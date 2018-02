Örömhír az autósoknak, megvan, mikor újítják fel az M1-est

Több helyen autópályához méltatlan állapotban van az ország legnagyobb forgalmú gyorsforgalmi útja, a burkolathibák már-már a közlekedésbiztonság rovására mennek az M1-esen.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) többlépcsős, rövid és hosszabb távú intézkedési tervet dolgozott ki az M1-esen kialakult helyzet kezelésére – közölte a Magyar Időkkel Pécsi Norbert Sándor, a szervezet kommunikációs vezetője.

Rövid távon a burkolat karbantartása a legfontosabb feladat. Az MK Bicskei Mérnöksége az utóbbi időszakban minden nap, a hétvégén és éjszakánként a többi Komárom-Esztergom megyei mérnökség bevonásával is végzett javítási munkákat. Sőt, az elmúlt napokban már Fejér megyéből is átirányítottak brigádokat. Ebben az évben az elmúlt 50 napból 41-en végeztek javítási munkákat az M1-es autópálya Komárom-Esztergom megyei szakaszán, mely során közel 120 tonna aszfaltot dolgoztak be a szakemberek.

Az autópályán a burkolat állapotának leromlása és a folyamatosan jelentkező javítási igények miatt a legrosszabb állapotban lévő szakaszokon a belső sávban 100, míg a külsőben 80 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben.

A téli időjárás kedvez az újabb burkolathibák kialakulásának – mondta Pécsi Norbert Sándor. Ezért folyamatosan végzik a szükséges javításokat; az évszaknak megfelelően elsősorban hideg aszfalt felhasználásával, illetve helyszíni újrahasznosító gépet és technológiát is alkalmaztak.

Legutóbb csütörtöktől vasárnapig, mozgó terelés mellett dolgoztak a Magyar Közút szakemberei, illetve hétfőn a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 39-es kilométernél, továbbá Budapest felé a 39-es és 53-as kilométernél javították a külső sáv lezárásával az útburkolatot.

A hosszabb távú megoldás az autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. már megkezdte a terveztetést, az építkezés pedig 2021–2022-ben kezdődhet el.

Ugyanakkor ezen fejlesztési projekt elindulásáig a MK is tervez még ebben az évben nagyobb beavatkozást. A téli üzemeltetési időszak lezárultával, márciusban 14 kilométernyi szakaszon végeztetnek el nagyobb felújítást a leginkább beavatkozásra szoruló sávokon.

A felújításokban érintett területek 2,5 kilométeres szakasza Biatorbágy, 11,75 kilométeres része pedig a Herceghalom–Bicske vonalat érinti Hegyeshalom irányában. A projekt előkészítésén jelenleg is dolgoznak az útkezelő szakemberei, a pontos ütemezésről az autósokat időben tájékoztatják.

Mindent elkövetnek, hogy a téli üzemeltetési időszakot követően a lehető leghamarabb felvonulhassanak a gépek a munkaterületre. És talán már most érdemes megjegyezni, hogy ezek a munkák több hónapot vesznek majd igénybe, sávelhúzásos terelés mellett, azaz előre látható, hogy a nyári időszakban fennakadások várhatók a forgalomban.