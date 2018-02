Kiadtak egy képet a Genfben érkező legkisebb szabadidő-autójukról, a BMW X1-méretű UX-ről. Sokat szelídült a 2016-os tanulmányhoz képest.

Két évvel ezelőtt a Lexus megépítette eddigi legmerészebb, legpimaszabb tanulmányautóját, az UX-et, amelyről már akkor tudni lehetett, hogy pár éven belül sorozatgyártásba fog kerülni. Most kiadták az első hivatalos fotót a szériaautóról, ami csak nyomokban emlékeztet a tanulmányra, a dizájn sokkal kevésbé extrém, bár a hátsó lámpákat összekötő LED csík azért megmaradt. A határozott élek, a jellegzetes X-hűtőmaszk, és a szögletes kerékjáratok pedig jelzik, hogy az UX is a mai Lexus SUV-család tagja.

Akkora, mint egy kompakt, csak kicsit magasabb

Bár a pontos méreteket még nem tudjuk, nincs okunk feltételezni, hogy az eredeti tanulmány méretei (4,4 m hosszú,1,52 m magas, 1,9 m széles, tengelytávja 2,64 m) érdemben változnának. Nagyjából akkora az UX, mint a legfőbb konkurensnek számító Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA, Jaguar E-PACE, vagy az Infiniti QX30.

A Lexus azt ígéri, hogy a vadonatúj, alacsony tömegközéppontot és nagy merevséget garantáló padlólemeznek köszönhetően az UX vezetési élménye közel olyan sportos lesz, mint a lassan az életciklusa végéhez közelítő, alacsonyabb építésű CT-é.

Már levédették az UX 200, UX 250 és UX 250h típusneveket, ami arra enged következtetni, hogy a kis SUV motorválasztéka egy kétféle teljesítménnyel kapható négyhengeres turbómotorból és egy szívómotoros hibrid hajtásból fog állni, dízel természetesen nem lesz, ahogy a márkától megszokhattuk.