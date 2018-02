A Subaru csak kevés autót ad el Európában, így hiányos tapasztalatunk van a márkával. Nem csoda, hogy szinte észre se vettük, mennyire átalakult, és ettől milyen sikeres lett a japán cég. Ezúttal mégis vékony jégre merészkedtek: Lappföldre hívtak egy csomó újságírót, hogy a hófalak közt ne sajnáljuk padlóhoz szegezni a gázpedált. Vajon mi a bátorság ára?

Ha bárkit megkérdeznénk, mi jut eszébe a Fiastyúk csillagképet jelvényében hordó márkáról, minden bizonnyal a bokszermotort, esetleg az összkerékhajtást említené. Autós témában kicsit jártasabbak pedig ralibajnokságokra és vagány, jól vezethető utcai kocsikra gondolnak, melyek a remek műszaki tartalom és a sofőr kiszolgálása kedvéért beáldozták a dizájnt, a luxust, a beltér minőségét. Nagyjából 2010-ig ez igaz is volt.

Ám az idők szavára, úgy látszik, éles füllel figyelő Subaru irányt váltott, melynek következtében ma két és félszer annyi autót adnak el, mint az évtized elején. 400 ezerről egymillióra növelni a volument nem vicc, mégsem tudunk erről szinte semmit itthon. Miért? Mert Európa mindössze negyvenezret vesz fel abból az egymillióból. Bezzeg az amerikai családok körében őrületesen népszerű a márka, úgyhogy felcsigázott kíváncsisággal indultam a gyár meghívására, mely szerint a lappföldi hóban mutatnák meg, miről is szól ma a Subaru.

Közös centenárium a távoli nyelvrokonokkal

A Subaruban, és Finnországban közös, hogy mindkettő tavaly lett 100 éves. A japán cég ezt névváltással ünnepelte, a korábbi Fuji Heavy Industries helyett most már Subaru Corporation-nek hívják, jelezve, hogy az autógyártás a fő profil. Néhány üzletágtól megváltak, de azért repülőgép-alkatrészeket továbbra is készítenek. Minket ez most kevésbé érdekel, annál jobb hír, hogy amikor a teljes palettát ígérték, komolyan gondolták: a lappföldi vezetéstechnikai központ haván BRZ és STI is ácsorog, nem csak Impreza, XV, Levorg, Forester és Outback.

Az ilyenkor kötelező fejtágítón aztán kiderült, hogy a Subaru, rengeteg vásárlói visszajelzés alapján, három szót tűzött zászlajára: Safe, Tough, Fun. Magyarul olyan autókat akarnak építeni, melyek biztonságosak, bírják az igénybevételt, és közben szórakoztatók is. Azt is hangsúlyozták, hogy mindezt egyedül, autóipari partnerek nélkül teszik (leszámítva persze a BRZ-t). Tehát önállóan kellett a lehető legbiztonságosabbra fejleszteniük az új, globális padlólemezüket, és egyedül dolgozták ki a kamera alapú, aktív sofőrsegítő és ütközés-megelőző rendszerüket, az EyeSight-ot.

Emellett az is kiderült, hogy minden modell bokszer benzinmotort, szimmetrikus AWD rendszert és CVT automatát kap (leszámítva megint csak a BRZ-t), mert a legtöbb vásárlójuk ezt keresi. Sajnos a kis európai darabszám nem teszi szükségessé, hogy e piac kedvéért manuális váltót, esetleg egy újabb dízelmotort fejlesszenek a rövidesen búcsúzó BoxerDiesel helyett. Hibrid viszont lesz hamarosan, ennek előzményeiről korábbi cikkünkben olvashat.

A törésteszt-bábuk új kedvencei

Az új generáció első képviselői a tavaly bemutatott Impreza és XV. Ezeket már az új platformra építették, és az eredmény nem maradt el, a törésteszteken mindkettő a saját kategóriájának legbiztonságosabb autója lett Japánban és az EuroNCAP szerint is.

Persze a biztonság nem csak passzív eszközökön múlik, és itt viszont meglepő változás, hogy a Subaru ma már nem engedi kikapcsolni a VDC-t, azaz a menet-stabilizátor programot. Úgy látszik, amikor otthagyták a rali VB-t, és elindultak az új, polgáribb irányba, a klasszikus sofőr-központú elveket is feladták. A piac busásan megjutalmazta őket ezért, amivel nehéz vitatkozni, ráadásul cserébe most már egész elfogadható utasteret kapunk.

Különösen a két újdonságé tetszett, de erről majd nemsokára bővebben eshet szó, mert az XV-t itthon is elvittük egy hétre kipróbálni. Aki tehát a Subaru vagány génjeit és a közvetlen ember-gép kapcsolatot keresi, most már csak a sportkocsikban találja meg a manuális váltót, na meg a teljes kontrol lehetőségét. Annál nagyobb kár, hogy az STI ebben a formában rövidesen búcsúzik (Nagy-Britannia már a búcsúszériánál jár), a folytatás körül még sok a kérdőjel, de optimisták a rajongók.

Bizonyíték, nem ígéret

A biztonság tehát kipipálva, a tartósság ügyében pedig azzal dicsekedtek a gyáriak, hogy 10 évesen még az autóik 96%-a használatban van. Ez jól hangzik, de ha belegondolunk, nem olyan nagy szó, tíz évet sokkal gyengébb konstrukciók is kibírnak, ha elég olcsó hozzájuk az alkatrész. A „Fun”, azaz szórakozás szlogent szerencsére már nem szóban kívánták bizonyítani, helyette inkább a volán mögé ülhettünk, és irány a lappföldi varázsvilág. Többféle pályát állított össze a finn instruktor csapat.

Buckákon és erdőben a SUV illetve crossover modellek bizonyíthattak, a kanyargós szakaszokon pedig a Levorg és az Impreza próbálta tartani a lépést a BRZ-vel és az STI-vel. Drift és zárt, havas pálya volt a desszert sport Subaruk volánjánál: ez olyasmi, amire azonnal beindul a nyálelválasztás, ebből nemhogy néhány óra, de még több nap is kevés lenne.

