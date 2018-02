Az új X3 kupé változatának tekinthető X4 az akár 360 lóerővel is kérhető.

Az új generációs X4 majdnem pontosan úgy néz ki, mint 2014-ben bemutatott elődje, amely nem bizonyult túl sikeresnek, tavaly például 50 ezer sem fogyott belőle az egész világon. Szinte csak a lámpákról lehet megkülönböztetni egymástól a két generációt. Az újon elöl-hátul már széria a LED-es világítástechnika, a csík alakú hátsó lámpa pedig háromdimenziós belső mintázatot kapott.

A 7-essel bemutatott moduláris CLAR platformra épül az új X4, így nem csoda, hogy megnőtt: az 54 milliméterrel megnyújtott tengelytávolság mellett a karosszéria 81 milliméterrel hosszabb, 37 milliméterrel szélesebb és 3 milliméterrel alacsonyabb lett, a csomagtartó 500-ról 525 literesre hízott. A méretnövekedés ellenére az X4 tömegéből 50 kilót le tudtak faragni, emellett javult a torziós merevség és a légellenállás is.

Alacsonyabb lett a súlypont, kisebb a rugózatlan tömeg és szélesebb a nyomtáv, ami javíthat a vezetési élményen, akárcsak az új, kettős keresztlengőkaros első futómű és a felárért vehető adaptív lengéscsillapítás, valamint a hátsó M Sport differenciálmű. Új a Performance Control teljesítményvezérlő rendszer is, ami egymástól függetlenül szabályozza a kerekekre jutó nyomaték nagyságát.

A nyári piaci bevezetés idején háromféle benzines és négyféle dízelmotor lesz választható 184-től 360 lóerőig, a nyolcfokozatú automataváltó és az összkerékhajtás mindhez széria. A 360 lóerős hathengeres benzinest és a 326 lóerős dízelt csak M csomagban lehet kapni, ami feszesebb futóművet, erősebb féket, hangolt sportkipufogót, sportosabb külsőt és egy sor egyéb kiegészítőt jelent.

Megújult a belső tér is, javult a minőség és nagyobbak lettek a tárolórekeszek, új a kormánykerék, és a 12 colos digitális műszerfal is. Megjelent az extralistán az érintőképernyős iDrive kijelző, a színes head-up display és a gesztusvezérlés is. Utóbbi megvásárlása esetén a kezünkkel a levegőben hadonászva lehet hangerőt állítani, hívást fogadni vagy letenni, illetve a 360 fokos kamerarendszer virtuális képének nézőpontján változtatni.