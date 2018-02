Tarolnak a kisméretű SUV-ok, már a hagyományos kompakt autókból is egyre többen ilyenekbe ülnek át - hiszen ugyanolyan helykínálatot nyújtanak, nagyjából hasonló áron, sokkal divatosabb fazonnal. A Volkswagen-konszern későn kapcsolódik be a buliba, de az Aronáról eszünkbe jutott egy mondás a leleményes magyarokról a forgóajtónál: lehet, hogy aki utolsóként lép be, mégis elsőként jön ki.

Nehéz éveken van túl az annak idején Fiat-lányvállalatként alapított spanyol márka, de a mostani Leon bemutatása óta jobban megy a szekér, és a VW-konszern újabban kegyeket gyakorol: a Seatokat gyakran testvérmárkáinál korábban kiengedi a kifutóra. Az új Ibiza fél évvel a Volkswagen Polo előtt mutatkozott be, és elsőként épülhetett az MQB A0 padlólemezre (a Fabia egyelőre marad a régin).

Most pedig elértünk a következő felvonáshoz, a mini SUV-hoz (ha úgy tetszik, crossoverhez), amelyet a márka szokása szerint egy spanyol városról, Aronáról neveztek el. Ugyanarra a vadonatúj platformra épül, mint a kisautók, és most is néhány hónappal beelőzi kétpetéjű ikertestvéreit, a Volkswagen T-Crosst és a szintén idén érkező, a Seathoz kialakításában várhatóan még közelebb álló Skoda Polart. Vajon fontos előny ez?

Alighanem minden egyes nap számít, annyira rászoktak a vevők erre a kategóriára. Az elmúlt években főleg francia, japán modellek (Peugeot 2008, Renault Captur, Mazda CX-3 és társai) uralták a piacot, most pedig a koreaiak is nagyon jönnek fel, a fejlesztés elsődleges célja tehát az volt, hogy a Seat SUV mindent jobban tudjon: meggyőzze próbaúton a vásárlójelölteket, nyerje az összehasonlító teszteket.

Trend a lelke mindennek

Az Ibizánál nyolc centivel hosszabb és tízzel magasabb a kasztni jellegzetes újkori Seat-dizájnt kapott. Korunk marketinfogása, a személyre szabhatóság jegyében eltérő színű tetővel, ezüstös D-oszlop borítással és persze nagy (akár 18 colos) felnikkel parádézik, de lesznek, akik unalmasnak fogják tartani, főleg így, fehérben. Még többen azt mondják rá viszont, hogy kortalan és sportos – megosztó, bohókás fazonból úgyis kapható elég, lásd Nissan Juke, Hyundai Kona és Citroen C3 Aircross.

Öt centiméter. Ennyivel került magasabbra a vezetőülés, mint az Ibizában, ami nem tűnik soknak, mégis más világ: jobban rá lehet látni a forgalomra, ad némi SUV-os biztonságérzetet, és megkönnyíti a beszállást. Maga a gyár úgy definiálja a célcsoportot, hogy nagy arányban idősekből áll, akik szeretnek torna helyett simán behuppanni az ülésre. Másrészt azzal számolnak, hogy fiatal középkorúak veszik majd, legfeljebb egy gyerekkel.

Utóbbi kitétel pesszimizmusról árulkodik, bár nyilván a drágább Atecát is el kell adni valakinek. A kis SUV helykínálata ugyanis remek, hátul akár két felnőtt is kényelmesen elutazgathat, fej- és lábtérből sincs hiány. Csomagtartója is nagyvonalú a maga 400-1280 literével, a spórolás azonban látszik a variálhatóság hiányán: állítható magasságú a padló és dönthető a háttámla, ennyi. Tologatható pad vagy Honda HR-V-féle üléstrükk felárért sincs.

