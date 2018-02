Szokásos statikus bemutatónak indult az egész, ami egyébként nem jellemző a Mercedesre. Sok értelmük nincs is, hiszen vezetés nélkül a premier annyit ér, mint virsli mustár vagy az opera hang nélkül. De aztán kiderült, nemcsak a különleges műhelytitkok megismerése miatt fontos a jelenlétünk, hanem mert az egyik legnépszerűbb Mercedes-Benz modell bemutatóján szerepet kap kis hazánk, Magyarország is.

Az eseménynek Dieter Zetsche Daimler-vezér jelenléte is hangsúlyt adott, aki a vicc kedvéért még a jellegzetes bajszától is megvált, igaz, csak néhány másodpercre. A vállalatvezetőt, aki információink szerint a jövő évet már a TUI vezérigazgatójaként kezdi, kollégái vették palira egy videóval, amelyben akárhányszor kortyol bele egy karácsonyi italba, a csésze elvételekor hol bajusz nélkül, hol vágópistás szakállal, hol pedig hetyke bajuszával látjuk mosolyogni.

Az olykor egyébként kissé fárasztó sajtóbemutatón egyszer még elsült a svábok humorágyúja. Az új A-osztály fejlett fedélzeti rendszere mesterséges intelligenciát hordoz, amely az iPhone Sirijeként, egyfajta palackba zárt dzsinnként teljesíti parancsainkat. Zetsche ezért felszólította a rendszert: "Hé, Mercedes, mondj nekem egy viccet!" Sajnos nem tudok, német mérnökök terveztek" - hangzott a válasz, amelyet hangos röhögés kísért. Több mint 500 újságírót zsúfoltak össze egy amszterdami kikötői csarnokba, hogy tanúi legyünk az A-osztály premierjének.

S-Merci szolgáltatások kicsiben, sőt

A kocsival közelebbi ismeretséget nem tudunk kötni, de pár percig a hátsó fertály vendégszeretetét élvezhettük, ahonnét beláttuk különleges, ultramodern és kifejezetten tetszetős műszerfalát. Aki azt hinné, az E- és S-osztályból lehet neki ismerős ez a belső, téved, ez még annál is fejlettebb és látványosabb. Nem lennék most friss S-osztály tulajdonosok helyében, hisz szinte ugyanazt a technológiát kapják meg az A-osztály vásárlói is, igaz, jóval kisebb kiadásban.

De nem is a kijelző a lényeges, hanem hogy az A-osztály minden olyan kényelmi és biztonsági arzenállal felszerelhető, mint amivel az S. Gondolják meg, még a kiterjesztett valóság (augmented reality) is helyet kapott, Google Street View helyett valós, kameraalapú navigációval tájékozódhatunk, a központi kijelző élő képére vetítik a navigációs adatokat. És ez csak egy a kompakt német számos, az autók világát felforgató újdonsága közül. Audi, BMW! Halló, baj van! Ez az A Merci sokkal nagyobbat üt, mint az A3 és az 1-es BMW együttes erővel.

A mi autónk lesz A bemutatón Peter Zischka, a kompakt autók gyártásáért felelős menedzser elárulta, hogy a kecskeméti gyár teljes kapacitáson tartása érdekében a kifutó B-osztály helyett egy igazi volumenmodell, az A-osztály gyártását bízza a magyarországi üzemre. A kompakt modellek fő gyártóbázisa amúgy marad Rastatt.

A menedzser nem nevezte meg az A-osztály gyártásának pontos indítását, de azt megerősítette, hogy idén lesz a váltás. Úgy tudjuk, Kecskeméten már készülnek az átállásra. Azt is megtudtuk, hogy a többi gyárhoz hasonlóan a magyar is kész hibridek és akár teljesen elektromos modellek gyártására. "Az A tehát jön, a B pedig megy, és még jobban is járunk" - tette hozzá, hisz az A-osztály a jövő modellje, a mostani B pedig a múlté.

A kényelem kulcsa nem más, mint a jó ülés

A Mercedes-Benz A-osztály gyémántoptikás frontja erősen hasonlít a CLA orrára, a LED-es főfényszóró akár multibeam technikájú is lehet. Ezek a menetfényt gyors és precíz elektronikus vezérléssel az adott közlekedési helyzethez igazítják. Mindkét fényszóró 84 különálló és külön-külön szabályozható LED-del rendelkezik. Az új A-osztályhoz szériában halogén fényszórók járnak, integrált LED-es nappali menetfényekkel kiegészítve.

Annyira sportos a kinézete, hogy elsőre a kiállított piros modellre azt hittem, hogy AMG. Bent korántsem a dinamizmus dominál, hanem az ízlés luxusa. Az üléskomfort a magasabb kategóriák kényelmét idézi: a modellsorozatban első ízben jelent meg az ülésszellőztetés és a masszázsfunkcióval is kiegészíthető multikontúr üléscsomag. Mind az ülőlapokat, mind pedig a háttámlákat szellőztethetjük, a perforált huzaton keresztül beszívott levegő pedig hátul, lefelé távozik az első ülésekből. A multikontúr üléscsomagban az oldalpárnák és a gerinctámasz is állíthatók.

Fókuszban az optika és az aerodinamika

A megújult modell nagyobb lett, sőt a megnövelt tengelytávolság és az átdolgozott oldalsó karaktervonal által optikailag hosszabbnak tűnik (méretei: 4419x1796x1440 milliméter). Alumínium motorfedele elődjéhez képest jobban lejt, a kerékjáratokat megnövelték, így elférnek bennük az akár 19 colos kerekek is. A hátsó traktus optikailag szélesebbnek tűnik. Érzésre váll-, könyök- és fejtere tágasabb, a hátsó tér szintén nagyobb és a be- és kiszállás picivel kényelmesebb, ezzel kiküszöbölték elődje legnagyobb hibáját.

A körkörös kilátás lényegesen javult, amely mindamellett, hogy nagyobb biztonságot nyújt, a térérzetet is javítja. A tetőtartó oszlopok által kitakart terület 10 százalékkal csökkent. A tervezők a csomagteret 29 literrel, 370 literesre növelték, ami nem nagy, de nem is kicsi a kategóriában. A két részre osztott hátsó lámpatesteknek köszönhetően a nyílás 20 centiméterrel lett szélesebb, miközben a csomagtérpadló 11,5 centiméterrel hosszabb. A hátsó üléstámlák szöge állítható, nagyobb lett a váltókar előtti tároló. Újdonság a középkonzolban elhelyezett pohártartó.

0,25-ös légellenállási együtthatójával és 2,19 négyzetméteres homlokfelületével az új A-osztály aerodinamikai fronton is a kategória éllovasa. A hűtőrács mögött elhelyezkedő zsalurendszere a hűtési teljesítményigény függvényében nyitja ki az állítható lamellákat. A rendszámtábla alatt egy második zsalurendszer helyezkedik el, amely tovább fokozza a rendszer teljesítményét.

Felhasználói élményre utazik

Maga a műszeregység és a kezelőfelület egy szélesvásznú, nagyfelbontású képernyő, emellett a beltér eleganciáját a turbinaoptikájú szellőzőrostélyok fokozzák. A műszerfal két, egy nagyobb és egy kisebb vízszintes fő egységre oszlik, amelyeket árokszerű fényív választ el egymástól. Az eddigi választék több mint ötszöröséből, akár 64 szín közül lehet választani. Ám nem csupán a színspektrum szélesebb: a különböző színekből a tervezők tízféle belső színvilágot komponáltak.

Az A-osztály a Mercedes modellek között elsőként kapta meg a vadonatúj, MBUX koncepciójú multimédiás rendszert, amely új korszakot nyit a kapcsolódások terén. A rendszer jellegzetessége a mesterséges intelligenciát használó tanulóképesség. Az MBUX a felhasználó igényeinek megfelelően személyre szabható, emocionális kapcsolatot létesít a gépjármű, a járművezető, valamint az utasok között. További újdonság a "Hey, Mercedes" hívószóval aktiválódó beszédvezérlés.

A Car-to-X (gépjármű és gépjármű közötti) kommunikáción alapuló navigáció és a jármű-helymeghatározás segítséget nyújt például a leparkolt autó megtalálásában, vagy üzenetet küld, ha az autónak nekimentek, vagy elvontatták. Az MBUX az online frissítésnek köszönhetően számos hasznos információt is megjelenít, így például az éppen aktuális üzemanyagárakat, vagy akár azt is, hogy a közeli parkolóházban van-e szabad hely.

Okosabb, mint gondolná

Vezetéssegítő asszisztensekből is komoly a felhozatal. Első ízben érhető el a különböző forgalmi helyzetek esetén használható részben autonóm vezetés, amelyet a jármű környezetének lehető legpontosabb feltérképezése tesz lehetővé: a javított kamera- és radarrendszerek (3D, 2D, 77 GHz) már 500 méteres hatótávolságban is működnek. Mindezeken felül az A-osztály térkép- és navigációs adatokat is használ az asszisztensfunkciókhoz.

Így például az aktív követésitávolság-tartó asszisztens az útvonalat is figyeli, és előre lassít, ha kanyargós szakaszhoz érünk. Már nem kell felfestés ahhoz, hogy tartsuk a sávot, az autó a környezetéhez képest határozza meg a biztonsági sávot, eltűri, hogy folyamatosan haladjunk például a felfestésen, de ha szemből akadályt érzékel, azonnal korrigál, és határozottan beterel a sávunkba.

Cikkünk folytatódik, kérjük, lapozzon!