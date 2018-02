Ma ez az egyik legnépszerűbb használt kompakt autó Magyarországon, de sokan ódzkodnak a turbós példányoktól, legyen szó akár benzinesekről, akár dízelekről. Vajon tud egy szívómotoros, 160 ezret futott példány?

A Focus régóta uralja a flottás piacot, és a magánvásárlók is ugyanúgy szeretik. Ennek egyik oka a versenyképes ár, és az, hogy általánosan jó a híre, kellemes vezetni, nem drága a karbantartása. Dízelt ma már egyre kevesebben akarnak, de sokan ódzkodnak a turbós benzines EcoBoost motortól is. Nekik egy ilyen 1,6-os szívómotoros jöhet be.

Kellemes utastér, néhány szépséghibával

Kicsit mély az üléspozíció, emiatt fájós derekúak nem lesznek nagyon boldogok beszálláskor vagy kikászálódáskor. Az ajtónyílások ellenben tágasak, az ajtók szép hanggal csukódnak. Az első sorban a helykínálat kissé passzentos, nagyon ránő a pult az utasokra, de az jó, hogy még az egyébként széles középkonzolt is úgy formázták, hogy nem nyomja a hosszú lábú vezető jobb térdét.

A második sor lábtere viszont kissé csalódást kelt. Pedig a 2648 mm-es tengelytáv nem számít kicsinek a kompaktok között, mégis: ha magas a sofőr, mögé csak rövid lábú utast ültessünk, különben kínlódni fog. Igaz, a fejtér nem szűkös, és széltében is van elég hely. A nagyon egyszerű szürke szövet az első ülések szélein már elkezdte elveszíteni színét, de kirojtosodva sehol sincs. Ahogy a jó fogású, viszonylag nagy kormány bőrbevonata is hibátlan, csak fényes, ami a használat következménye.

Szörnyű megfogni a gumírozott kézifékkart: a felület (ahogy más Fordoknál az ugyanilyen anyagú ajtóbehúzó) ragacsossá vált az évek alatt, nem értjük, miért ragaszkodnak ehhez a németek. A műszerfal teteje puha műanyag, ezenkívül az összes plasztik kőkemény, viszont a fedélzeti rakhelyek jó részének alját gumi borítja, hogy ne zörögjenek a beléjük tett apró cuccok. A kabint jól összerakták egykoron, még most sem nyikorognak, neszeznek a kárpitelemek menet közben.

Ezeket a visszahívási akciókat rendelték el a Focus III-ra:

Dátum Érintett modell Hibaok 2013/8 1.0 EcoBoost (2013/06–07) Szívócsőhiba 2017/5 2.0 TDCi (2014/2–2016/7) Üzemanyag-szivárgás 2017/8 Mind (2015/7–2016/12) Légzsák (nem nyílik)

Bár nem kombi, jól használható

Ajtózsebei elől-hátul kellően tágasak, a kesztyűtartó sem apró, a hátsó ülés melletti panelbe mindkét oldalon két-két öblös rekeszt vájtak. Az ajtóoszlopok nem túl vaskosak, előre és hátra átlósan is jó a kilátás. Az automata klíma kezelőpaneljén könnyű kiismerni magunkat, ám a rádiót, a CD-t és a kihangosítót vezérlő fedélzeti rendszer nehézkesen kezelhető, s kijelzője is aprócska. Maga a műszerfal egyébként jól áttekinthető, s minden kapcsoló rendeltetésszerűen működik.

A jó magasra emelkedő ötödik ajtón keresztül egyszerű megpakolni a szépen burkolt és elég tágas (365 literes) csomagteret, legalulra szükségpótkereket tettek. Sajnos hiányoznak a rakományrögzítők, s nincs semmilyen ötletes térelválasztó sem. Az viszont szimpatikus, hogy az osztott hátsó ülésnek nemcsak a támlája, hanem az ülőlapja is előrebuktatható, s így bővítés után egységes padlójú, jókora raktér keletkezik.

Lássuk, mennyibe kerül használtan riválisaihoz viszonyítva (2014-es évjáratú, hasonló teljesítményű, benzines, ötajtós modelleket kerestünk hazai internetes használtautós portálról):

Ford Focus: 1 850 000 - 3 590 000 Ft

Honda Civic: 3 750 000 - 4 399 000 Ft

Kia Cee'd: 2 898 000 - 3 800 000 Ft

Mazda 3: 4 050 000 - 4 999 000 Ft

Opel Astra: 2 699 000 - 3 420 000 Ft

Peugeot 308: 3 198 000 - 3 999 000 Ft

Skoda Octavia: 2 600 000 - 4 699 000 Ft

Ilyen az élet turbófeltöltés nélkül

Az 1,6 literes, 16 szelepes, változó szelepvezérléses négyhengeres erősebbik, 125 lóerős kivitele hajtotta a tesztautót. A motorzaj nem jelentős, a gép alapjáraton sem rezonál, ráadásul készségesen reagál a gázra, s 1400-1500/perc fordulattól terhelhető, 2500 felett pedig kifejezetten élénkké válik, s felsőbb fordulatszám-tartományokban is kitart a lelkesedése.

A hozzá csatolt ötfokozatú kézi váltó kapcsolómechanizmusa újszerű, puhán kattannak a fokozatok a jó kiosztású, precíz megvezetésű karral dolgoztatható szerkezetben. A végáttétel az ennél a motorméretnél megszokott: 100 km/h-nál 3000/perc a fordulat ötödikben. A kuplung finom, jól adagolható. Vegyes üzemben, nem sportosan hajtva 7-7,5 l/100 km fogyasztással lehet számolni, ami nem rossz egy ilyen motortól. Olajcsere ciklusa 20 000 km, a motor nem fogyasztja az olajat.

Cikkünk folytatódik, kérjük, lapozzon!