Kedves üzenetet hagytak egy óbudai autós szélvédőjén.

"Hoppááá! Van még emberség... Ma este rám állt egy autó hátulról. Elölről is rámtolatott valaki 1-1 cm, az előttem állónak még vonóhorga is volt, konkrétan lehetetlen lett volna kiállni. Majd észrevettem egy elázott papírt az ablaktörlőm alatt. Tanítónőként meg kell dicsérjem, helyesírásból is 5-ös!" - írták az egyik óbudai Facebook csoportban.