz igénybe többet 7-11 óránál. Robbanásbiztos változat is készül belőle, és olyan is, amely bírja a hideget (a lítium-ionos is simán dolgozik mínusz öt fokban). A lítiumos akksi élettartama kétszerese az ólomsavasénak, de az áraik is pont így viszonyulnak egymáshoz.

